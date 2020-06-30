18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь

Когда на экраны вышел фильм «Криминальное чтиво», Уме Турман было 24 года. Джозеф Файнс сыграл влюбленного Шекспира в 28, а Николаю Костеру-Вальдау был 41 год, когда мы впервые увидели его в роли Джейме Ланнистера. И, оказывается, эти актеры — одногодки.

Мы в AdMe.ru даже и представить себе не могли, что всем этим людям уже исполнилось или совсем скоро исполняется 50. Ведь, согласитесь, абсолютное большинство из них выглядит гораздо моложе.

Клаудия Шиффер — 25 августа

Ума Турман — 29 апреля

Мэтт Деймон — 8 октября

Рэйчел Вайс — 7 марта

Дженнифер Коннелли — 12 декабря

Ник Офферман — 26 июня

Инна Гомес — 2 января

Сергей Глушко — 8 марта

Мэдхен Амик — 12 декабря

Элизабет Митчелл — 27 марта

Мэрайя Кэри — 27 марта

По разным данным, певица родилась в 1969 или 1970 году.

Джозеф Файнс — 27 мая

Хизер Грэм — 29 января

Дмитрий Маликов — 29 января

Изабелла Скорупко — 4 июня

Лара Фабиан — 9 января

Николай Костер-Вальдау — 27 июля

Наоми Кэмпбелл — 22 мая