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20+ фото, которые буквально пропитаны ни с чем не сравнимым духом 90-х

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Как бы по-разному мы ни относились к 90-м — с теплотой или, может, неприязнью, — одно отрицать сложно: было в этом десятилетии некое очарование. Только в те годы мы могли так искренне радоваться новой видеокассете, приезду зарубежного кумира, а иногда и мелочам вроде незапланированного показа любимой ТВ-передачи.

Мы в AdMe.ru предались ностальгии и с трепетом пролистали фотографии той прелестной поры, от которых веет неповторимой атмосферой тех лет.

Бабушкин сервиз

За колбаской

В банке

Очередь за молоком

Мисс мира 1992 года Юлия Курочкина

Трудный выбор

Беззаботная школьная пора

Ален Делон раздает автографы

Женщина торгует на улице

Праздники

Конкурс красоты «Мисс СССР — 1990»

Колхозные ясли в Радищеве

Рабочий день подошел к концу

Бутик Nina Ricci. Москва, 1991

Школьники идут домой после уроков

Очередь в обувном магазине

«Покупайте арбузы!»

Счастливые молодожены

Софи Лорен дает автограф

Студенты французского университета

В ожидании Пьера Кардена

Арнольд Шварценеггер. Москва, 1996

«Вася, ну как тебе?»

Женщина выбирает обувь ребенку

Урок физкультуры

Закупились картошкой на зиму

В библиотеке

Мирей Матье с поклонницей


Перекус

Вы застали 90-е? По каким вещам из той эпохи вы скучаете больше всего?

Фото на превью East News, East News
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