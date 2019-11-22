19 особенностей жизни в Японии, которые покажутся дикими или гениальными, но точно не оставят равнодушными

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Никого не удивишь тем, что Япония — одна из самых технически развитых стран с очень высоким уровнем образованности. Образ жизни местного населения и традиции накладывают свой отпечаток, и повседневные вещи приобретают новый характер. Здесь вы сможете попробовать необычные продукты, восхититься продуманностью клиентского сервиса, уровнем безопасности и взаимного доверия.

AdMe.ru убежден в том, что японская культура никого не оставит равнодушным.

В Токио +10 ℃. Возле детских площадок и открытых зон отдыха местного аутлета поставили обогреватели. Пока разгоряченные дети бегают по площадке, родители греются у газовых установок

«Приехал в Токио. Впервые в жизни увидел и попробовал хлеб с бамбуковым углем. На фото не сгоревшие тосты, как вы могли подумать, а свежий мягкий хлеб»

Во время экскурсий школьники могут просто оставить все свои рюкзаки в зале ожидания на вокзале. О сохранности вещей можно не беспокоиться

Готовясь к прибытию состава, пассажиры встают вдоль линий, отмечающих положение дверей каждого вагона, и двери вагона прибывают точно к этим линиям. Никто не толкается, не лезет вперед

Пешеходный переход, который невозможно не заметить даже ночью

О вендинговых автоматах наслышаны все, но здесь в них даже капусту продают. В некоторых можно приобрести пиво, но только в дневное время

Крупные строительные площадки в городах должны постоянно измерять уровень шума. Кажется, здесь просто не существует проблемы жизни рядом со стройкой

Велосипед для мамы или папы и 2 детей. Родители, у которых нет машин, передвигаются так. Старший ребенок находится в кресле позади, младший — около руля, в зоне видимости

Чтобы было удобно нести крупный товар, покупателю дают специальную ручку-держатель

Зеленые линии обозначают «школьную зону» — дорожку, по которой дети ходят на занятия

Вы можете быть уверены, что находитесь в Японии, если в такси на каждом сиденье есть белые кружевные чехлы

Наземный персонал аэропорта провожает самолеты и машет пассажирам. Нормальная практика в Японии

Тут придумали романтические вечеринки знакомств с котами. Можно встретить любовь всей своей жизни, поглаживая кота за ушком и угощая его (кота, не мужчину) специальной кошачьей мороженкой

Вот такой сервис предоставляют в японском ресторане: на пол рядом со столом ставят корзину, чтобы можно было положить туда сумку и личные вещи

«Еще одна причина, по которой я люблю Японию. Раз в сезон в магазинах меняют выкладку товаров, специально для покупателей делают карту этажа и размещают на тележках»

На случай, если срочно нужна рубашка, ее можно купить в супермаркете, как обычный пластырь

Японцы спят в метро, положив телефон рядом с собой, потому что уровень безопасности позволяет

Турникеты на станциях: все построено на доверии

Ситуация, которая возможна только в Японии