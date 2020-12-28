18 преображений от звездного визажиста, которые доказывают, что каждая женщина может выглядеть как знаменитость
Звездный визажист Елена Мотинова мастерски преображает не только знаменитостей, но и обычных женщин. А еще виртуозно делает своеобразный лифтинг-макияж, который помогает визуально помолодеть на несколько лет. Глядя на эти фантастические «до» и «после», невольно начинаешь верить, что выглядеть как звезда может абсолютно каждая.
Нам в AdMe.ru очень понравились работы Елены, и мы с огромным удовольствием спешим разделить с вами свой восторг от 18 ярких преображений.
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Какое преображение показалось вам наиболее удачным?
Фото на превью lenamotinova / Instagram