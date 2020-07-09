18 заведений, в которых изюма больше, чем в любой булочке

Кафе, рестораны, небольшие кофейни радуют посетителей не только вкусной едой и напитками, но и атмосферным, а порой и очень смелым интерьером или оригинальной подачей блюд. Некоторые заведения становятся настолько популярными, что в них приходят специально для того, чтобы сфотографироваться.

Мы в AdMe.ru любим вкусно поесть, а заодно и порадовать свой глаз нестандартными интерьерами, в которые хозяева вложили душу и фантазию.

В ванной комнате этого заведения на всю стену нарисован герой фильма «Большой Лебовски», а зеркала сделаны в виде солнцезащитных очков

«Обычно на полу этой кафешки стоят столы и стулья, но сейчас столы убрали, и я заметил, что здесь изображен океан, омывающий пляж»

Открытый ресторан в Италии, где над столиками свисают аппетитные и живописные лимончики

Кафе в Лондоне, утопающее в цветах

Небольшая кофейня, которая выглядит как иллюстрация к сказке

Здание кафе в виде двух кузнечиков

Душевный интерьер заведения так и настраивает на философскую беседу за чашечкой кофе

Ужин в итальянском ресторане, который находится внутри пещеры

Кто же знал, что в центре Бангкока есть хаски-кафе с 38 красотками

Хаски-кафе, в котором живут 38 собак этой породы.

Теплое и по-человечески гостеприимное кафе в Тбилиси

Стена в парижском кафе как будто вышла из-под кисти Альфонса Мухи

Книжный магазин и кафе с видом на океан на острове Ёндо в Южной Корее

Стопор двери пекарни в виде цементного батона

«Сходил в совиное кафе в Японии. Кажется, парень, который сидит у меня на голове, чем-то недоволен»

Кафе в окружении стрит-арта в Брюсселе

В Японии есть ресторан, где можно соблюсти полное инкогнито. Вы будете сидеть в укромном уголке, а шеф-повар подаст блюдо через специальное отверстие в стене

«Работник ресторана нарисовал маффин на моей коробке»

В этом кафе в Берлине точно знают, что растений много не бывает