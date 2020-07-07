20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру
Иногда кажется, что мы уже знаем все. Сотовые телефоны, суперкомпьютеры, другие планеты — все открытия совершены. Однако только за последние 10 лет ученые сделали первую фотографию черной дыры, создали искусственное мясо, сконструировали синтетическую ДНК.
И пусть не все из нас видные ученые, мы в AdMe.ru убеждены, что открытия может совершать каждый. Что и доказывает эта подборка.
Брюссельская капуста растет именно так
Когда жидкость имеет точно такой же коэффициент преломления, как и стекло
Как смена объектива влияет на портрет
Фокусное расстояние 24 мм и фокусное расстояние 200 мм.
Если вы еще не видели, то вот так выглядят лапки щенка вельш-корги
Розовый кузнечик — результат редкой генной мутации
Кто сказал, что мир не может покоиться на спине черепахи?
Вот и единороги на самом деле существуют, правда не совсем такие, как в сказках
Никаких фильтров и фотошопа, просто небо в Австралии стало красным из-за лесного пожара
Вот что происходит, когда промышленный водонагреватель пытается всосать воду, которой нет. Он начинает всасывать сами трубы
Наглядная демонстрация того, что германий прозрачен в инфракрасном диапазоне
Греческие девушки легкого поведения носили туфли с надписями на подошвах, которые оставляли четкий «рекламный» след на песке: «Следуй за мной»
Если вы никогда не задумывались, как взвешивают сов, то знайте: вот так
До того, как появились аудиокниги и вообще электричество. Стул для чтения, XVIII век
Японские ученые в 1973 году решили выяснить, как влияет на рост деревьев расстояние между ними. Спустя 50 лет мы получили результат
Уран в этом гиалитовом опале светится, когда на него попадают ультрафиолетовые лучи
Весь жизненный цикл ежевики
2 000 лет назад на этом участке в Неаполе не было моря, а стоял римский дворец
Гигантский Будда в Лэшане, Китай. Самая высокая каменная статуя Будды в мире (71 м)
На пляже на юго-востоке Англии можно увидеть следы динозавров и даже понять, какая у них была походка. Многие из таких скальных бассейнов — это отпечатки их лап
Просто старая японская клавиатура
Это Энцо. Он доказывает, что витилиго может встречаться не только у людей, но и у животных
А какой сногсшибательный факт недавно узнали вы? Уже не терпится заглянуть в комментарии и сказать: «Да ладно, вы, наверное, шутите!»
Фото на превью Camarada Bakunin / flickr