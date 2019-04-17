20+ библиотек, каждую из которых хочется увидеть вживую

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Библиотеки являются чуть ли не единственным местом, где можно получить по-настоящему классные вещи бесплатно. Тем не менее в век интернета сотрудникам читальных залов приходится придумывать все более нестандартные фишки, чтобы привлекать новых посетителей. Иногда библиотеки сами ездят к своим читателям, а иногда нанимают на службу... котов!

После составления подборки нам в AdMe.ru срочно захотелось посмотреть на каждую из этих библиотек вживую.

Королевский португальский читальный зал в Рио-де-Жанейро — одна из красивейших библиотек по версии журнала Time

В университетской библиотеке в Суррее есть стена, у которой можно в прямом смысле слова занять место, вытащив сиденье из шестиугольной выемки

Starfield в Сеуле не похожа ни на одну другую библиотеку в мире

Библиотека имени Гоголя в Санкт-Петербурге реализует концепцию «третьего места», куда человек может прийти помимо работы и дома

Милая библиотека в Пуйаллапе, Вашингтон

Публичная библиотека Orchard в Сингапуре

Инсталляция «Время чтения» в больничной библиотеке

Американка превратила ствол 110-летнего тополя в маленькую библиотеку

Популярный бар в Цюрихе предлагает клиентам не только напитки, но и бесплатный доступ к 33 тысячам антикварных книг

Маленькая свободная библиотека на Кейп-Йорке, Австралия...

...и в Нивеле, Бельгия

Чтобы доставлять книги на верхние этажи, в городской библиотеке Штутгарта придумали специальную систему вертикальной сортировки

Когда президент Мексики Висенте Фокс открывал библиотеку «Васконселос», он заявил, что она станет одним из самых передовых сооружений XXI века, о котором будут говорить во всем мире. И не ошибся

Отдел женских романов в публичной библиотеке

«Парни, которые потеряли свои рубашки».

Креативное украшение дверей в туалетные кабинки библиотеки

«Ты хочешь оружие? Мы в библиотеке! Книги — лучшее оружие в мире» (цитата из сериала «Доктор Кто»).

В университете Чжэнчжоу в Китае появился 20-метровый «читательский канал», заполненный книгами

Библиотека, насчитывающая 30 млн страниц, была отправлена на Луну, чтобы сохранить человеческую цивилизацию

Национальная библиотека в Пекине

В Гарварде есть специальная библиотека, в которой хранятся старые источники пигментов: молотые панцири вымерших насекомых, ядовитые металлы и полотна, которыми оборачивали египетские мумии. Таким образом ученые сохраняют самые редкие пигменты в мире

Американские библиотеки оповещают посетителей, сколько денег те сэкономили, просто приходя в читальный зал

«Вы сэкономили $ 109,37, посетив библиотеку сегодня».

«Вы только что сэкономили $ 112,89, посетив библиотеку. За прошедший год вы сэкономили $ 1438,98!»

Библиотека из 10 тысяч книг расположилась прямо на дороге в Торонто

Бонус 1: иногда в библиотеку хочется прийти просто для того, чтобы узнать судьбу кота

В публичной библиотеке городка Уайт Сеттлмент в Техасе официально трудоустроен кот по кличке Браузер. Однажды любимого питомца посетителей решили освободить от службы. Однако вокруг его увольнения разгорелся международный скандал. В итоге не только вернули на работу библиотечного кота, но и уволили советника, который предлагал изгнать пушистого сотрудника из библиотеки.

Бонус 2

А когда вы последний раз были в библиотеке?