20+ человек с редкой внешностью, которые создали свой формат красоты
Людей с идеальной внешностью не существует, да и стандарты красоты меняются так быстро, что не успеваешь понять, что прекрасно, а что безобразно. Остается 2 варианта: прятать и маскировать свои особенности или смириться с ними, перестав гнаться за недостижимым, да и что там — откровенно скучным идеалом.
Мы в AdMe.ru уважаем людей, которым удалось не только полюбить и принять свое тело, но и стать путеводной звездочкой для тех, кто только идет к этому.
Гетерохромия делает ее взгляд незабываемым
«На радужной оболочке моего глаза есть кольца»
Братья Иванишвили обладают редкой красотой
«Я очень застенчива, но недавно мне сказали, что веснушки — это искорки солнца, и это повысило мою уверенность в себе»
«Я всегда это скрывала, но теперь хочу поделиться с вами: у меня есть родинка в центре лба»
Девушка с альбинизмом и гетерохромией
Тело Юлианны Юсеф покрыто родинками. Она могла бы переживать и прятать их, но девушка выбрала другой пусть — стала известной моделью
«Постаксиальная полидактилия»
Так выглядит глаз, у которого зрачок не в центре
Только посмотрите на этого парня: над его внешностью природа долго колдовала и выдала интересный результат
Женщины с частичным альбинизмом
«У моих друзей ребенок родился с таким же пучком белых волос, что и у его матери»
«Полиоз — это произошло после того, как я попал в аварию на велосипеде несколько лет назад»
«У моей дочери удивительная родинка»
Синдром неукладываемых волос
«Я думаю, вас удивят мои глаза»
«Я отец уникального ребенка. У моей дочки UHS, или, если переводить на русский, синдром нерасчесываемых волос. Выглядит это вот так»
Маленькие, но уже необыкновенно классные
С родимым пятном или без него — она настоящая красавица
Малыш с пышной седой шевелюрой
Веснушки могут сделать девушку удивительно прекрасной
Редкий рисунок
Завораживающая красота Сэма Кобеляна
«Да, у собаки гетерохромия, как у меня»
«34 года живу с большими ушами. Давайте повторите мне все те старые шутки, что я слышу всю свою жизнь»
Это не дреды, это натуральные волосы близняшек
А в вашей внешности есть какая-нибудь особенность, которая делает ее уникальной?
Фото на превью buldog4354 / reddit