20+ человек рассказали о своей стране и доказали, что каждому из нас есть чем гордиться
На земном шаре расположилось более 250 стран, и в каждой из них есть свои уникальные особенности, которыми гордятся их граждане. Кухня, природа, традиции, прошлое и будущее — поводов для гордости своей родиной множество. Некоторые из них довольно очевидны, а про другие знают далеко не все.
AdMe.ru обожает узнавать новое о мире и людях, которые его населяют, поэтому мы выяснили, что вызывает у жителей разных стран гордость за место, где они родились.
Коста-Рика
- Более 25 % нашей территории охраняется государством и является пристанищем для растений и животных. У нас несколько климатических зон — от пустыни до тундры. А еще мы получаем 99 % энергии из возобновляемых источников. © msslgomez / Reddit
- У нас старейшая демократия в Латинской Америке, с 1948 года нет регулярной армии, самые большие расходы на образование и медицину по сравнению с соседями. © aresman / Reddit
Индия
- Несмотря на то что тут живет 1,4 миллиарда человек, разговаривающих на 20 тысячах диалектов, несмотря на разницу культур, мы умудряемся гармонично сосуществовать друг с другом. © VariableIsUndefined / Reddit
- Здесь возникла самая старая цивилизация, санскрит — основа всех языков, самая древняя религия — индуизм. А еще мы единственная страна, в честь которой назван целый океан! © Akash Divedi / Quora
- Наше космическое агентство запустило на орбиту Луны спутник, который помог обнаружить наличие воды на лунной поверхности. Это стоило всего $ 54 миллиона, что в 2 раза меньше, чем бюджет фильма «Гравитация», например. © Jimbrutan / Reddit
Бельгия
- Живу в Бельгии и горжусь тем, что тут нет явного деления на бедных и богатых. Местные богачи не стесняются ходить в простой одежде, посещают те же бары, что и их сотрудники, и вообще ведут тот же образ жизни, что и обычные люди. Мой парень однажды решил сделать мне подарок. Не сказал, какой именно, но был уверен, что я буду в шоке. Мы приехали в какой-то ангар, навстречу вышел мужчина, по виду сторож, и спросил, на чем бы я хотела полетать. Оказалось, это был дядя моего будущего мужа, у него в собственности штук 10 самолетов и вертолетов, но по нему этого никогда не скажешь. Каждое утро он приходит на работу в этот ангар и трудится рядом с остальными работниками, а не сидит в кабинете в кожаном кресле. Его дети никаких бонусов от богатства отца не получают, живут на свою зарплату.
- Здесь обожают фестивали, праздники, карнавалы. Например, в провинциальном городке Билзене каждый год проходит фестиваль Чарльза Диккенса. На день город будто перемещается во времени: практически на каждом углу стоят импровизированные сцены, где разыгрывают сценки из произведений Диккенса. Проводится он в декабре, но жители города начинают готовиться еще с августа: шьют костюмы, репетируют, находят спонсоров.
- У нас есть вафли, правильный шоколад и одна из самых известных в мире гоночных трасс. © Swimminginsarcasm / Reddit
- В Бельгии родились Рубенс и Лара Фабиан, а еще именно мы придумали саксофон и картошку фри, которую во всем мире называют «французской».
Италия
- Когда вы живете не в Италии, то главное, по чему вы скучаете, это голубое небо. Вы смотрите вверх — и все, что вы видите, это облака. С этим можно жить, но это сложно. Нам, итальянцам, нужны захватывающие дух пейзажи, свежий воздух, небо, море, горы и вулканы, бесконечные холмы... Это то, что мы любим. Все остальное — мелочи: мы могли бы легко жить без пиццы, пасты, громких разговоров, жестикуляции... Но мы не можем жить без голубого неба. © Giovanni Dominoni / Quora
- Я горжусь нашей кухней, которую любят во всем мире, но мне, конечно, не очень нравятся сетевые заведения, выдающие себя за итальянские рестораны. © Simopa_06 / Reddit
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В 2016 году один французский сайт выложил видеоролик, автор которого готовил «быструю карбонару». Он свалил все ингредиенты в сковородку, залил водой и варил 15 минут. В любой другой стране на этом бы все и закончилось, но не в Италии. Через пару дней газеты вышли с огромными заголовками типа «Ересь!», «Катастрофа!», «Италия против французского рецепта!». Только здесь возможен национальный скандал из-за плохо приготовленной пасты. © Luca Dorigo / Quora
Беларусь
- Наши улицы всегда чистые, и еще здесь очень безопасно. У нас также много красивых лесов, природа удивительная. Несмотря на то что война разрушила много старых зданий, у нас есть великолепные замки. © nadina_ / Reddit
- Мы производим натуральные продукты питания, которые высоко ценятся в соседних странах. Особенно это касается молока, колбас, сыров и шоколада. Магазины белорусских продуктов есть во многих городах за границей, и «белорусское» означает «качественное».
- У нас есть зубры (европейские бизоны). В 1920-х годах в живых было всего 20 особей, и белорусский национальный парк смог их защитить и помочь увеличить их численность до 5 тысяч. © Kara-melka / Reddit
Греция
- История Греции удивительна, и я вижу несколько древних руин прямо из окна моей квартиры. И горы, и море абсолютно прекрасны, а наш язык — один из самых старых и уникальных в Европе. © _Selendis_ / Reddit
- Мне нравится, насколько важна в Греции семья. Постоянные семейные обеды, поездки к родственникам, уважение к старшим — здесь все это не просто формальности, а буквально образ жизни.
- Мой разум говорит: «Акрополь», а мое сердце: «Сувлаки!» © RaginBrawler / Reddit
Канада
- Я горжусь тем, что во всем мире у нас репутация вежливых и приятных людей. Это отличный образ канадцев. © Sticknpucker / Reddit
- И не забудьте про кленовый сироп! © ObiWanPeirogi / Reddit
- Мы придумали много классных вещей. Арахисовое масло, баскетбол, хоккей и, что забавно, американский футбол. Да, спорт, от которого американцы сходят с ума, был создан канадцами. © ChickenBig42 / Reddit
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Я живу в Канаде и при любом удобном случае рассказываю, как тут заботятся о покупателях. 2 недели назад купила крем, прихожу сегодня в магазин, смотрю, а на него скидка. Обидно стало. Говорю об этом кассиру, а он мне, мол, так покажите чек, мы вам вернем разницу. А недавно купила стейки по акции, но на кассе их пробили по старой цене. При выходе из магазина меня догнал менеджер и попросил пройти к стойке администратора, где мне вернули всю сумму за стейки и 100 раз извинились.
Австралия
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Наша природа! От огромных лесов до снежных гор, от джунглей и пустынь до тропиков в Северном Квинсленде — здесь так много красоты. Наш Большой Барьерный риф настолько велик, что его можно увидеть из космоса, а озеро Хиллиер в Западной Австралии ярко-розовое! Я так горжусь, что живу здесь. © 69mylittleponyfan420 / Reddit
- Мы одна из самых молодых стран на планете, и у нас впереди большое будущее. Австралия — котел, в котором сплавились культуры Азии, Европы, стран Латинской Америки, Африки, и это круто! © Joel Finlay / Quora
Израиль
- Мы вернулись на свою родину спустя 2 тысячи лет и наконец создали свое государство. © uvdecool / Reddit
- Я горжусь тем, что мы единственная страна, в которой сейчас больше деревьев, чем было на момент ее основания. Мы сажаем леса! © RadBattery / Reddit
Финляндия
- На каждые 2 человека здесь приходится по сауне, а еще четверть территории страны покрыта озерами! © ImSoLonely420 / Reddit
- У нас есть все. Ну за исключением слишком уж большого количества света зимой. Впрочем, это компенсируется в летний период. Кроме того, у нас очень маленькое количество бездомных, и даже у них есть временное жилье, предоставляемое государством. © thetangyjoe / Reddit
Непал
- Мы не были ничьей колонией, у нас есть Эверест, а еще именно здесь родился Будда. © Ramakant Sah / Quora
- Непальцы ничего не боятся. Весь мир уважает гуркхов за их храбрость, поэтому никто и никогда не захватывал Непал. © Ajay Pokhrel / Quora
Нидерланды
- Примерно 60 % нашей территории находится ниже уровня моря, но мы с этим справляемся, и это круто. У нас очень высокий индекс счастья, а велосипедов больше, чем людей. © Sjors Pals / Quora
- Мы создали эту страну, и мы проделали большую работу, которой можно гордиться. Здесь сотни красивых городов и деревень. А еще я горжусь великими художниками, которые родились здесь: Рембрандт, Ван Гог, Мондриан, Босх, Вермеер, Хальс, Виллем де Кунинг. © Marc Leeser / Quora
Бразилия
- Я горжусь нашей способностью тепло и дружелюбно относиться к незнакомцам. Когда я был за границей, все отмечали, насколько легко со мной общаться, притом что по бразильским стандартам я считаюсь довольно замкнутым человеком. И у нас есть способность смеяться над всем подряд. © TallenMyriad / Reddit
- Мы выиграли больше чемпионатов мира, чем кто-либо, плюс мы организуем самую большую в мире вечеринку. © noobxsareena / Reddit
Германия
- Я горжусь нашими достижениями в искусстве, музыке, технологии и тем, что «сделано в Германии» означает «качественно». А еще здесь много очень красивых мест — от Альп на юге до белоснежных песчаных пляжей на севере. © Amegami / Reddit
- Немецкий хлеб — лучший в мире. То, что другие страны считают хлебом, в Германии называется тостами. Немецкий хлеб настолько хорош, что у нас есть тысячи магазинов, которые продают только разные виды хлеба. Здесь можно посетить известную пекарню, которая открылась вскоре после того, как Зигфрид убил дракона! У нас есть закваска, которая используется уже более 50 лет! Наши дети учатся печь хлеб в школе, а по телевизору показывают документальные фильмы о выпечке. © Sir_Brags_A_Lot / Reddit
Польша
- Национальные парки и вареники! © aerialish / Reddit
- Не забудьте про музыку. Шопен известен как один из величайших мировых композиторов. © SomeFreeUsername / Reddit
- Жители Кракова очень гордятся обважанком. Обважанек — это такой бублик. Он продается только в Кракове, в остальной Польше его нет. Это настоящий символ города.
Франция
- Я горжусь нашим прошлым и тем, что сейчас у нас политика мультикультурализма, бесплатное образование и здравоохранение, горжусь нашей туристической отраслью. Однако я понимаю, что очень многое можно изменить в лучшую сторону. © Anna Bomby / Quora
- Французская кухня просто не имеет аналогов в мире. Мы внесли самый большой вклад в мировую кулинарию. Даже скромное куриное фрикасе мы готовим с максимальной тщательностью и любовью. © jthanson / Reddit
- Я горжусь природной красотой моей страны: от Пиренеев до Альп, от Атлантики до Рейна, от Ла-Манша до Лазурного Берега. Горжусь культурными и художественными достижениями, такими как картины Моне, Дега, Делакруа, Давида, Мондриана и музыка Трене, Шевалье, Мистенгет, Эдит Пиаф. © Jeanne Delacour / Quora
Поводы для гордости своей страной есть у каждого жителя Земли, и здорово, когда эта гордость воодушевляет граждан делать свою родину лучше и лучше. А какими особенностями вашей страны вы гордитесь? Расскажите нам для следующей статьи!