19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

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Никого не удивишь тем, что Япония — одна из самых технически развитых стран с очень высоким уровнем образованности. Образ жизни местного населения и традиции накладывают свой отпечаток, и повседневные вещи приобретают новый характер. Здесь вы сможете попробовать необычные продукты, восхититься продуманностью клиентского сервиса, уровнем безопасности и взаимного доверия.

AdMe.ru убежден в том, что японская культура никого не оставит равнодушным.

В Токио +10 ℃. Возле детских площадок и открытых зон отдыха местного аутлета поставили обогреватели. Пока разгоряченные дети бегают по площадке, родители греются у газовых установок

© olga_danshyna / instagram  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

«Приехал в Токио. Впервые в жизни увидел и попробовал хлеб с бамбуковым углем. На фото не сгоревшие тосты, как вы могли подумать, а свежий мягкий хлеб»

© kotofeichkotofej / pikabu  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Во время экскурсий школьники могут просто оставить все свои рюкзаки в зале ожидания на вокзале. О сохранности вещей можно не беспокоиться

© curated_japan / instagram  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Готовясь к прибытию состава, пассажиры встают вдоль линий, отмечающих положение дверей каждого вагона, и двери вагона прибывают точно к этим линиям. Никто не толкается, не лезет вперед

© rakhilya_aitkulova / instagram  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Пешеходный переход, который невозможно не заметить даже ночью

© DD1234567 / imgur  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

О вендинговых автоматах наслышаны все, но здесь в них даже капусту продают. В некоторых можно приобрести пиво, но только в дневное время

© theta64 / reddit  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Крупные строительные площадки в городах должны постоянно измерять уровень шума. Кажется, здесь просто не существует проблемы жизни рядом со стройкой

© sonopan_msl / instagram  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Велосипед для мамы или папы и 2 детей. Родители, у которых нет машин, передвигаются так. Старший ребенок находится в кресле позади, младший — около руля, в зоне видимости

© larisa_shimokhina / instagram  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Чтобы было удобно нести крупный товар, покупателю дают специальную ручку-держатель

© unknown / imgur  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Зеленые линии обозначают «школьную зону» — дорожку, по которой дети ходят на занятия

© ZirakJp / reddit  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Вы можете быть уверены, что находитесь в Японии, если в такси на каждом сиденье есть белые кружевные чехлы

© curated_japan / instagram  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Наземный персонал аэропорта провожает самолеты и машет пассажирам. Нормальная практика в Японии

© SuspiciousPassenger / reddit  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Тут придумали романтические вечеринки знакомств с котами. Можно встретить любовь всей своей жизни, поглаживая кота за ушком и угощая его (кота, не мужчину) специальной кошачьей мороженкой

© ferdalangurin / twitter  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Вот такой сервис предоставляют в японском ресторане: на пол рядом со столом ставят корзину, чтобы можно было положить туда сумку и личные вещи

© kawaijapanshop / instagram  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

«Еще одна причина, по которой я люблю Японию. Раз в сезон в магазинах меняют выкладку товаров, специально для покупателей делают карту этажа и размещают на тележках»

© familytravelsjapan / instagram  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

На случай, если срочно нужна рубашка, ее можно купить в супермаркете, как обычный пластырь

© organicbabykale1 / reddit  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Японцы спят в метро, положив телефон рядом с собой, потому что уровень безопасности позволяет

© ura_panda / reddit   © sleeping.tokyo / instagram  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Турникеты на станциях: все построено на доверии

© integratedcooling / reddit  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Ситуация, которая возможна только в Японии

© SilenMark / imgur  

19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

Как вы относитесь к Японии, ее ритму жизни, сервису? Бывали ли там?

Фото на превью ura_panda / reddit, sleeping.tokyo / instagram

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