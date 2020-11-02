Как будут выглядеть 18 знаменитостей, если им отрезать челку. Возможно, это вдохновит и вас на перемены
С челкой или без? Невероятно сложный вопрос и ответственный шаг, над которым хотя бы раз в жизни задумывается каждая женщина. Тут желание экспериментировать часто вступает в борьбу со страхом испортить все. К счастью, сейчас можно предугадать результат — в наше время есть разные сервисы для изменения причесок и, конечно же, фотошоп.
Мы AdMe.ru выбрали известных людей, которых чаще всего видим с открытым лбом, и решили подстричь им челку. Что из этого вышло, смотрите в статье.
Натали Портман
Билли Айлиш
Джейсон Момоа
Марго Робби
Джаред Лето
Дита фон Тиз
Анджелина Джоли
Кейт Миддлтон
Дженнифер Энистон
Гвинет Пэлтроу
Джулианна Мур
Джулия Робертс
Бейонсе
Наталья Водянова
Брэд Питт
Скарлетт Йоханссон
Кэтрин Зета-Джонс
Дакота Фаннинг
Как вы думаете, кому из звезд больше всего идет челка?
Фото на превью Invision / Invision / East News, depositphotos