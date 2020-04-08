20+ человек с редкой внешностью, которые создали свой формат красоты

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Людей с идеальной внешностью не существует, да и стандарты красоты меняются так быстро, что не успеваешь понять, что прекрасно, а что безобразно. Остается 2 варианта: прятать и маскировать свои особенности или смириться с ними, перестав гнаться за недостижимым, да и что там — откровенно скучным идеалом.

Мы в AdMe.ru уважаем людей, которым удалось не только полюбить и принять свое тело, но и стать путеводной звездочкой для тех, кто только идет к этому.

Гетерохромия делает ее взгляд незабываемым

«На радужной оболочке моего глаза есть кольца»

Братья Иванишвили обладают редкой красотой

«Я очень застенчива, но недавно мне сказали, что веснушки — это искорки солнца, и это повысило мою уверенность в себе»

«Я всегда это скрывала, но теперь хочу поделиться с вами: у меня есть родинка в ​​центре лба»

Девушка с альбинизмом и гетерохромией

Тело Юлианны Юсеф покрыто родинками. Она могла бы переживать и прятать их, но девушка выбрала другой пусть — стала известной моделью

«Постаксиальная полидактилия»

Так выглядит глаз, у которого зрачок не в центре

Только посмотрите на этого парня: над его внешностью природа долго колдовала и выдала интересный результат

Женщины с частичным альбинизмом

«У моих друзей ребенок родился с таким же пучком белых волос, что и у его матери»

«Полиоз — это произошло после того, как я попал в аварию на велосипеде несколько лет назад»

«У моей дочери удивительная родинка»

Синдром неукладываемых волос

«Я думаю, вас удивят мои глаза»

«Я отец уникального ребенка. У моей дочки UHS, или, если переводить на русский, синдром нерасчесываемых волос. Выглядит это вот так»

Маленькие, но уже необыкновенно классные

С родимым пятном или без него — она настоящая красавица

Малыш с пышной седой шевелюрой

Веснушки могут сделать девушку удивительно прекрасной

Редкий рисунок

Завораживающая красота Сэма Кобеляна

«Да, у собаки гетерохромия, как у меня»

«34 года живу с большими ушами. Давайте повторите мне все те старые шутки, что я слышу всю свою жизнь»

Это не дреды, это натуральные волосы близняшек

А в вашей внешности есть какая-нибудь особенность, которая делает ее уникальной?