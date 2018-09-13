20+ древних музейных экспонатов, которые существуют в единственном экземпляре
Сосчитать, сколько существует музеев по всему миру, просто невозможно. А про количество представленных в них экспонатов даже и говорить не приходится, ведь только в одном Лувре хранится более 380 тыс. различных предметов. Многие экспонаты существуют в единственном экземпляре, и мы хотим показать вам хотя бы малую часть из них: к примеру, зуб мегалодона, застрявший в позвонке кита, парик возрастом примерно 3,5 тыс. лет, скелет кентавра и другие необыкновенные вещи.
AdMe.ru предлагает отправиться на небольшую экскурсию и посмотреть на 20+ редчайших музейных экспонатов.
1. Парик из человеческих волос (примерно 1543–1292 год до н. э.)
2. Зуб мегалодона, застрявший в китовом позвонке
3. Флаг испанского военного корабля San Ildefonso, который участвовал в Трафальгарском сражении (1805 год)
4. Человеческий скелет верхом на скелете лошади
5. Скелет кентавра, представленный в одном из музеев дикой природы
6. Древнеримский трепан — инструмент для трепанации черепа
7. Коллекция оторванных от статуй носов и ушей
8. Один из старейших водолазных костюмов (XVIII век)
9. Многофункциональный инструмент из Нюрнберга (XVI век)
10. Складной переносной глобус (1852 год)
11. Солонка в виде шестигранного архитектурного сооружения, Франция (1550–1570-е)
12. Шлепанцы Тутанхамона
13. Сосуд для вина в виде носорога эпохи династии Хань (приблизительно III–I век до н. э.)
14. Первый вариант игры «Монополия» (1930 год)
15. 1700-летняя шерстяная туника, найденная при таянии ледника на юге Норвегии
16. У кого-то в этом музее есть чувство юмора
17. «Дьявольские шары» — вырезанный из цельного куска слоновой кости набор, состоящий из 4 свободно вращающихся сфер (XIX век)
18. Шлем в виде морской раковины (1618 год)
19. Самый древний глобус, на котором изображена Америка. Он сделан из нижних половинок двух страусиных яиц (1504 год)
20. Скелет синего кита в Музее естественной истории, Лондон, Великобритания
21. 400-летнее шелковое платье с цветочным принтом, восстановленное после кораблекрушения в Нидерландах
Какой экспонат удивил вас больше остальных?
Фото на превью reddit