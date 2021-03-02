20+ фактов о том, как относились к беременности за дверями королевских дворцов. У современной женщины за секунду бы сдали нервы
Беременность и роды входят в число важнейших и очень интимных событий в жизни любой женщины. Но только не королевы в эпоху Средневековья или даже Нового времени. Как только становилось понятно, что венценосная особа беременна, она больше не принадлежала себе и превращалась в механизм для идеального вынашивания и рождения наследника престола. Королева находилась под неусыпным и часто абсурдным контролем и была обязана соблюдать нелепые правила.
Мы в AdMe.ru решили заглянуть в архивы, чтобы понять, через что приходилось пройти королевам, которым, по мнению простого народа, жилось легче всех.
Представления о физиологии были очень слабыми
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В Средневековье главными по ведению беременности и родам были монахи как самые образованные представители общества. Но они ничего не понимали в женской анатомии, а многие из них вообще впервые видели женщину в момент, когда к ним обращались за помощью. Поэтому их советы (а они даже писали пособия по родам) носили абсурдный характер.
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К примеру, считалось, что пол ребенка может меняться в течение беременности. И чем лучше женщина себя ведет: не допускает плохих мыслей, пьет отвары трав, спит в определенной позе, смотрит на красивые картины, — тем выше шанс, что родится наследник мужского пола, призванный продолжить династию. Если же в итоге появлялась девочка, королева выслушивала множество упреков в неподобающем поведении.
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Позже ответственность за роженицу несли приближенные женщины: фрейлины, повитухи. К фрейлинам не предъявляли каких-либо особых требований, они должны были просто заботиться о королеве. А вот к повитухам относились строго. Их обязывали предоставить список рожениц, которым они помогли, и подписать документ о том, что они ничего не попытаются вынести из королевской спальни. Например, плаценту.
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Когда появилось научное понимание того, какие процессы и осложнения могут происходить во время беременности и родов, к роженицам стали допускать врачей-мужчин.
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Однако начались другие сложности. Королевские врачи должны были ставить диагноз на ощупь, потому что не имели права смотреть на роженицу. Им приходилось закрывать глаза или завязывать их.
Впрочем, давление оказывалось не только на женщин
Король Великобритании и Ирландии Георг lll c королевой Шарлоттой и их 6 детьми.
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Беременность монаршей особы воспринималась как отражение дел в королевстве: если что-то во время вынашивания ребенка шло не так, считалось, что это свидетельствует о не слишком правильных поступках короля, нарушении баланса в его делах и мыслях.
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Беременность была частью королевских обязанностей, которые должны были исполнять как женщины, так и мужчины. Король не имел права быть холостяком, и если род прерывался по причине его нездоровья, то это считалось вмешательством высших сил.
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Способность выносить и родить наследников давала королеве больше власти. И чем больше было детей, тем большим влиянием как королева-мать она обладала.
У королев был странный «отпуск по беременности», который они проводили в заточении
Королева Мария-Антуанетта с детьми.
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Что опаснее всего для роженицы? Плохое питание, антисанитария, холод во дворце? Нет, самыми опасными для женщины за 1–2 месяца до родов считались дневной свет и свежий воздух. Поэтому королеву переселяли в душную комнату с плотно закрытыми шторами. В спальне можно было повесить гобелены с идиллическими пейзажами. Все это делалось для того, чтобы успокоить будущую мать. Такое помещение было своеобразной имитацией лона матери. Будущий монарх должен был появиться на свет в идеально комфортных условиях.
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В комнате всегда поддерживали живой огонь, по полу разбрасывали свежие травы.
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В этой же комнате королева должна была составить завещание. Это сегодня у акушеров на первом месте стоит жизнь матери. В давние времена важной считалась лишь жизнь наследника, а женщина была просто сосудом для его вынашивания.
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Когда начинались схватки, женщины вокруг делали символическое «открытие», чтобы облегчить состояние роженицы. Например, открывали дверцы шкафов, вытаскивали шпильки из волос. Во время схваток роженице могли предложить подержать в руках сливочное масло, на котором были написаны магические сочетания цифр и букв, — для защиты плода.
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В XVII веке уже практиковалось кесарево сечение, но его делали в крайних случаях, потому что была очень высокая вероятность гибели женщины из-за неправильной технологии.
Роды превращали в настоящее шоу
Королева Мария-Антуанетта.
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Одиночество и покой на последних сроках беременности плохо сочетались с тем, чему королева должна была подвергнуться во время родов. Она не могла остаться наедине с акушерками: за процессом наблюдали придворные. Эти особы должны были подтвердить, что королева действительно родила того ребенка, которого показали публике.
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На королевские роды собирались все придворные. Для удобства они залезали на мебель, а королева должна была произвести на свет младенца спокойно, насколько это возможно в таких условиях. Когда рожала королева Франции Мария-Антуанетта, в ее спальне присутствовали 200 человек. Король даже приказал специальными шнурами закрепить гобелены вокруг кровати королевы, чтобы их случайно не сорвала толпа.
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Интересно, что эта традиция (сильно видоизмененная) сохранилась до XX века. За рождением Елизаветы ll следил министр внутренних дел Великобритании. Правда, он находился за дверью комнаты, где проходили роды. По правилам и на родах Елизаветы ll должен был присутствовать чужой мужчина, но она упразднила этот закон в 1948 году, когда была беременна принцем Чарльзом.
Отказаться от боли первой решилась королева «с характером» в середине XIX века
Королева Виктория в юности.
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Современным обезболиванием при родах мы обязаны королеве Виктории. Она первая не стала смиряться с тем, что должна терпеть боль, и потребовала что-нибудь с этим сделать. Врач предложил анестезию при помощи вдыхания соответствующего препарата, и она согласилась, хотя метод был совершенно не изучен.
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Обезболивание шло вразрез с церковным учением, но религиозная королева все равно настояла на нем. Интересно, что потребовала облегчить боль она только во время рождения 8-го и 9-го ребенка (всего она родила 9 детей). С ее подачи на анестезию во время родов начался настоящий бум, женщины требовали ее у врачей.
Королевы не могли сами нянчить и кормить ребенка сразу после родов
Анна Австрийская с сыновьями Людовиком и Филиппом.
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О прикладывании к груди не шло и речи: молоко только родившей женщины считалось вредным. Поэтому ребенка забирала свекровь, как представительница семьи короля, которой теперь принадлежал наследник. Если рождалась девочка, то она была не так важна и могла проводить больше времени с матерью.
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Малышу заранее подыскивали кормилицу и забирали от матери еще и потому, что хотели, чтобы он ничем не заразился. Ведь осложнения после родов часто не связывали с антисанитарией, а считали, что это естественное «нечистое» состояние, которое женщина должна пережить.
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Когда женщина приходила в себя, она могла по желанию принимать участие в процессе ухода за ребенком и его воспитании, но все же львиную долю работы выполняла прислуга.
Мы немного шокированы королевскими обычаями. А вы слышали о таких нюансах рождения венценосных особ? Может быть, знаете странные традиции, о которых мы не упомянули?