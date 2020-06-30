18 знаменитостей, которым в 2020 году вдруг исполняется 50. А по ним и не скажешь
Когда на экраны вышел фильм «Криминальное чтиво», Уме Турман было 24 года. Джозеф Файнс сыграл влюбленного Шекспира в 28, а Николаю Костеру-Вальдау был 41 год, когда мы впервые увидели его в роли Джейме Ланнистера. И, оказывается, эти актеры — одногодки.
Мы в AdMe.ru даже и представить себе не могли, что всем этим людям уже исполнилось или совсем скоро исполняется 50. Ведь, согласитесь, абсолютное большинство из них выглядит гораздо моложе.
Клаудия Шиффер — 25 августа
Ума Турман — 29 апреля
Мэтт Деймон — 8 октября
Рэйчел Вайс — 7 марта
Дженнифер Коннелли — 12 декабря
Ник Офферман — 26 июня
Инна Гомес — 2 января
Сергей Глушко — 8 марта
Мэдхен Амик — 12 декабря
Элизабет Митчелл — 27 марта
Мэрайя Кэри — 27 марта
По разным данным, певица родилась в 1969 или 1970 году.
Джозеф Файнс — 27 мая
Хизер Грэм — 29 января
Дмитрий Маликов — 29 января
Изабелла Скорупко — 4 июня
Лара Фабиан — 9 января
Николай Костер-Вальдау — 27 июля
Наоми Кэмпбелл — 22 мая
Нам кажется, некоторые герои этой статьи совсем не изменились с возрастом. А что на этот счет думаете вы?