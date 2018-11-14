18 простых вещей, которые надо знать, если на вас напала собака

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Собака, конечно, друг человека, но не всегда готова подать лапу. А иногда этой лапой может и ударить. Как и любое другое животное, даже с виду дружелюбный пес может напасть на человека — и не всегда получится отделаться лишь двумя-тремя укусами.

Мы в AdMe.ru разобрались, как себя вести, если бродячий пес решил на вас напасть. Эти простые правила точно помогут избежать неприятных последствий.

Собака не атакует, но ведет себя агрессивно

Язык тела собаки покажет все: уши прижаты, она злобно рычит и всем видом намекает, что играть она с вами не собирается. В идеале нужно обойти собаку окольными путями, чтобы не злить ее. Но что же делать, если не получается? Не пытайтесь успокоить собаку словами и не улыбайтесь. Настороженное животное воспримет улыбку иначе, чем люди. Если для нас улыбка означает дружелюбие и радость, то для собаки это оскал и прямо-таки вызов на бой.

Не смотрите собаке в глаза и игнорируйте ее. В конце концов, ей станет скучно, она перестанет обращать на вас внимание и успокоится. Проще говоря, чем больше вы тревожитесь или машете руками, тем сильнее собака хочет вас укусить.

Если есть возможность, попросите помощи у прохожих. Не нужно кричать, говорите спокойно.

Не замахивайтесь на собаку палкой и не распыляйте перцовый баллончик. Отвечать агрессией на агрессию - не лучший вариант, так вы разозлите собаку еще больше. Даже дружелюбный пес не обрадуется, если около него начнут махать руками и уж тем более палкой.

Отходите спокойно и медленно, но не поворачивайтесь спиной. Лучше всего уходить от собаки боком, наблюдая за ее поведением периферийным зрением. И ни в коем случае не убегайте. Собаки и в хорошем настроении не в восторге от велосипедистов и бегунов.

От агрессии к нападению

Без причины животное на вас не нападет, но причина для нас не всегда очевидна. Собаки нападают лишь в некоторых случаях: голод, защита щенят или охрана своей территории.



Надеемся, что собака успокоится и вас не тронет. Но если пес все же напал, то помните несколько правил: Крик только разозлит собаку. Кажется, что в этой ситуации чаще ничего другого делать и не остается, но постарайтесь не кричать. Адреналин собаки и так выше некуда.

Отлично, если у вас есть ультразвуковой отпугиватель. Им можно отпугнуть собаку, не нанося ей травм.

Если животное уже несется на вас, попытайтесь накрыть ему голову курткой или кофтой, как только собака будет в досягаемости. А потом постарайтесь забраться на возвышенность: гараж или дерево. Собаки хорошо прыгают, но, в отличие от котов, лазить умеют плохо.

Бросьте в сторону сумку, рюкзак или другой предмет, чтобы отвлечь внимание собаки. Животное среагирует на бросок и переведет свою агрессию на предмет, а у вас будет время убежать. Здорово, если у вас есть с собой кусок мяса или колбасы: возможно, это собаке и нужно.

Если получится, закройте шею руками, а пальцы сожмите в кулак. Шея — уязвимое место, а еще там достаточно жизненно важных вен и артерий, поэтому не подпускайте собаку к горлу. Самое безопасное место для укуса — предплечье и голень.

Собака может вцепиться в руку или ногу. Но не пытайтесь отдернуть конечности — будет хуже. Как вариант ударьте собаку в нос или глаза. Кинологи также советуют схватить собаку за задние лапы и поднять.

Используйте свой вес: при возможности прижмите собаку к земле локтем или коленом. Собаки хорошо кусаются, но бороться не умеют. Таким образом вы обездвижите животное, пока не придет помощь.

Может случиться и так, что нападет не одна собака, а стая. Общие правила при этом примерно такие же, но главное - не давайте себя окружить. Лучше встать к стене или в угол, а вот бежать не следует. Это разозлит собак.

Что делать, если собака вас укусила

Возможный исход встречи с животным — укус, разодранные штаны или куртка. Если последнее можно компенсировать, то здоровьем лучше заняться сразу же: Промойте рану водой с мылом или обработайте спиртом.

Не столь важно, кто вас укусил: уличная или породистая собака знакомых. Нужно идти в больницу или травмпункт. При необходимости у вас возьмут кровь и дополнительные анализы.

После этого вам назначат курс уколов от бешенства. Вопреки мифам, их не 20–30, а всего 6. И колят их в плечо, а не в живот.

Согласно статистике, в 99 % случаев именно собаки заражают человека бешенством. Симптомы болезни появляются через 30–50 дней после укуса. Важно сделать прививку в течение 2 недель, иначе последствия будут печальными. Лечения от бешенства нет, вирус можно убить только в зародыше.

Вирус передается не только через укус. Достаточно попадания капелек слюны больного животного на кожу или слизистую человека. Поэтому лучше всего не давать незнакомой собаке облизывать ваши руки, а уж тем более лицо.

По возможности обходите стороной уличных животных и берегите свое здоровье. Но если неприятной встречи с бродячей собакой избежать не удалось, теперь вы знаете, что делать. Надеемся, что наши советы всплывут в вашей памяти в нужный момент. Поделитесь этим постом со своими близкими.