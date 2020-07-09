18 заведений, в которых изюма больше, чем в любой булочке
Кафе, рестораны, небольшие кофейни радуют посетителей не только вкусной едой и напитками, но и атмосферным, а порой и очень смелым интерьером или оригинальной подачей блюд. Некоторые заведения становятся настолько популярными, что в них приходят специально для того, чтобы сфотографироваться.
Мы в AdMe.ru любим вкусно поесть, а заодно и порадовать свой глаз нестандартными интерьерами, в которые хозяева вложили душу и фантазию.
В ванной комнате этого заведения на всю стену нарисован герой фильма «Большой Лебовски», а зеркала сделаны в виде солнцезащитных очков
«Обычно на полу этой кафешки стоят столы и стулья, но сейчас столы убрали, и я заметил, что здесь изображен океан, омывающий пляж»
Открытый ресторан в Италии, где над столиками свисают аппетитные и живописные лимончики
Кафе в Лондоне, утопающее в цветах
Небольшая кофейня, которая выглядит как иллюстрация к сказке
Здание кафе в виде двух кузнечиков
Душевный интерьер заведения так и настраивает на философскую беседу за чашечкой кофе
Ужин в итальянском ресторане, который находится внутри пещеры
Кто же знал, что в центре Бангкока есть хаски-кафе с 38 красотками
Хаски-кафе, в котором живут 38 собак этой породы.
Теплое и по-человечески гостеприимное кафе в Тбилиси
Стена в парижском кафе как будто вышла из-под кисти Альфонса Мухи
Книжный магазин и кафе с видом на океан на острове Ёндо в Южной Корее
Стопор двери пекарни в виде цементного батона
«Сходил в совиное кафе в Японии. Кажется, парень, который сидит у меня на голове, чем-то недоволен»
Кафе в окружении стрит-арта в Брюсселе
В Японии есть ресторан, где можно соблюсти полное инкогнито. Вы будете сидеть в укромном уголке, а шеф-повар подаст блюдо через специальное отверстие в стене
«Работник ресторана нарисовал маффин на моей коробке»
В этом кафе в Берлине точно знают, что растений много не бывает
А у вас есть на примете кафе, в которые обязательно стоит сходить в том или ином городе?