20+ древних музейных экспонатов, которые существуют в единственном экземпляре

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Сосчитать, сколько существует музеев по всему миру, просто невозможно. А про количество представленных в них экспонатов даже и говорить не приходится, ведь только в одном Лувре хранится более 380 тыс. различных предметов. Многие экспонаты существуют в единственном экземпляре, и мы хотим показать вам хотя бы малую часть из них: к примеру, зуб мегалодона, застрявший в позвонке кита, парик возрастом примерно 3,5 тыс. лет, скелет кентавра и другие необыкновенные вещи.

AdMe.ru предлагает отправиться на небольшую экскурсию и посмотреть на 20+ редчайших музейных экспонатов.

1. Парик из человеческих волос (примерно 1543–1292 год до н. э.)

2. Зуб мегалодона, застрявший в китовом позвонке

3. Флаг испанского военного корабля San Ildefonso, который участвовал в Трафальгарском сражении (1805 год)

4. Человеческий скелет верхом на скелете лошади

5. Скелет кентавра, представленный в одном из музеев дикой природы

6. Древнеримский трепан — инструмент для трепанации черепа

7. Коллекция оторванных от статуй носов и ушей

8. Один из старейших водолазных костюмов (XVIII век)

9. Многофункциональный инструмент из Нюрнберга (XVI век)

10. Складной переносной глобус (1852 год)

11. Солонка в виде шестигранного архитектурного сооружения, Франция (1550–1570-е)

12. Шлепанцы Тутанхамона

13. Сосуд для вина в виде носорога эпохи династии Хань (приблизительно III–I век до н. э.)

14. Первый вариант игры «Монополия» (1930 год)

15. 1700-летняя шерстяная туника, найденная при таянии ледника на юге Норвегии

16. У кого-то в этом музее есть чувство юмора

17. «Дьявольские шары» — вырезанный из цельного куска слоновой кости набор, состоящий из 4 свободно вращающихся сфер (XIX век)

18. Шлем в виде морской раковины (1618 год)

19. Самый древний глобус, на котором изображена Америка. Он сделан из нижних половинок двух страусиных яиц (1504 год)

20. Скелет синего кита в Музее естественной истории, Лондон, Великобритания

21. 400-летнее шелковое платье с цветочным принтом, восстановленное после кораблекрушения в Нидерландах

Какой экспонат удивил вас больше остальных?