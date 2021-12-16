18 случаев, когда актеры и актрисы сыграли персонажей намного младше себя. А мы исправили разницу в возрасте

Случаи, когда зрелые актеры играют школьников и студентов, бывают довольно часто, и этому есть несколько причин. Если в фильме показывают разные этапы жизни героя, артист должен убедительно сыграть его в любом возрасте. Кроме того, рабочее время несовершеннолетних ограничено, и это замедляет съемки. Да и предугадать, как изменятся внешность и голос подростка, довольно сложно, а съемочный процесс может быть долгим. Бывает и так, что создатели ленты так хотят видеть конкретного актера в этой роли, что попросту закрывают глаза на возрастное несоответствие.

Как бы то ни было, мы в AdMe.ru решили представить, как выглядели бы исполнители известных ролей, если бы года актеров и героев фильмов, сериалов и книг, по которым они сняты, совпадали. А в конце вас ждет пара нескучных кинобонусов.

Рейчел Макадамс — Реджина Джордж («Дрянные девчонки»)

В 2004-м 26-летняя актриса убедительно перевоплотилась в 16-летнюю школьницу Реджину Джордж в фильме «Дрянные девчонки». Примечательно, что в том же году Макадамс сыграла в знаменитом «Дневнике памяти», где героиня — взрослая молодая женщина.

Антонио Бандерас — Арман («Интервью с вампиром»)

Фильм «Интервью с вампиром» снят по книге Энн Райс «Вампирские хроники». В ней харизматичный вампир Арман описывается как рыжеволосый кудрявый юноша, которому почти 500 лет, но выглядит он 17-летним. Однако в кино его образ воплотил жгучий брюнет Антонио Бандерас, которому тогда было 24 года.

Аня Тейлор-Джой — Элизабет Хармон («Ход королевы»)

В 2020 году Тейлор-Джой сыграла гениальную шахматистку в мини-сериале «Ход королевы». 24-летняя актриса убедительно изобразила и 13-летнюю Элизабет Хармон, и более взрослую девушку.

Киану Ривз — Тед («Невероятные приключения Билла и Теда»)

Главные герои фильма «Невероятные приключения Билла и Теда» должны были быть 14-летними подростками. После того как на роли пригласили 25-летнего Киану Ривза и 24-летнего Алекса Уинтера, создатели фильма сделали персонажей постарше, но они все равно остались школьниками, главная забота которых — подготовить доклад по истории.

Аманда Сейфрид — Козетта («Отверженные»)

Козетте — одной из главных героинь романа Виктора Гюго «Отверженные» — было 14, когда она впервые встретила своего возлюбленного Мариуса в Люксембургском саду, и 18 — когда она вышла за него замуж. Аманде Сейфрид было 27, когда она исполнила роль Козетты в одноименном фильме.

Крис Эванс — Кайл («Высший балл»)

Крису Эвансу уже исполнилось 23 года, когда он появился в фильме «Высший балл» в роли старшеклассника Кайла, который вместе с другими амбициозными школьниками готов пойти на все, чтобы попасть в престижный вуз (а в США поступают туда в 17–18 лет).

Эмма Уотсон — Белль («Красавица и Чудовище»)

В киноверсии «Красавицы и Чудовища» роль Белль исполнила 27-летняя Эмма Уотсон, тогда как диснеевской красавице всего 20 лет.

Марго Робби — Тоня Хардинг («Тоня против всех»)

В ленте «Тоня против всех» 27-летняя Марго Робби сыграла скандально известную фигуристку Тоню Хардинг. Фильм затрагивает разные периоды жизни спортсменки, и актрисе вполне убедительно удалось показать ее в разном возрасте, в том числе и в 15 лет.



Пол Уэсли — Стефан Сальваторе («Дневники вампира»)

Актер Пол Уэсли исполнил роль вечно молодого вампира Стефана Сальваторе в сериале «Дневники вампира». В начале 1-го сезона Стефану 163 года, но выглядит он как 17-летний юноша: столько лет ему было, когда он был обращен в вампира. Уэсли играл в сериале с 2009 по 2017 год начиная с 27 лет. В последнем сезоне он все еще изображал 17-летнего юношу, будучи 35-летним.

Иэн Сомерхолдер — Дэймон Сальваторе («Дневники вампира»)

В «Дневниках вампира» сыграл и Иэн Сомерхолдер, которому досталась роль старшего брата Стефана — Дэймона Сальваторе. В начале 1-го сезона ему 170 лет, но выглядит он как 25-летний. На протяжении сериала разница в возрасте между актером и персонажем увеличивалась: в начале съемок Иэну был 31 год, а в завершении — 38.

Джим Парсонс — Шелдон Купер («Теория Большого взрыва»)

Шелдон Купер из сериала «Теория Большого взрыва» родился в 1980-м, и в 1-м сезоне шоу, вышедшем в 2007 году, ему было 26–27 лет. Несмотря на то что подростком он не был, на его роль выбрали 34-летнего Джима Парсонса. На пробах он настолько точно сумел воплотить образ главного героя, что создатели сериала не видели в этой роли никого, кроме Парсонса.

Софи Тернер — Санса Старк («Игра престолов»)

Казалось бы, сериал «Игра престолов» — один из немногих примеров фильмов, где роли подростков исполняют актеры соответствующего возраста. Но, оказывается, в романе герои гораздо младше. Например, Сансе Старк в начале книги всего 11 лет. Софи Тернер, которая воплотила ее образ на экране, в начале съемок было 14.

Натали Дормер — Маргери Тирелл («Игра престолов»)

Разница в возрасте актрисы Натали Дормер и ее персонажа Маргери Тирелл в «Игре престолов» составляет больше 10 лет. Когда героиня была впервые упомянута в книге, ей было всего 14, а когда она вышла замуж за Ренли — 16. Дормер же к началу 1-го сезона исполнилось 30.

Джессика Барден — Алисса («Конец ***го мира»)

Большая разница в возрасте разделяет Джессику Барден, сыгравшую в сериале «Конец ***го мира», и ее героиню. Алисса — 17-летняя школьница, в то время как Джессике, когда она начала сниматься в шоу, было 25.

Эмили Кинни — Бет Грин («Ходячие мертвецы»)

Роль 16-летней Бет Грин в сериале «Ходячие мертвецы», стартовавшем в 2010 году, сделала популярной актрису Эмили Кинни, которая была на 9 лет старше персонажа. К моменту, когда Кинни покинула проект (ее героиня появляется во 2-м, а погибает в 5-м сезоне), ей исполнилось уже 29.

Дэррен Барнет — Пакстон Холл-Йошида («Я никогда не...»)

Сериал «Я никогда не...» посвящен жизни американских старшеклассников, и Дэррен Барнет сыграл там 16-летнего Пакстона — бойфренда главной героини. На самом деле актер старше своего персонажа на целых 12 лет: на момент съемок ему было 28.

Брэндон Флинн — Джастин Фоули («13 причин почему»)

Сериал «13 причин почему» тоже рассказывает о жизни школьников, а значит, один из его главных героев, Джастин Фоули, не старше 17 лет. Самому Флинну к моменту старта 1-го сезона шоу уже исполнилось 24.

Флоренс Пью — Эми Марч («Маленькие женщины»)

В романе «Маленькие женщины» Луизы Мей Олкотт рассказывается о жизни 4 сестер семейства Марч. Самой младшей из них, Эми, в начале книги всего 12 лет. Но в одноименном фильме 2019 года роль Эми сыграла Флоренс Пью, которой в то время было 23 года.

Бонус № 1: Арчил Гомиашвили — Остап Бендер («12 стульев»)

Легендарный герой романа «12 стульев», упоминая свой возраст, называл разные цифры: в 1927 году — 27 лет, в 1930-м — 33 года. Но в любом случае он был много моложе Арчила Гомиашвили, сыгравшего в одноименном фильме Леонида Гайдая: актеру было тогда 45 лет.

Бонус № 2: актеры фильма «Жаркое американское лето» повторили свои роли через 14 лет

В сатирической комедии «Жаркое американское лето» 2001 года снялись такие известные актеры, как Брэдли Купер и Пол Радд, а сюжет был построен на событиях последнего дня в летнем лагере. Когда через 14 лет после выхода фильма был выпущен сериал-приквел, почти все актеры вернулись к прежним ролям, поэтому даже подростков там играют мужчины и женщины, чей возраст ближе к 40. Впрочем, это только добавляет ленте комедийной прелести.