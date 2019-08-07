19 женщин, которые приняли седину и теперь покоряют мир своим новым образом

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Если вас попросят назвать первые признаки старения, вы, вероятно, назовете дряблость кожи, морщины и, конечно, седые волосы. И хотя появление седины с возрастом абсолютно нормально, многих из нас очень беспокоит, как мы будем выглядеть и что об этом скажут окружающие. Как бы то ни было, женщины, которые решили не бороться с сединой, доказывают, что проблема не столько в возрасте, сколько в любви к себе и самооценке. Потому что поседеть можно в любом возрасте.

AdMe.ru собрал вместе 19 историй о смелых женщинах, которые решили отказаться от окрашивания волос и приняли свою седину с радостью.

19. Минди, 38 лет

«Мои серебристые пряди означают, что я принимаю процесс старения. Не каждому это подходит — и это нормально. У меня было много седины, и мне просто хотелось посмотреть, что будет, если я перестану ее прятать, а вместо этого с помощью растительных средств придам ей выразительности. Это было почти 2 года назад. У меня никогда не было все настолько хорошо и с уверенностью в себе, и с волосами».

18. Бет, 51 год

«Я красилась, чтобы развлечься и произвести впечатление, с 16 лет. Когда у меня стали появляться седые волосы, окрашивание перестало быть развлечением. Мне казалось, будто я прячу что-то, из-за чего мне должно быть стыдно. Спустя 5 лет я решила, что буду седой. Без краски мои волосы стали такими, какими я мешала им быть все эти годы: живыми, яркими, уникальными. Так здорово просто быть собой».

17. Пилар, 48 лет

«Год назад я отправилась в „путешествие“ навстречу натуральным волосам. Я понятия не имела, чего ожидать как от результата, так и от самого путешествия. Некоторые из моих друзей буквально умоляли меня вернуться к окрашиванию, ведь я собиралась совершить ужасное преступление — выглядеть старше. Возможно, сейчас я выгляжу старше, но я редко бывала так счастлива за себя, как во время этого преображения. Я научилась любить себя такой, какая я есть, и за это я благодарна своим волосам. Я часто слышу, что это всего лишь волосы, но правда в том, что это намного больше».

16. Мирейя, 48 лет

«Мне было 7 лет, когда я обнаружила у себя первый седой волос. Я помню, что была в школе. У меня были длинные волосы, и седой волосок привлек мое внимание. Я выдернула его, но особо об этом не думала, потому что считала это нормальным. У обоих моих родителей были седые волосы, сколько я их помню. Так было, пока я не вышла замуж и не родила второго ребенка в 22 года. Тогда я стала седеть. Однажды я сидела за столом, и моя начальница, наклонившись ко мне сзади, сказала: „Боже мой, для такой молодой женщины, как ты, у тебя слишком много седых волос!“ Мне было так неудобно и стыдно, я не хотела, чтобы меня считали старой! Так что приблизительно с 24 лет я стала краситься в темно-коричневый. Это продолжалось до 41 года. Тогда я заключила с собой пари: отказаться от окрашивания на год и посмотреть, что из этого выйдет. Прошло уже 6 лет. Сейчас я чувствую себя более яркой и красивой, чем когда-либо за все те годы, что я красилась».

15. Мария, 61 год

«Это путь не только к принятию своей внешности, но и к обретению внутреннего мира с собой. К осознанию, как дивно мы устроены. И раз уж становиться старше — это привилегия, мы должны носить нашу седину гордо, как корону. Я думаю, что уверенность и принятие себя — это то, что делает женщину по-настоящему красивой в любом возрасте. Так что гордитесь своей „серебряной короной“, сестры, и сияйте!»

14. Джулиана, 33 года

«В прошлом году я вышла замуж. Люди говорили мне: „Тебе надо покраситься на свадьбу. Иначе будешь выглядеть такой старой!“ Я же чувствовала себя счастливой оттого, что осталась собой в день собственной свадьбы!»

13. Марина, 27 лет

«Я помню, как на перемене в 7-м классе мы были на школьном дворе и моя лучшая подруга схватила меня за макушку с возгласом: „У тебя седой волос!“ Она ласково назвала его „волосом единорога“. На протяжении года на моей голове появлялось все больше таких волос. К 16 годам у меня было больше „волос единорога“, чем я могла выдернуть или спрятать, сменив пробор. Я начала красить волосы каждый месяц. Это продолжалось 6 лет, пока в 2015 году я не начала задумываться: а что, если я оставлю все как есть и перестану тратить кучу денег, чтобы скрыть свою седину? Так я и сделала. Сейчас мне 27, и я щеголяю с целой копной седых волос уже 4 года! Я не могу сосчитать людей, которые останавливают меня на улице, чтобы поговорить о моих волосах — это отличный способ завязать беседу. Многие незнакомцы стали моими друзьями — молодые, старые, мужчины, женщины... Меня переполняют чувства, когда кто-нибудь говорит мне, что я вдохновила его принять свою естественную красоту — какой бы она ни была».

12. Эрика, 41 год

«Поначалу, когда седых волос становилось все больше и больше, мне было не по себе. Я скрывала седину последние 20 лет, и впервые за долгое время я словно увидела настоящую себя. Но пока я день за днем убеждала себя перестать ходить в салон и оставить все как есть, кое-что начало происходить. Каждая серебряная нить, которую я видела, словно была на своем месте, и я начала ценить свои волосы. Теперь мне нравится моя седина, я даже представить себе не могу, как можно снова ее спрятать. Мне нравится, что мой пример вдохновляет и других женщин. В конце концов все приходят к тому, что лучше для них: седина или окрашивание».

11. Лори, 46 лет

«Решив не скрывать свою седину, я обрела возможность показать своей дочери и ее друзьям, что женщина может стареть элегантно и с уверенностью в себе. Потому что настоящая красота — это не только принимать, но и радоваться своей уникальности».

10. Энн, 34 года

«Я чувствую себя увереннее с тех пор, как решила выставить свою седину напоказ. Как-то я покрасила волосы и тут же об этом пожалела. Как будто я потеряла свою индивидуальность. И хотя я все еще привыкаю к новому цвету, мне нравится видеть в зеркале свои сверкающие локоны».

9. Грета, 23 года

«Это мои волосы! Принять их в 13 было сложно. Сейчас мне 23 и я люблю их!»

8. Эми, 33 года

«Я начала седеть в 19. Но я всегда красилась — особенно когда училась в школе косметологов и 6 лет работала парикмахером-стилистом. Я перепробовала все возможные цвета. Я и свою маму уговаривала закрашивать седину. А потом обнаружила, что меня, как парикмахера, восхищают локоны естественного седого цвета. В итоге я стала помогать своим клиенткам отращивать натуральную седину. Я начала замечать, как люди смотрят на мою маму и ее потрясающие белые волосы, когда она входит в комнату. Они постоянно говорили мне о том, как она красива. Я решила, что тоже хочу отрастить седые волосы. Теперь я получаю больше комплиментов своим натуральным серебристым волосам, чем когда я мучила их грубыми химикатами».

7. Паула, 35 лет

«Я чувствую себя спокойно, не скрывая свои седые волосы. Пример стольких женщин разного возраста и разных культур отлично мотивирует на этом переходном этапе».

6. Бетсабей, 33 года

«Моя мама, тетя, двоюродные сестры, я сама — все женщины по бабушкиной линии поседели очень рано. Я наконец перестала краситься. Это было лучшее решение в моей жизни. Сначала бабушка меня критиковала, но я сказала, что такие уж мы есть. Такие у нас волосы. В итоге она тоже перестала красить свои. Мне 33, а ей 78».

5. Джоди, 47 лет

«Я родилась с одним седым волосом. К подростковому возрасту спереди на голове у меня были седые волосы, а сзади — темно-коричневые. До 40 лет я их красила. Потом во мне как будто что-то перегорело. Я вдруг перестала тревожиться, что обо мне подумают. Я приняла себя. Я перестала красить волосы. Единственное, о чем я жалею, — что ждала так долго. Мне встречались незнакомые люди, которые подходили ко мне на улице и спрашивали о моих волосах. Иногда они даже трогали их, словно загипнотизированные. Впереди мои волосы белые, а сзади — перец с солью. И по-другому я не хочу».

4. Джони, 51 год

«Конечно, мне было страшно становиться седой. Я откладывала это несколько лет, пока наконец не решилась. Борьба с дискомфортом из-за этой перемены заняла несколько месяцев. Годы спустя мой психотерапевт, у которого я лечилась от депрессии и социофобии, сказал что-то вроде: „Притворяйтесь, пока не добьетесь желаемого“. Сначала я не придала значения его словам, но со временем обнаружила, что это сработало в случае с моим переходом к седине. Во время этого процесса я много раз вела себя так, словно мои волосы уже полностью седые, и притворялась, что они не выглядят странно — как будто на них нет этой линии перехода. Я разгуливала, чувствуя уверенность в себе. Думаю, я достигла желаемого — уже 12 месяцев я с седыми волосами и чувством уверенности в себе».

3. Лин, 37 лет

«У меня появилась седина в старших классах. 4 года назад я решила отрастить волосы и приняла свой натуральный цвет. Я не обращала внимания на язвительные комментарии некоторых соседей и продолжала жить своей жизнью. Сейчас меня постоянно спрашивают, где я красилась. Люди хотят покрасиь волосы так же. Я люблю свои волосы и чувствую себя счастливой оттого, что приняла седину и позволила ей быть со мной. Я рада видеть всех этих женщин с громбре. Я хочу обратиться ко всем, кто сейчас переживает то же, что пережила я: продолжайте быть собой, потому что вы совершенно прекрасны по-своему!»

2. Аманда, 29 лет

«Уникальность — это дар, и я рада была получить его от покойного отца. Мне понадобилось немало терпения, чтобы полюбить свои волосы, но оно того стоило! В свои 26 я рада быть примером того, что отсутствие пигментации не определяет ни твой возраст, ни место в жизни».

1. Дэни, 28 лет

«Седые волосы стали появляться, когда мне было 18, и меня учили этого стыдиться. Я начала с ними бороться. Мои визиты к парикмахеру становились все чаще. Сначала я ходила к нему 1 раз в 8 недель, потом стала бывать каждые 4-6 недель, но даже при этом я замечала серебристые корни среди темно-коричневых локонов на каждой своей фотографии за последние 10 лет. Дошло до того, что я не могла себе позволить краситься чаще. Так что мне пришлось принять свою седину. С этого момента мое отношение полностью изменилось. Я была не готова к этому классному ощущению, когда ты можешь собрать волосы в хвост и не чувствовать ненависти к себе из-за седых корней. Ненависть исчезла, ее место заняли принятие себя, любовь и гордость. Я поняла, как захватывающе открывать свой естественный цвет волос — особенно когда они переливаются на солнце. Я просто поверить не могу, как мне повезло иметь натуральные, серебряные, „единорожьи“ волосы!»