20+ фото, которые буквально пропитаны ни с чем не сравнимым духом 90-х
Как бы по-разному мы ни относились к 90-м — с теплотой или, может, неприязнью, — одно отрицать сложно: было в этом десятилетии некое очарование. Только в те годы мы могли так искренне радоваться новой видеокассете, приезду зарубежного кумира, а иногда и мелочам вроде незапланированного показа любимой ТВ-передачи.
Мы в AdMe.ru предались ностальгии и с трепетом пролистали фотографии той прелестной поры, от которых веет неповторимой атмосферой тех лет.
Бабушкин сервиз
За колбаской
В банке
Очередь за молоком
Мисс мира 1992 года Юлия Курочкина
Трудный выбор
Беззаботная школьная пора
Ален Делон раздает автографы
Женщина торгует на улице
Праздники
Конкурс красоты «Мисс СССР — 1990»
Колхозные ясли в Радищеве
Рабочий день подошел к концу
Бутик Nina Ricci. Москва, 1991
Школьники идут домой после уроков
Очередь в обувном магазине
«Покупайте арбузы!»
Счастливые молодожены
Софи Лорен дает автограф
Студенты французского университета
В ожидании Пьера Кардена
Арнольд Шварценеггер. Москва, 1996
«Вася, ну как тебе?»
Женщина выбирает обувь ребенку
Урок физкультуры
Закупились картошкой на зиму
В библиотеке
Мирей Матье с поклонницей
Перекус
Вы застали 90-е? По каким вещам из той эпохи вы скучаете больше всего?
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