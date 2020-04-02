19 человек, которые до конца жизни будут вспоминать свой поход в ресторан со слезами на глазах

52 3 30 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы периодически выбираемся в ресторан или кафе. Отметить важную дату, посидеть с друзьями — поводы бывают разные, но суть одна: хочется порадовать себя вкусным блюдом. Однако иногда то, что приносит официант, вызывает не радость, а удивление, смешанное с недоверием. И на язык сама собой просится фраза: «Вы, наверное, шутите!»

Подписчики Quora вспомнили как раз такие моменты, к ним присоединились пользователи других площадок. А мы в AdMe.ru прочитали все истории, сделали для вас подборку самого интересного и про бонус в конце не забыли.

19.

Итак, мы с мужем заскочили в ресторан. Я наткнулась на надпись «тайский яблочный пирог». Попросила принести мне порцию. Я люблю пироги, люблю тайскую кухню, так что ждала с предвкушением. А потом мне принесли это. 4–5 крошечных кусочков яблока, брошенных в сливочное масло, смазанных небольшим количеством шоколадного соуса и 11 шоколадных чипсов (да, я их пересчитала). Я немного поплакала и поклялась больше сюда не приходить. © Madhuri Peri Bhattacharya / Quora

18.

«Я никогда не ела куриную самосу. Решила попробовать, заказала. Увидев коробку, подумала: „Ух ты! Это очень большая порция“. А потом я открыла упаковку».

17.

Отмечали с женой в ресторане 2 года супружеской жизни. Оба решили начать с французского лукового супа. Когда его принесли, мы поняли, что это точно не луковый суп. Плавленого сыра сверху не было. Вместо него там виднелось что-то зернистое. Я попробовал и чуть не подавился: сплошная соль. Подошла официантка, и я попросил ее объяснить, что они сделали с супом. «Ну, — сказала она, — у нас кончилась моцарелла, поэтому нам пришлось натереть туда пармезан». Мы отправили суп обратно. © Tom Curran / Quora

16.

Мы с другом ночевали в отеле, на утро заказали завтрак в номер. Он был включен в стоимость проживания. Мы оставили записку о том, что не едим мяса. Выбор блюд предлагался небольшой, но должно было хватить. И вот еда в номере. Половинка помидора, 6 шампиньонов, 1 овощной наггетс и, возможно, столовая ложка фасоли. Сказать, что я была раздражена, значит ничего не сказать. © Jade Smith / Quora

15.

«Всегда мечтал отведать мороженого с ресторанного стола».

14.

Еще когда я учился в старших классах, мы с родителями пошли в эфиопский ресторан. Заказали комбинированную тарелку, чтобы попробовать как можно больше разных блюд. Вскоре владелец принес огромный поднос с дюжиной маленьких блюд, окружающих кучу хлеба. И ни одного столового прибора, только салфетки. Несколько мгновений мы сидели с очень озадаченным видом, а затем владелец оторвал кусок хлеба, окунул его в какую-то вкусную чечевичную похлебку и сунул его в рот моему отцу голыми руками. Затем он сделал то же самое и мне. © Dan Fink / Quora

13.

Летом 2017-го я путешествовал по Италии и остановился в Неаполе. У меня был ограниченный бюджет, так что питался я только 2 раза в сутки. После долгого дня блужданий я решил заскочить в ресторан. Заказал пасту. Я был очень голоден. Мне показалось, что я ждал целую вечность, а когда наконец официант принес тарелку, на ней было это. Я сидел и тупо таращился несколько минут, прежде чем даже сфотографировал. Мне пришлось заплатить € 11 плюс чаевые. Я до сих пор не могу поверить, что заплатил. 4 укуса. Я смеялся всю дорогу до хостела и по сей день думаю, что меня разыграли. © Shruthi H / Quora

12.

«Я купил нечто под названием „Титаник-бургер“. В меню было просто написано „гамбургер“. Прибыло это».

11.

10 лет назад, когда я в первый раз был в Саудовской Аравии, я отправился на обед. Наш водитель обычно заказывал еду на вынос, и я присоединился. Мне предложили куриную кабсу. Я понятия не имел, что это такое, по описанию водителя что-то типа риса с курицей. Затем он спросил, съем я целую порцию или половину. Я был голоден, прилетел в 3 часа ночи, почти не спал из-за разницы во времени, не завтракал, так что я выбрал целую. Через час еду принесли в прозрачных пластиковых пакетах. Там было столько риса, что можно было накормить индонезийскую семью из четырех человек. А вдобавок к рису шел жареный цыпленок, целиком. Итак, эта куриная кабса стала моим обедом, ужином, завтраком и обедом на следующий день. И после этого у меня все еще осталось немного риса. © Bayu Riyadi / Quora

10.

«Я решил отпраздновать день рождения в дорогом ресторане в Торонто. Мне и до появления моего блюда там не очень нравилось, а уж когда принесли заказ, то тем более. За $ 30 мы получили 5 крошечных равиолей». © Arman Parmar / Quora

9.

«Кажется, мне так и не удастся съесть свой суп».

8.

«Для этого бургера мне понадобятся руки побольше».

7.

Однажды на курорте заскочил перекусить в кафе. Официант предложил мне заказать фирменную пиццу, заметив, что люди специально сюда приходят, чтобы ее попробовать. Я согласился и стал ждать. И ждал, ждал, ждал, пока наконец не вернулся мой официант. В руках у него была малюсенькая подгоревшая пицца, а под ней — картонный кружок из тех, что кладут под замороженную пиццу в супермаркетах. Обычно я не задаю вопросов, просто ем что дают, но тут не выдержал. Я спросил: «У вас, ребята, закончились ингредиенты, и вы сгоняли купить замороженную пиццу, чтобы меня обслужить?» Похоже, я застал его врасплох. Он признался, что так все и было, и предложил вычеркнуть стоимость пиццы из чека. © Robert Puckett / Quora

6.

«Когда я смотрю на эту „Маргариту“, мне не только есть — жить не хочется».

5.

Друг рассказал. У них в столовке на работе решили позаботиться о тех, кто соблюдает пост: в меню появились позиции «борщ мясной» и «борщ постный». На раздаче друг попросил тарелку борща. Повар аккуратно наливает в тарелку бульон с овощами и спрашивает: «Вам мясной?» Друг кивает. Тогда из этой же кастрюли повар вылавливает кусочки мяса и добавляет в тарелку. Занавес. © Irreverse / Pikabu

4.

«Официант принес блюдо со словами: „Главное, не ешьте камни“».

3.

Я ненавижу сладкие блюда из мяса, птицы и морепродуктов. Как-то зашел в один китайский ресторанчик: там у них в меню креветки, фотография порции прилагается. Выглядит симпатично, решил заказать. Зная любовь китайцев к сладкому в самых неожиданных блюдах, спрашиваю официантку: «Вы их без сахара готовите?» Она: «Без сахара, нет сахара». Приносит заказ, я пробую и увязаю зубами в патоке. Та рядом стоит и улыбается: «Нет сахара, чистый мед!» © Yuriy8 / Pikabu

2.

«Мы заказали десерт в горшочке в пункте выдачи Faasos. Что ожидали и что получили».

1.

Только одно слово — «стегозавреники».

Бонус: когда в ресторан ходят именно для того, чтобы сказать: «Вау, да вы, наверное, шутите!»

А вас когда-нибудь удивляли блюда в ресторанах или кафе? Что из заказанного было самым странным?