18 умопомрачительных вещиц, которые раньше носили все, а сегодня — лишь отъявленные модники

Мало кто не находит привлекательной моду первой половины прошлого столетия, которую мы наблюдаем в кинематографе и на ретроснимках. Она довольно резко контрастирует по сравнению с тем, что мы видим в трендах сегодняшнего дня. И хотя современная мода гораздо демократичнее и не приемлет рамок, порой хочется окунуться в элегантный мир прошлого, когда все мужчины носили головные уборы, а женские образы покоряли своей изысканностью.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить ярчайшие модные атрибуты прошлого столетия, которыми сегодня восторгаются многие, но носят единицы.

Шляпка-клош

При упоминании 20-х годов прошлого века у многих перед взором первым делом встают девушки в платьях-чехлах и шляпках в форме колокольчика. Этот головной убор прозвали клошем, что и означает «колокол» на французском. Эта шляпка заставляла женщин в прямом смысле слова задирать нос, потому что ее носили, натянув до самых бровей. Девушкам приходилось при ходьбе высоко поднимать голову и опускать взгляд вниз. Но на это никто не жаловался, потому что такая посадка головы добавляла образу уверенности в себе и независимости.

Длинное ожерелье

Отличным дополнением к шляпке-клош служила нить жемчуга длиной от 1,5 м. Жемчуг мог быть как натуральным, так и искусственным. Украшение было принято носить, обмотав его вокруг шеи несколько раз. Легендарная кутюрье Коко Шанель особенно любила нити жемчуга, используя их и в качестве колье, и в качестве браслетов. Альтернативой жемчугу могли служить украшения из бисера, которые также должны были свисать до пояса.

Кепка-восьмиклинка

Объемная кепка, изготовленная путем сшивания 8 треугольных кусков ткани и декорированная пуговицей на макушке, имеет много названий. Это и «шапка газетчика», и «гэтсби», и «ирландка». В начале XX века головной убор был распространен как среди представителей рабочего класса, так и среди аристократии во время загородных поездок и охоты.

Кружевной зонтик

До 20 годов XX века довольно долго в моде была белоснежная кожа, которая считалась верным признаком аристократизма. Потому женщины, выходя на улицу в солнечную погоду, повсеместно использовали изящный зонтик, чтобы уберечь лицо от лучей. И хотя в наше время от красивого загара мало кто откажется, сложно не признать этот атрибут весьма стильным.

Карманные часы

До появления наручных часов в начале XX века мужчинами были горячо любимы карманные часы. Они крепились с помощью брелока и цепочки к жилету и прятались в карман, вследствие чего желание узнать, который час, сопровождалось несколькими элегантными жестами. Но Первая мировая война внесла свои коррективы: карманные часы сочли слишком неудобными для солдат и решили крепить циферблат на запястье. Так и канул в Лету стильный мужской аксессуар, и только настоящие любители винтажных вещей охочи до карманных часов.

Шарфы, бандо и сеточки для волос

Модные в 20-х годах короткие женские стрижки было принято украшать всевозможными повязками и бандо. В дополнение к повседневному образу, девушки повязывали на голову шелковый шарф, концы которого перекидывали через одно плечо. Вечерний образ не мог обойтись без бандо — узкой повязки на голову, которая могла быть из чего угодно: бархата, бисера, кружева и жемчуга. А особой роскошью были вышитые бисером или драгоценными камнями сеточки для волос, которые называли «шапочками Джульетты».

Бутоньерка

История бутоньерки как мужского аксессуара насчитывает не одну сотню лет. В XVI веке цветок на костюме был призван защищать своего обладателя от дурного глаза, а также играть роль парфюма. В первой половине XX века бутоньерка считалась верным признаком элегантности джентльмена, легендарные актеры Кларк Гейбл и Кэри Грант регулярно появлялись на публике с цветком на лацкане. В настоящее время некоторые мужчины тоже прибегают к этому аксессуару, но в основном только на свадьбах и других торжественных мероприятиях.

Цилиндр и шапокляк

Высокий головной убор с полями носили с конца XVIII века вплоть до Первой мировой войны. Цилиндр мог быть разной высоты, для женщин она была минимальной — около 8–10 см, а также существовала особая версия головного убора, которую при желании можно было сплющить и утончить, — шапокляк (произошло от французских слов chapeau — «шляпа», claque — «щелчок»). Собственно говоря, знаменитая старушка из мультфильма «Крокодил Гена» получила свое прозвище как раз из-за такого цилиндра на голове.

Пояса с держателями для чулок

В 30-х годах XX века викторианский корсет вспоминали как страшный сон, но женщины продолжали стремиться к красивым формам. Силуэт «песочные часы» моделировало специальное белье: широкий пояс, оснащенный также держателями для чулок. V-образная резинка спереди позволяла двигаться и заниматься спортом в таком белье без стеснений. Предмет нижнего белья активно использовали и в 50-х годах. Чтобы достичь плотного прилегания, прежде чем надеть пояс, женщины должны были посыпать тело тальком.

Декоративная трость

В первой половине XX века трость была не столько показателем проблем со здоровьем своего владельца, сколько индикатором социального статуса. Только состоятельный джентльмен мог позволить себе трость из дерева благородной породы с золотой или серебряной ручкой. Потому этот аксессуар повсюду сопровождал солидных мужчин того времени.

Шляпка-таблетка

Шляпка-таблетка появилась в 30-х годах XX века и получила широкое распространение после Второй мировой войны. Свое название этот лаконичный головной убор получил в честь небольшого контейнера, в котором хранили медикаменты. Он стал визитной карточкой Жаклин Кеннеди, которая не жаловала головные уборы вообще, пока не примерила эту шляпку.

Подтяжки

Подтяжки появились в XVIII веке для решения конкретной задачи — крепления новомодных брюк с высокой талией. Первый патент на них был получен в XIX веке никем иным, как Марком Твеном. В начале XX века подтяжки начали выходить из моды, хотя доктора рекомендовали мужчинам с лишним весом предпочесть их ремню. В 70–80-х годах, благодаря популярной культуре, этот предмет одежды снова начали носить опционально, но грандиозного возвращения не случилось. В настоящее время подтяжки выбирают только настоящие ценители стиля прошлых лет.

Мужская шляпа

Было время, когда ни один уважающий себя мужчина не позволил бы себе выйти из дома без шляпы. С конца XIX и примерно до середины XX века этот головной убор был неотделим от костюма. Историки выделяют 2 причины, по которым мужчины начали отказываться от шляп. Во-первых, росло число автомобилей, а так как одной из функций шляпы была защита от непогоды, то новоявленный автовладелец не испытывал в ней больше потребности. Во-вторых, прибывшие домой солдаты хотели избавиться от воспоминаний о Второй мировой войне, когда они также носили обязательный головной убор.

Колготки и чулки со швом сзади

В 40-х годах XX века женщины открыли для себя чулки из нейлона, которые сшивались так, что образовывали линии вдоль ног сзади. С началом Второй мировой войны нейлон стали использовать на нужды армии, из-за чего женщинам пришлось столкнуться с дефицитом любимых чулок. И они нашли выход — рисовать линию поверх самой ноги. Продавались даже специальные наборы косметики, чтобы с ее помощью модницы могли имитировать нейлон на коже. Со временем производители начали использовать и бесшовную технологию изготовления чулок, но они не особо интересовали женщин вплоть до 60-х годов. Возможно, женщины так облюбовали чулки со швом, потому что они визуально делали ноги длиннее.

Модель купальника «Принцесса»

Далеко не каждая девушка рискнула бы сегодня появиться на пляже в подобного рода костюме, чтобы не показаться чересчур закомплексованной, ведь даже самый закрытый купальник современности содержит гораздо меньше ткани. Но отрицать красоту этого предшественника бикини из 50-х годов невозможно, потому что он напоминает изящное платьице, подчеркивающее женственность своей хозяйки.