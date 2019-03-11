20+ человек с уникальной внешностью, которые заставят вас ахнуть от восхищения

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У красоты нет строгого определения. Нормально любить себя и свое тело и считать себя привлекательным человеком. Однако все мы любим посмотреть и на необычную внешность окружающих нас людей. Особенно интересно, когда привлекательность выходит за привычные всем рамки и отражает не только изящество человеческого тела, но и удивительные метаморфозы природы и генетики.

AdMe.ru разыскал фото необычных людей, которые определенно выиграли главный приз в ДНК-лотерее.

1. Негин Галаванд, 17-летняя иранка, выглядит как настоящая персидская принцесса

2. Это Иша Блеекер. Ну разумеется, он модель!

3. Это портрет девушки из племени черных хмонгов в Северном Вьетнаме. Невероятно глубокий взгляд...

4. Омар Боркан — поэт. Он был вынужден покинуть Саудовскую Аравию, потому что слишком красив

5. Эта девочка из Ламу, Кения, будто создана для того, чтобы позировать для художников

6. Тилан Блондо — одна из самых юных моделей в мире. Она снималась для журнала Vogue, когда ей было всего 10 лет

7. Женщина из Махабалипурам, Индия

8. Ава-Мари и Лиа-Роуз — девочки-модели, которых называют самыми красивыми в мире близнецами

9. Это Доминик Шервуд — актер, снявшийся в клипе Тейлор Свифт на песню «Style». У него гетерохромия: один глаз голубой, а другой — карий

10. А этот мальчик из Омана заслуживает звание, пожалуй, самого обаятельного ребенка в мире

11. Это Скотт Иствуд, сын Клинта Иствуда. Хорошая работа, Клинт!

12. Синди Кимберли — девушка из инстаграма, в которую Джастин Бибер так сильно влюбился, что пытался узнать у своих поклонников, кто же она такая

13. Это модель Худия Диоп. За невероятно глубокий цвет кожи ее даже прозвали «королевой меланина»

14. Этот мужчина из племени химба в Намибии выглядит как настоящий супергерой

15. Меган и Морган Бойд неожиданно стали сенсацией, после того как мать разместила их фото в своем инстаграме. Сегодня у близняшек модельные контракты и армия поклонников

16. Раньше Мелоди Микел дразнили за ее веснушки. Теперь те помогают ей стать востребованной моделью

17. Екатерина Мироненко — молодая журналистка. Удивительная внешность помогла ей стать звездой в инстаграме

18. На этой фотографии Ясмине Росси почти 60, но поверить в это просто нереально

19. Айяне А. Льюис макияж определенно ни к чему

20. Личность Сунейны очень долго была загадкой. Только недавно стало известно, что она тибетская модель

21. Леди и джентльмены, перед вами Ральф Суфрант и его веснушки

22. Идеальным губам Одри Анны Мишель наверняка обзавидовались все ее подписчицы

23. Франко Норьега — известный повар, который предпочитает работать без рубашки. Сложно устоять и не купить у него сэндвич

Эти люди — живые свидетельства природной красоты, но бывает ведь и красота внутренняя. А как вы думаете, что именно делает человека привлекательным для других? Глаза, улыбка, прическа или что-то еще?