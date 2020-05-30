20+ человек рассказали о своей стране и доказали, что каждому из нас есть чем гордиться

Я живу в Канаде и при любом удобном случае рассказываю, как тут заботятся о покупателях. 2 недели назад купила крем, прихожу сегодня в магазин, смотрю, а на него скидка. Обидно стало. Говорю об этом кассиру, а он мне, мол, так покажите чек, мы вам вернем разницу. А недавно купила стейки по акции, но на кассе их пробили по старой цене. При выходе из магазина меня догнал менеджер и попросил пройти к стойке администратора, где мне вернули всю сумму за стейки и 100 раз извинились.