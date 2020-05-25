20+ фактов о цыганах — самом закрытом народе в мире, представителем которого может стать каждый
Цыгане — один из самых таинственных народов. Говорят, что их выгнали из Индии, и скоро срок изгнания подойдет к концу. Что они умеют колдовать и гипнотизировать. Что они замкнуты и не любят, когда к ним проявляют интерес. Что они жутко патриархальны, и их мужчины и женщины никогда не сидят за одним столом.
Меня зовут Полина, и мой прадед — цыган. Некоторые родственники считают это байкой, но я уверена, что это так, иначе откуда у меня такая любовь к этому народу? Я не цыгановед, но всегда интересовалась историей ромалов. А еще ходила к ним в гости в табор, который проживает в Перми, и готова рассказать читателям AdMe.ru все, что узнала о цыганах из книг и от них самих.
В фильме «Табор уходит в небо» в массовке играли настоящие цыгане. В пермском таборе уверяют, что там снялась их родственница.
- Строго говоря, цыгане — это не народ, а группа народностей индоарийского происхождения, в которой разделяют 2 основные ветви: западную и восточную. Первая осела в Европе, вторая — в Азии и на Кавказе. Говоря «цыгане», обычно подразумевают именно западную ветвь.
- В Индии до сих пор живут несколько кочевых племен, занимающихся пением, танцами, заклинанием змей, цирковым искусством. Некоторые исследователи считают их родственными предкам цыган и даже называют gypsy-tribe (цыганоподобные касты). Но это индусы, а не цыгане.
- «Европейцы» очень различаются между собой. Среди них есть несколько десятков подгрупп, у каждой из которой свой диалект романи (цыганского языка). И далеко не все эти подгруппы понимают друг друга. Именно поэтому зачастую румынские цыгане, проживающие в России, предпочитают общаться с русскими цыганами на русском языке.
- Однако сами цыгане признали себя единой нетерриториальной нацией. Это произошло в 1971 году в Великобритании на Международном конгрессе, на котором присутствовали представители народности из 9 европейских стран. Они приняли гимн на основе народной песни «Джелем джелем» и флаг в виде чакры-колеса на сине-зеленом фоне. Тот же конгресс принял решение вместо термина «цыгане» использовать «рома».
- Сейчас большинство цыган ведет оседлый образ жизни, особенно в России. Это связано с указом 1956 года, запрещающим кочевать на территории СССР. При этом у ромов есть своя столица — молдавский город Сороки.
- Бытует мнение, что цыгане не любят работать, предпочитая труду песни, танцы и гадание. Но одно из их традиционных занятий — кузнечное ремесло. Этот факт нашел отражение в этнониме «кэлдэрары» (котляры). Так называют себя румынские цыгане, предки которых изготавливали котлы. И до сих пор многие представители этой народности считают своим основным видом деятельности работу с металлом. Кстати, именно к ним я ходила в гости.
- Румынскими этих цыган называют потому, что как этногруппа они сформировались на территории Румынии. Однако сейчас они проживают в разных странах, даже в Аргентине. В России это самая распространенная этногруппа цыган, наряду с руска рома (русские цыгане).
- Кэлдэрары тщательнее большинства народностей сохраняют традиции. Они до сих пор живут общинами, принадлежащими одному роду. Например, в Перми есть род волка, или, по-цыгански, рувони. О его происхождении бытует такое предание: «Раньше жили в палатках. Старший вышел за палатки, и его сзади укусил волк. С тех пор стали называть их „волки“».
- А еще кэлдэрары, пожалуй, единственные европейские рома, сохранившие национальный костюм. Их мужчины носят обычную одежду, а вот женщины традиционно надевают длинную юбку, фартук и косынку. Причем до свадьбы девушки могут ходить в любом наряде, а на следующий день после бракосочетания надевают юбку с фартуком, заплетают косы и повязывают на голову платок. По словам самих цыганок, никто не должен видеть замужнюю женщину с непокрытой головой.
- Распространено мнение, что ромалам запрещены браки с представителями других народов, даже с цыганами из других этнических подгрупп. Однако в таборе кэлдэрары мне рассказывали, что мужчины их рода женились на девушках из руска рома. Правда, в силу культурных различий в этих семьях возникали конфликты, поэтому такие браки и правда не приветствуются.
- Вообще запрета на брак с иностранцем у цыган нет. Дело в том, что рома не набор генов, а приверженность романипэ. Этот термин означает совокупность цыганского духа, культуры и прав. По сути это то, что отличает цыгана от нецыгана. Усыновленный мальчик, соблюдающий традиции, — цыган. Ром, ушедший из табора — нецыган. Теоретически у каждого есть шанс стать членом цыганской семьи, для этого необходимо лишь строго соблюдать романипэ.
- Кстати, для нецыган есть термин «гаджё». Некоторые почему-то считают его обидным, но он не содержит никаких негативных смыслов.
- Не стоит считать, что кровь для ромов совсем ничего не значит. Если у вас, как и у меня, есть цыганские корни, то вы — романо рат (в переводе «цыганская кровь»). Это означает, что если вы вдруг захотите стать цыганом, вам дадут больше шансов, чем прочим гаджё. Кстати, считается, что романо рат был Чарли Чаплин.
- Цыганское общество очень патриархально, но не так сильно, как принято думать. Говорят, что мужчины и женщины в семьях не сидят за одним столом, но я своими глазами видела, что по крайней мере сейчас это не так.
- Даже у таких консерваторов, как кэлдэрары, допустимы разводы, хотя, конечно, не приветствуются. Но еще удивительнее, что в качестве исключения цыганским бароном могла стать женщина.
- В пермском таборе ходила история про жену барона Ульяну. Ее мужа и всех родственников-мужчин арестовали в 30-е годы, остались только женщины и дети. И пока мальчики не выросли, все проблемы табора решала Ульяна.
- Кстати, термин «барон» происходит от «баро ром», что в переводе означает «большой цыган». И нет, он не правит табором, а скорее выполняет функцию министра иностранных дел. А внутренние проблемы решает сходка авторитетных пожилых членов табора.
- Цыгане постепенно утрачивают искусство гадания. Девочек почти не обучают, а пожилые женщины предпочитают не ходить по улицам, но могут принимать «клиентов» на дому. Поэтому, пожалуйста, не останавливайтесь, если к вам подошли с предложением погадать.
- У цыган есть традиция приносить клятву в могиле. Тот, кто клянется, ложится в могилу и произносит что-то вроде «Скоро мне лечь сюда, если я солгал».
- Самое страшное наказание для цыгана — лишение права принадлежать цыганскому обществу. Оно применяется в случае особо тяжких преступлений, таких как убийство, изнасилование, воровство при некоторых обстоятельствах. Изгнание сопровождается «осквернением». Вернуться обратно в общество очень сложно.
- Именно поэтому, вопреки расхожему мнению, среди цыган не так много криминала. По крайней мере они крайне редко совершают особо тяжкие преступления против личности. Но если человека изгнали из общества, его уже ничто не остановит от дальнейшей маргинализации.
- На самом деле цыгане довольно дружелюбны и очень гостеприимны. Если вы находитесь у них в доме, то будьте уверены, что вам не причинят вреда и постараются максимально угодить. Но еще раз предостерегаю: не вступайте в диалог с цыганкой, которая подходит к вам на улице и предлагает погадать, это чревато тем, что вы останетесь без денег.