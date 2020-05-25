20+ фактов о цыганах — самом закрытом народе в мире, представителем которого может стать каждый

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Цыгане — один из самых таинственных народов. Говорят, что их выгнали из Индии, и скоро срок изгнания подойдет к концу. Что они умеют колдовать и гипнотизировать. Что они замкнуты и не любят, когда к ним проявляют интерес. Что они жутко патриархальны, и их мужчины и женщины никогда не сидят за одним столом.

Меня зовут Полина, и мой прадед — цыган. Некоторые родственники считают это байкой, но я уверена, что это так, иначе откуда у меня такая любовь к этому народу? Я не цыгановед, но всегда интересовалась историей ромалов. А еще ходила к ним в гости в табор, который проживает в Перми, и готова рассказать читателям AdMe.ru все, что узнала о цыганах из книг и от них самих.