Как будут выглядеть 18 знаменитостей, если им отрезать челку. Возможно, это вдохновит и вас на перемены

С челкой или без? Невероятно сложный вопрос и ответственный шаг, над которым хотя бы раз в жизни задумывается каждая женщина. Тут желание экспериментировать часто вступает в борьбу со страхом испортить все. К счастью, сейчас можно предугадать результат — в наше время есть разные сервисы для изменения причесок и, конечно же, фотошоп.