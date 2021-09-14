18 фишек жизни в Корее, о которых дружно умалчивают путеводители и гиды

Волна популярности, накрывшая Корею в последние годы, нисколько не думает утихать. С каждым днем становится все больше поклонников сериалов, технологий, косметики родом из Кореи и k-pop культуры. И, глядя на все это, очень многим хочется очутиться в Стране утренней свежести и посмотреть на нее воочию.

Мы в AdMe.ru понимаем, что невозможно по щелчку пальцев бросить все дела и очутиться там, где хочешь. Но благодаря пользователям интернета мы можем хоть одним глазком взглянуть, как течет жизнь в Южной Корее.

Корейцы могут запросто оставить сумку или чемодан на скамейке и уйти куда-нибудь, не заботясь об их сохранности. Сплошь и рядом попадаются незапертые машины. Согласно публикуемой статистике, в Корее большинство утерянных вещей возвращаются хозяевам, и с каждым годом процент возвращенных вещей их владельцам растет.

Кроме обычных кофеен тут есть интересные заведения. Например, кафе-библиотеки, где платить нужно за время, проведенное за книжкой, кафе для фотографов, в котором можно опробовать разные объективы, если у вас есть с собой фотоаппарат, и другие подобные.

Особенность метро в Корее — стоимость проезда зависит от дальности следования.

В аэропорту или магазине туристу можно приобрести электронное «яйцо», с которого можно раздать себе интернет, также есть услуга — аренда телефона для туристов.

В самолетах корейских авиалиний есть наклейки, с помощью которых бортпроводникам можно «оставить сообщение», что делать, когда вы спите в полете.



«Пожалуйста, не беспокойте». «Пожалуйста, разбудите меня во время продажи беспошлинных товаров». «Пожалуйста, разбудите меня во время подачи еды».

В Корее после родов женщинам разрешается находиться только в отапливаемом помещении, даже летом не приветствуется пользоваться кондиционером или вентилятором после рождения малыша и разрешается пить только теплую воду. Считается, что у мамы может появиться необъяснимая боль в суставах и теле после родов.

В Корее все популярнее детские сады для собак. Утром хозяева сами приводят своих питомцев в детский сад и передают воспитателям рюкзачок с едой. Воспитатели знакомят своих учеников с различными командами, а также гуляют с ними на свежем воздухе.

Корейцы редко приглашают на свидания, особенно незнакомого человека. Многие находят себе пару на свиданиях вслепую, организованных общими друзьями, а иногда родителями. Многие пары в Корее отмечают юбилеи отношений чаще, чем один раз в год. К ним относятся совместное празднование своего 100-го, 200-го или 1000-го дня.

В Корее пары после того, как поженились, зачастую не носят обручальные кольца.



Почтовые отделения Кореи предоставляют очки для чтения на случай, если вы забыли свои.

Многие пекарни и магазины заботятся о своих покупателях, и если вы приобретаете торт ко дню рождения, то вам обязательно выдадут нож-лопатку, спички и свечи.

Дети часто выезжают на различные экскурсии. Собирают клубнику, сажают помидоры, знакомятся с окружающим миром.

В некоторых корейских ресторанах есть специальные пакеты, в которые клиенты могут положить свои куртки и другие вещи, чтобы они не пропитались запахом еды.

В Южной Корее очень важно не то, что ты думаешь о себе сам, а то, что думают о тебе окружающие, и в том числе считают ли тебя красивым, стройным.

Когда ты составляешь резюме, к нему обязательно должна быть приложена фотография. И то, как ты выглядишь на этой фотографии, может оказаться решающим при принятии работодателем решения.

Часто корейцы делают липофилинг — это когда свой жир вкачивают в лоб и щеки, чтоб лицо казалось пухленьким и гладким.

В корейских клиниках есть довольно необычные процедуры, например «уколы Белоснежки», отбеливающие кожу и убирающие пигментацию. Филеры в разные части лица, в переносицу, в скулы.

Часто девушки и юноши просят сделать им так называемую «эгье саль» — небольшие мешки под глазами.