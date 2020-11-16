18 фактов, доказывающих, что артист балета — одна из самых суровых профессий в мире

До 1681 года в балете танцевали только мужчины. Именно благодаря им появились выворотные положения ног и позиции рук, которые изначально использовались в фехтовании. Казалось бы, неудобный разворот стоп позволял сражающемуся легко поворачиваться в любую сторону.

Тем не менее в наши дни все еще существует стереотип, что балет — это скорее женское занятие. Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько справедливо это мнение, и обнаружили море интересного.

Мужчина, танцующий в балете, называется не балеро и не балерун, а артист балета. Исполнитель главных мужских ролей — это премьер (по аналогии с примой-балериной), а артист, выступающий в первой линии кордебалета, — корифей.

Сначала все балетные партии танцевали мужчины, затем на сцене стали появляться женщины. В начале XIX века в моду вошел романтизм, балет обратился за вдохновением к фольклору, легендам, мифам и суевериям. Главными героинями становятся воздушные Сильфида и Жизель, танцовщицы, исполнявшие их роли, встают на пуанты и приобретают все большее значение. Мужчинам отводятся второстепенные роли.

романтизм, балет обратился за вдохновением к фольклору, легендам, мифам и суевериям. Главными героинями становятся воздушные Сильфида и Жизель, танцовщицы, исполнявшие их роли, встают на пуанты и приобретают все большее значение. Мужчинам отводятся второстепенные роли. Зато в России танцоры-мужчины совершенствовались вместе с женщинами. В Петербург приглашались звезды балета из Франции и Италии, а к началу XX века в нашей стране появилась плеяда талантливых артистов, покоривших западную публику на Дягилевских сезонах. Например, Михаил Фокин, Николай Легат, Вацлав Нижинский. Мужчина снова оказался в центре балета.

Но до сих пор о мужчинах в балете существует огромное количество мифов. В 1988 году социолог Уиллиам Уорл проводил исследование стереотипов. Он обратился к покупателям среднего класса с просьбой описать в целом артистов балета, используя до 15 слов и фраз. Люди описали артистов балета следующим образом: «Милые мальчики боятся испачкать себя честным трудом», «Снобы!», «замкнутый», «невротик», «нарцисс», «нежный», «маменькин сынок», «капризный». К тому же обыватели считали, что большинство артистов балета имеют нетрадиционную ориентацию.

Танцор Аарон Кота выступил против несправедливой предвзятости и помог развеять мифы. Он сделал перерыв в карьере, чтобы вступить в морскую пехоту. Артист рассказал о реакции одного из его сослуживцев: «Когда они узнали, что я получу диплом артиста балета, они спросили: „Что? Что ты получишь?“ Они не понимали меня, но им надо просто объяснить, что это такое. Когда ребята из моего подразделения видят отрывки из того, что я делаю, или видео других танцующих парней, они изумляются: „Боже, как это возможно сделать?“, „Вау, это круто!“, „Это открыло мне глаза...“».

в карьере, чтобы вступить в морскую пехоту. Артист рассказал о реакции одного из его сослуживцев: «Когда они узнали, что я получу диплом артиста балета, они спросили: „Что? Что ты получишь?“ Они не понимали меня, но им надо просто объяснить, что это такое. Когда ребята из моего подразделения видят отрывки из того, что я делаю, или видео других танцующих парней, они изумляются: „Боже, как это возможно сделать?“, „Вау, это круто!“, „Это открыло мне глаза...“». Бывший артист, а сейчас руководитель Школы русского балета в Женеве Владимир Ипполитов рассказал AdMe.ru , что стереотипы о профессии танцора распространены и сейчас. «Я обычное советую посмотреть выступления Михаила Барышникова — там нет никакой женственности. Я вообще считаю, что балет — самая мужская профессия: там носят женщин на руках», — рассказал собеседник.

, что стереотипы о профессии танцора распространены и сейчас. «Я обычное советую посмотреть выступления Михаила Барышникова — там нет никакой женственности. Я вообще считаю, что балет — самая мужская профессия: там носят женщин на руках», — рассказал собеседник. При этом, по словам Владимира, если в России сторонние наблюдатели воспринимают танец как работу, то в Европе к нему относятся скорее как к хобби.

Многие мифы идут даже на пользу артистам балета. Низкая популярность профессии среди мужчин приводит к тому, что среди артистов конкуренция ниже, чем среди их коллег-женщин. Более того, чтобы заманить мальчиков, хореографические школы часто предлагают им бесплатное обучение, в то время как для девочек установлена плата.

Еще одно существенное преимущество мужчин в балете перед их коллегами-женщинами — они не танцуют на пуантах. «Пуанты были придуманы для балета „Сильфида“, они были призваны подчеркнуть воздушность главной героини. У мужчин в классическом балете образы, как правило, более земные. Другое дело, если роль комедийная, например в балете „Тщетная предосторожность“ есть роль служанки, которую исполняет мужчина, и он делает это на пуантах. Существует также труппа „Балет Трокадеро“, в которой танцовщики-мужчины исполняют пародии на популярные классические спектакли и тоже используют пуанты. Но в хореографических училищах мальчиков этому не учат, и, возможно, зря, потому что танец на пуантах укрепляет голеностоп», — рассказывает Владимир Ипполитов.

Вместо пуантов танцоры носят балетки. На ногах у них трико, а сверху на них надет колет — что-то вроде приталенного пиджака. Многие задаются вопросом, почему под трико у артистов балета не видны очертания нижнего белья. Дело в том, что танцоры используют бесшовные модели специального незаметного под костюмом белья — бандажи.

Еще одно преимущество мужчин в балете — они, как правило, не соблюдают диету. Девушкам часто приходится следить за своим весом, чтобы партнерам было легко делать поддержку. У мужчин же таких проблем нет. Зато у них есть другая серьезная задача — поднимать, и причем порой на одной руке, порядка 45–50 кг (таков средний вес балерины). Говорят, что за одно выступление артист балета поднимает и переносит около 2 тонн веса. По словам танцора Евгения Кулинковича, если суммировать общее количество поднятий партнерши, это вполне реальная цифра.

Как правило, артисты балета едят все. Более того, в течение дня им часто просто некогда перекусить, и основной прием пищи происходит вечером и даже ночью. Впрочем, такой ритм питания с лихвой компенсируется постоянными тренировками, репетициями и выступлениями. «За один спектакль я могу сбросить килограмм-полтора. Во время подготовки постановки балета „Шинель“ я сбросил за полтора месяца килограмма 4», — рассказал в одном из интервью артист Омского государственного музыкального театра Сергей Флягин.

В отличие от профессиональных спортсменов, у артистов балета нет строгих правил и режима, поэтому бывает, что они довольно далеки от здорового образа жизни. «Часто после премьеры ребята могут пойти в ночной клуб, где протусуются до самого утра, а на следующий день они снова идут на изнуряющие тренировки и репетиции», — рассказывает Владимир Ипполитов.

«В советской книге по охране труда и здоровья артистов балета писали, что труд артиста балета приравнивается к труду шахтера в дореволюционное время». Игорь Артамонов, артист балета Большого театра Беларуси

У артистов балета есть только один выходной. В российских театрах это понедельник.

Самые слабые места артистов — спина, поясница, мениски, ахиллово сухожилие, крестообразная связка. Зачастую травмы танцоры получают прямо во время выступления, но зритель даже не понимает, что произошло.

За такие физические нагрузки и высокий риск травм артисты балета получают довольно невысокую заработную плату. Например, в ряде стран Европы их доход ненамного отличается от дохода кассира в супермаркете. Конечно, это не касается звезд и премьеров ведущих театров.

Кстати, стать премьером немного проще мужчинам высокого роста, но и невысокие танцоры тоже имеют шансы. Например, Михаил Барышников благодаря своей технике и харизме стал звездой балета при росте 168 см.

Зато на пенсию артисты балета выходят красивыми и молодыми. Для этого, например, согласно законодательству РФ премьеру нужно иметь стаж не менее 15 лет. То есть на заслуженный отдых танцор может уйти уже в 35–38 лет.