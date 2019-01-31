20+ эмоциональных фото, от которых расчувствуются даже прожженные циники

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Пользователи интернета часто публикуют фотографии, на которых запечатлены ценные события их жизни. Ведь многим так хочется поделиться переполняющей сердце радостью, блистательными успехами и другими сокровенными моментами. Например, реакцией детей на бабушкин подарок в виде ковриков из помпонов или историей про куклу-талисман, которую мужчина целых 43 года берет с собой в каждую поездку.

Когда мы в AdMe.ru смотрим такие фотографии, нас переполняют эмоции, от которых сердце на миг замирает. Думаем, вы тоже испытаете подобные ощущения.

1. 22-летний Джаред Уэлс, страдающий муковисцидозом и раком легких, решил прокачать свое тело и меньше чем за год добился невероятных успехов

2. «Вчера дедушке исполнилось 100 лет! Он самый старый человек в нашей семье и самый приятный»

3. «Бабушка сделала коврик из помпонов для своих внучек. К Рождеству хоть и не успела, но они все равно в диком восторге»

4. «Бабушке на 90-летие вручил тиару, ведь она королева! Она не снимала ее всю ночь»

5. «После долгой депрессии я превратила неиспользуемый шкаф в своем доме в читальный уголок, о котором давно мечтала. Не могу сдерживать улыбку»

6. «Я выиграл танцевальный конкурс и $ 1 000! Причем я даже не знал, что за победу полагается денежный приз! Не мог сдержать слез»

7. «Я наконец встретилась со своим дедушкой после 15 лет разлуки. Первое, что он показал, было фото со мной в 5-летнем возрасте, которую он хранил в своем кошельке»

8. Джордж Буш — младший доставляет пиццу федеральным служащим, которые остались без зарплаты из-за бюджетного кризиса в США

9. Парень воссоздает своему слепому другу игру на маленьком футбольном поле

10. «Мой сын впервые пошел в поход со своим рюкзаком. До этого я носил его в переноске. Он хотел быть похожим на меня, и я положил в его рюкзак пупса»

11. «Каждый день в окне дома напротив я вижу кота. Неделю назад мы спросили, как его зовут. Сегодня он „ответил“. Мы никогда не были так счастливы»

12. Парень распечатал фотографии, на которых он запечатлен с отцом. А в конце альбома положил записку с просьбой стать шафером на его свадьбе

13. «На мое 20-летие мы с мамой играли в Mario, хотя до этого она никогда не играла. Я не могу передать, как я был счастлив, когда она выигрывала»

14. Этот отставной пожарный был приглашен на выпускной девушки, которую он спас 17 лет назад, вынеся ее из горящего дома

15. «Мой 5-летний сын — аутист. Сегодня он очень удивил нас, написав свое имя (Джеймс)!»

16. Реакция постоянной клиентки на бесплатное угощение в честь ее дня рождения

17. «Когда мне было 5 лет, я сделал папе куклу-талисман, чтобы он не боялся летать. Мама прислала мне фото: папа собирает чемодан, чтобы навестить меня. Кукле 43 года!»

18. Невеста неожиданно для всех передумала бросать букет и вручила его подруге, а дальше — все как в романтическом фильме

19. Морской пехотинец завершил службу. Его встречают жена и сын, которого он никогда не видел

20. Мальчик встречает свою собаку, которая пропала 8 месяцев назад

21. «Мой папа пережил геноцид в Камбодже, потеряв двух маленьких детей. Сегодня он прекрасно провел время, играя в боулинг на Kinect. Я счастлив видеть его таким»

22. «Это муж и жена, мойщики окон в моем родном городе. Они усердно работают вместе, а затем идут к следующему объекту, всегда держась за руки»

23. Мужчина видит такую же машину, какая была у него в молодости, и с грустью вспоминает, что продал ее, так как нужно было растить детей. И тут дочь достает ключи от авто

Думаем, что после просмотра этих кадров ваши глаза заблестели от слез. Если это так, напишите нам в комментариях.