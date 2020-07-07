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20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру

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Иногда кажется, что мы уже знаем все. Сотовые телефоны, суперкомпьютеры, другие планеты — все открытия совершены. Однако только за последние 10 лет ученые сделали первую фотографию черной дыры, создали искусственное мясо, сконструировали синтетическую ДНК.

И пусть не все из нас видные ученые, мы в AdMe.ru убеждены, что открытия может совершать каждый. Что и доказывает эта подборка.

Брюссельская капуста растет именно так

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© SCBeauty / reddit

Когда жидкость имеет точно такой же коэффициент преломления, как и стекло

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© buskhaliemj / reddit

Как смена объектива влияет на портрет

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© Sombra-Vixen / reddit

Фокусное расстояние 24 мм и фокусное расстояние 200 мм.

Если вы еще не видели, то вот так выглядят лапки щенка вельш-корги

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© mayaxs / reddit

Розовый кузнечик — результат редкой генной мутации

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© finemenyak / reddit

Кто сказал, что мир не может покоиться на спине черепахи?

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© nooyork / reddit, © unnaturalorder / reddit

Вот и единороги на самом деле существуют, правда не совсем такие, как в сказках

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© AlvsNotes / reddit

Никаких фильтров и фотошопа, просто небо в Австралии стало красным из-за лесного пожара

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© casualphilosopher1 / reddit

Вот что происходит, когда промышленный водонагреватель пытается всосать воду, которой нет. Он начинает всасывать сами трубы

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© Cuda-340 / reddit

Наглядная демонстрация того, что германий прозрачен в инфракрасном диапазоне

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© thegoobie / reddit

Греческие девушки легкого поведения носили туфли с надписями на подошвах, которые оставляли четкий «рекламный» след на песке: «Следуй за мной»

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© limgly / reddit, © Camarada Bakunin / flickr

Если вы никогда не задумывались, как взвешивают сов, то знайте: вот так

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© phoebeee98 / reddit

До того, как появились аудиокниги и вообще электричество. Стул для чтения, XVIII век

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© vladgrinch / reddit

Японские ученые в 1973 году решили выяснить, как влияет на рост деревьев расстояние между ними. Спустя 50 лет мы получили результат

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© Google

Уран в этом гиалитовом опале светится, когда на него попадают ультрафиолетовые лучи

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© T4C000 / reddit

Весь жизненный цикл ежевики

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© mtlgrems / reddit

2 000 лет назад на этом участке в Неаполе не было моря, а стоял римский дворец

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© Johnny Diver / youtube

Гигантский Будда в Лэшане, Китай. Самая высокая каменная статуя Будды в мире (71 м)

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© SparklyEyes1274 / reddit

На пляже на юго-востоке Англии можно увидеть следы динозавров и даже понять, какая у них была походка. Многие из таких скальных бассейнов — это отпечатки их лап

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© sundialler / reddit

Просто старая японская клавиатура

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© Dannyboi93 / reddit

Это Энцо. Он доказывает, что витилиго может встречаться не только у людей, но и у животных

20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
© KeyDifferences / reddit

А какой сногсшибательный факт недавно узнали вы? Уже не терпится заглянуть в комментарии и сказать: «Да ладно, вы, наверное, шутите!»

Фото на превью Camarada Bakunin / flickr
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3k