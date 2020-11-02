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Как будут выглядеть 18 знаменитостей, если им отрезать челку. Возможно, это вдохновит и вас на перемены

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С челкой или без? Невероятно сложный вопрос и ответственный шаг, над которым хотя бы раз в жизни задумывается каждая женщина. Тут желание экспериментировать часто вступает в борьбу со страхом испортить все. К счастью, сейчас можно предугадать результат — в наше время есть разные сервисы для изменения причесок и, конечно же, фотошоп.

Мы AdMe.ru выбрали известных людей, которых чаще всего видим с открытым лбом, и решили подстричь им челку. Что из этого вышло, смотрите в статье.

Натали Портман

© ROBYN BECK / AFP / East News, © depositphotos

Билли Айлиш

© B2820 / Photoshot / East News, © depositphotos

Джейсон Момоа

© Invision / Invision / East News, © depositphotos

Марго Робби

© Jen Lowery / Mega Agency / East News, © depositphotos

Джаред Лето

© Face to face / REPORTER / East News, © depositphotos

Дита фон Тиз

© Sipa USA / Sipa USA / East News, © depositphotos

Анджелина Джоли

© Invision / Invision / East News, © Depositphotos

Кейт Миддлтон

© James Whatling / Mega Agency / East News, © depositphotos

Дженнифер Энистон

© Gilbert Flores / Broad Image / East News, © depositphotos

Гвинет Пэлтроу

© Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, © depositphotos

Джулианна Мур

© Invision / Invision / East News, © depositphotos

Джулия Робертс

© CORE / Ferrari Press / East News, © depositphotos

Бейонсе

© Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, © depositphotos

Наталья Водянова

© Marechal Aurore / Abaca / East News, © depositphotos

Брэд Питт

© Invision / Invision / East News, © Depositphotos

Скарлетт Йоханссон

© Invision / Invision / East News, © depositphotos

Кэтрин Зета-Джонс

© Instagram / Sipa USA / East News, © depositphotos

Дакота Фаннинг

© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News, © depositphotos

Как вы думаете, кому из звезд больше всего идет челка?

Фото на превью Invision / Invision / East News, depositphotos
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