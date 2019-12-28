20+ всем известных книг, в которых читатели из поколения в поколение не замечали досадных ляпов

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Нет ничего зазорного в том, чтобы находить ошибки в произведениях мировой литературы. Напротив, это показывает, что у писателей есть необычайно преданные и внимательные читатели, которые не только замечают ошибку, но и обдумывают, намеренно она сделана или нет. Да и некоторые ляпы со временем становятся «крылатыми», как, например, это было с А. С. Пушкиным, который назвал бронзовый памятник Медным всадником.

Редакция AdMe.ru считает, что небольшие неточности в классических произведениях лишь добавляют книгам особой прелести. Мы решили узнать, какие ляпсусы обнаружили в своих любимых книгах читатели.

Даниель Дефо «Робинзон Крузо»

В романе есть сцена, в которой Робинзон видит севший на мель корабль и, раздевшись донага, отправляется к нему вплавь: «Раздевшись (так как день был нестерпимо жаркий), я вошел в воду... А так как меня мучил голод, то я отправился в кладовую, набил карманы сухарями и ел их на ходу, чтобы не терять время». Но об этом ляпе знают лишь те, кто читал роман в оригинале или переводе Марии Шишмаревой. А вот Корней Чуковский исправил эту логическую ошибку.

Николай Гоголь «Мертвые души»

Несмотря на то что о времени года в «Мертвых душах» нигде прямо не говорится, внимательный читатель сможет заметить явные нестыковки. В начале своего путешествия Чичиков едет в бричке (значит, это не зима), кутается в шинель, видит мужиков в овчинных тулупах. Скорее всего, на дворе стоит поздняя осень. Но затем резко на улицах появляется зелень, по колено в воде, по пруду бредут бабы. И уже через 2 дня Чичиков снова оказывается в шинели.

Харуки Мураками «Слушай песню ветра»

Писатель ошибочно посчитал, что на Красной площади в Москве установлены фигуры оленей: «По сей день на Красной площади стоят эти 4 оленя, отлитые в бронзе. Один смотрит на восток, другой смотрит на север, третий смотрит на запад, и четвертый смотрит на юг. Даже Сталин не смог уничтожить этих оленей. Если вы приедете в Москву и субботним утром придете на Красную площадь, то наверняка сможете увидеть освежающее душу зрелище: краснощекие школьники, выдыхая белый пар, чистят оленей швабрами».

Александр Дюма «Три мушкетера»

Читатели справедливо замечают, что ошибок в романе более чем достаточно. Например, внезапно меняется внешность Констанции. В 10-й главе она описана так: «То была очаровательная женщина лет 25 или 26, темноволосая, с голубыми глазами, чуть-чуть вздернутым носиком, чудесными зубками». А в 31-й главе так: «Она увидела аббатису в сопровождении молодой женщины с белокурыми волосами и нежным цветом лица».

Постоянно меняется и возраст д’Артаньяна. В начале книги ему 18 лет. Ко времени разговора с кардиналом он повзрослел на 2 года, затем еще на год, а потом ему снова 21. И все это он успел за несколько месяцев.

Странности происходят и с Атосом. Он не первый день женат на миледи Винтер, но узнает о том, что у нее есть клеймо, лишь случайно, когда во время несчастного случая на охоте ему пришлось разорвать ее платье. Как Атос все это время не замечал клейма — непонятно.

Александр Дюма «Граф Монте-Кристо»

В 17-й главе романа появляется окончательное доказательство того, что именно Фернан, Данглар и Кадрусс написали донос на Дантеса. Вот оно: «Как я не вспомнил этого раньше! На столе, где они пили, стояла чернильница, лежала бумага, перья. (Дантес провел рукою по лбу.) О! Подлецы, подлецы!» На самом деле перед ними не могло ничего такого быть, ведь все это они потребовали уже после того, как главный герой ушел: «Данглар следил глазами за Эдмоном и Мерседес, пока они не скрылись за фортом Св. Николая; потом он снова повернулся к своим собутыльникам.

— Человек! — крикнул Данглар. — Перо, чернил и бумаги!»

Рэй Брэдбери «Постоялец со 2-го этажа»

В рассказе Брэдбери происходит путаница со столовыми приборами: «Он выбежал и вернулся с серебряной ложкой. Поднес ее к лицу спящего и стал дергать зубцы. Мистер Коберман моргнул. Завертелся на постели, недовольно бормоча и постанывая. Отклик. Хорошо. Отлично. Дуглас снова тронул вилку».

Лев Толстой «Война и мир»

Герои в романе Толстого стареют неравномерно. Например, в 1805 году Наташе Ростовой 13 лет, а Вере — 17. Но уже через год Вере вдруг исполняется 20 лет, а к тому моменту, когда Наташе будет 16, Вере уже 24. Разница в возрасте сестер увеличилась в 2 раза.

Также Лев Николаевич постоянно забывает, что у Кутузова всего один глаз. Вот какие описания полководца можно встретить в романе: «...губы Кутузова дрожали, и на глазах были слезы», «...глаза его блестели глубоким, умным выражением», «...сузившимися, повеселевшими глазами взглянул на Вольцогена».

Лев Толстой «Анна Каренина»

Ранение на скачках кобылы Вронского Фру-Фру — один из самых эмоциональных эпизодов в книге. По сюжету Алексей невовремя опускается в седло и тем самым ломает лошади спину. С этим моментом спорит в своей книге знаток лошадей Сергей Мамонтов: «Толстой в „Анне Карениной“ говорит, что Вронский, неудачно опустившись в седле, сломал хребет своей лошади. Сомневаюсь. Седло так устроено, что хребта не касается».

Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Аберфорт во время беседы в «Кабаньей голове» рекомендует Гарри дождаться утра и уходить пешком, так как отсюда невозможно трансгрессировать. Но Гарри словно забывает об этом и через некоторое время в разговоре с профессором Макгонагалл советует всех учеников отправить через проход в «Кабанью голову», откуда они могли бы трансгрессировать. И это еще при том, что мало кто из учеников умел это делать.

Уильям Шекспир «Два веронца»

В пьесу великого поэта и драматурга закралась одна географическая ошибка. По сюжету один из героев, Валентин, приплывает на корабле в Милан из Вероны. Но сделать этого он, конечно, не мог: оба этих города расположены вдали от моря и не связаны между собой водными маршрутами.

Жорж Санд «Консуэло»

Героиня романа, Консуэло, оказывается в глухой пещере, куда не проникает даже луч света, но между тем полной зелени и цветов: «Воздуха, проникавшего сюда через массу щелей, было достаточно для жизни растений, но щели были слишком узки, чтобы сквозь них мог проникнуть сюда любопытный взор. Это было нечто вроде естественной теплицы; своды защищали ее от снега и холода, а воздух освежался благодаря тысячам незаметных отдушин», «Несколько факелов, укрепленных в разных местах на гигантских глыбах, бросали фантастический свет на зеленоватые скалистые стены».

Борис Акунин «Статский советник»

Акунин в своем романе ошибся в подсчетах: «В... кольце оцепления было пятеро агентов: один, в белом фартуке... трое... лепили снежную крепость во дворе; еще двое чинили газовый фонарь...».

Жюль Верн «20 000 лье под водой»

Когда Аронакс впервые выходит из «Наутилуса» наружу, он отмечает, что корабль покрыт пластинами и напоминает чешую: «Я заметил, что его стальная черепицеобразная обшивка напоминала чешую больших земных гадов». Это противоречит первому описанию корабля: «Сероватая спина, на которой я стоял, была не чешуйчатой, а ровной и гладкой, как зеркало». Да и впоследствии герой описывает поверхность как совершенно гладкую и сравнивает судно с китом.

Дэн Браун «Цифровая крепость»

По сюжету Халохот — глухой. Но в книге встречаются такие строки: «Халохот услышал, как где-то ниже тело Беккера упало на каменные ступеньки, и бросился вниз, сжимая в руке пистолет».

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Помните момент, когда Воланд и вся его компания улетают из Москвы? Так вот, в свите не хватает Геллы — Михаил Афанасьевич про нее просто забыл. Скорее всего, в печать попал черновик, который автор не успел дочистить.

Артур Конан Дойл «Приключения Шерлока Холмса»

В самом первом произведении «Этюд в багровых тонах» сообщается, что Ватсон был когда-то ранен в плечо. Но в «Знаке четырех» пуля почему-то оказывается уже в ноге. Также во время знакомства с Шерлоком доктор рассказывает, что у него есть щенок бульдога, и потом ни разу о нем не вспоминает.

Артур Конан Дойл «Пестрая лента»

Сюжет в книге строится на том, что змея, услышав свист, сползает по веревке и нападает на человека. Но, увы, змеи не способны услышать свист, да и по мягкой веревке они ползать не очень-то приспособлены.

Кен Кизи «Над кукушкиным гнездом»

В культовом романе можно заметить неточность с дверью: «Маленький санитар впустил девушку в отделение и забыл запереть за ней дверь (после наверняка получит нагоняй)...». Но через пару страниц дверь снова закрыта: «...Маленький санитар отпер нам и запер за нами, и мы очутились на воле».

Агата Кристи — серия детективов с участием Эркюля Пуаро

Поклонники творчества Агаты Кристи уже давно гадают, сколько же лет знаменитому Пуаро. Впервые он появляется после Первой мировой войны, и уже тогда он называет себя стариком, а последнее дело завершает в 1975 году. Писательница не сразу поняла, какой просчет совершила, сделав Эркюля немолодым: «Почему бы моему детективу не стать бельгийцем? — подумала я. — Среди беженцев можно было встретить кого угодно. Как насчет бывшего полицейского офицера? В отставке. Не слишком молодого. Какую же я ошибку совершила тогда! В результате моему сыщику теперь перевалило за 100 лет».

Как вы считаете, в каких произведениях авторы намеренно допустили ошибки?