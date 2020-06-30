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18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь

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Когда на экраны вышел фильм «Криминальное чтиво», Уме Турман было 24 года. Джозеф Файнс сыграл влюбленного Шекспира в 28, а Николаю Костеру-Вальдау был 41 год, когда мы впервые увидели его в роли Джейме Ланнистера. И, оказывается, эти актеры — одногодки.

Мы в AdMe.ru даже и представить себе не могли, что всем этим людям уже исполнилось или совсем скоро исполняется 50. Ведь, согласитесь, абсолютное большинство из них выглядит гораздо моложе.

Клаудия Шиффер — 25 августа

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© EAST NEWS, © face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Ума Турман — 29 апреля

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© Pulp Fiction / Miramax, © LaurentVU/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Мэтт Деймон — 8 октября

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© Good Will Hunting / Miramax, © Moritz Thibaud/ABACA/Abaca/East News

Рэйчел Вайс — 7 марта

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© The Mummy / Universal Pictures, © Invision/Invision/East News

Дженнифер Коннелли — 12 декабря

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© Requiem for a Dream / Protozoa Pictures, © Everett Collection/East News

Ник Офферман — 26 июня

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© Parks and Recreation / Digital Image Associates, © Invision/Invision/East News

Инна Гомес — 2 января

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© innagomesegura / Instagram, © innagomesegura / Instagram

Сергей Глушко — 8 марта

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© koroleva__star / Instagram, © tarzan___official / Instagram

Мэдхен Амик — 12 декабря

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© Twin Peaks / CBS, © madchenamick / Instagram

Элизабет Митчелл — 27 марта

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© Lost / Marker Entertainment, © elizabeth.mitchell.official / Instagram

Мэрайя Кэри — 27 марта

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© mariahcarey / Instagram, © mariahcarey / Instagram

По разным данным, певица родилась в 1969 или 1970 году.

Джозеф Файнс — 27 мая

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© Shakespeare in Love / Miramax, © Invision/Invision/East News

Хизер Грэм — 29 января

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© Twin Peaks / CBS, © imheathergraham / Instagram

Дмитрий Маликов — 29 января

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© dmitriy_malikov / Instagram, © dmitriy_malikov / Instagram

Изабелла Скорупко — 4 июня

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© GoldenEye / Eon Productions, © izabellascorupco / Instagram

Лара Фабиан — 9 января

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© Georges Biard / Wikimedia Commons, © larafabianofficial / Instagram

Николай Костер-Вальдау — 27 июля

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© Game of Thrones / HBO, © nikolajwilliamcw / Instagram

Наоми Кэмпбелл — 22 мая

18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
© naomi / Instagram, © Guy Marineau / Contributor / Conde Nast Collection / Getty Images, © Gil-Gonzalez Alain/ABACA/Abaca/East News

Нам кажется, некоторые герои этой статьи совсем не изменились с возрастом. А что на этот счет думаете вы?

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