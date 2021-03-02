20+ фактов о том, как относились к беременности за дверями королевских дворцов. У современной женщины за секунду бы сдали нервы

В Средневековье главными по ведению беременности и родам были монахи как самые образованные представители общества. Но они ничего не понимали в женской анатомии, а многие из них вообще впервые видели женщину в момент, когда к ним обращались за помощью. Поэтому их советы (а они даже писали пособия по родам) носили абсурдный характер.

К примеру, считалось, что пол ребенка может меняться в течение беременности. И чем лучше женщина себя ведет: не допускает плохих мыслей, пьет отвары трав, спит в определенной позе, смотрит на красивые картины, — тем выше шанс, что родится наследник мужского пола, призванный продолжить династию. Если же в итоге появлялась девочка, королева выслушивала множество упреков в неподобающем поведении.

Позже ответственность за роженицу несли приближенные женщины: фрейлины, повитухи. К фрейлинам не предъявляли каких-либо особых требований, они должны были просто заботиться о королеве. А вот к повитухам относились строго. Их обязывали предоставить список рожениц, которым они помогли, и подписать документ о том, что они ничего не попытаются вынести из королевской спальни. Например, плаценту.

Когда появилось научное понимание того, какие процессы и осложнения могут происходить во время беременности и родов, к роженицам стали допускать врачей-мужчин.