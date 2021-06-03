20+ фото, которые буквально пропитаны ни с чем не сравнимым духом 90-х

Как бы по-разному мы ни относились к 90-м — с теплотой или, может, неприязнью, — одно отрицать сложно: было в этом десятилетии некое очарование. Только в те годы мы могли так искренне радоваться новой видеокассете, приезду зарубежного кумира, а иногда и мелочам вроде незапланированного показа любимой ТВ-передачи.