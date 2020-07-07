20+ фото, после которых у вас больше не останется вопросов к этому миру

Иногда кажется, что мы уже знаем все. Сотовые телефоны, суперкомпьютеры, другие планеты — все открытия совершены. Однако только за последние 10 лет ученые сделали первую фотографию черной дыры, создали искусственное мясо, сконструировали синтетическую ДНК.

И пусть не все из нас видные ученые, мы в AdMe.ru убеждены, что открытия может совершать каждый. Что и доказывает эта подборка.

Брюссельская капуста растет именно так

Когда жидкость имеет точно такой же коэффициент преломления, как и стекло

Как смена объектива влияет на портрет

Фокусное расстояние 24 мм и фокусное расстояние 200 мм.

Если вы еще не видели, то вот так выглядят лапки щенка вельш-корги

Розовый кузнечик — результат редкой генной мутации

Кто сказал, что мир не может покоиться на спине черепахи?

Вот и единороги на самом деле существуют, правда не совсем такие, как в сказках

Никаких фильтров и фотошопа, просто небо в Австралии стало красным из-за лесного пожара

Вот что происходит, когда промышленный водонагреватель пытается всосать воду, которой нет. Он начинает всасывать сами трубы

Наглядная демонстрация того, что германий прозрачен в инфракрасном диапазоне

Греческие девушки легкого поведения носили туфли с надписями на подошвах, которые оставляли четкий «рекламный» след на песке: «Следуй за мной»

Если вы никогда не задумывались, как взвешивают сов, то знайте: вот так

До того, как появились аудиокниги и вообще электричество. Стул для чтения, XVIII век

Японские ученые в 1973 году решили выяснить, как влияет на рост деревьев расстояние между ними. Спустя 50 лет мы получили результат

Уран в этом гиалитовом опале светится, когда на него попадают ультрафиолетовые лучи

Весь жизненный цикл ежевики

2 000 лет назад на этом участке в Неаполе не было моря, а стоял римский дворец

Гигантский Будда в Лэшане, Китай. Самая высокая каменная статуя Будды в мире (71 м)

На пляже на юго-востоке Англии можно увидеть следы динозавров и даже понять, какая у них была походка. Многие из таких скальных бассейнов — это отпечатки их лап

Просто старая японская клавиатура

Это Энцо. Он доказывает, что витилиго может встречаться не только у людей, но и у животных