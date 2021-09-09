AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

Как выглядят девушки, которых из сотен претенденток выбрали в спутницы закоренелые холостяки

8363

Казалось бы, еще вчера эти покорители женских сердец были свободны и весь мир знал их как закоренелых холостяков. А сегодня рядом с ними появились прекрасные спутницы. Имена некоторых дам до этого не были известны публике, а вот другие девушки не уступают по популярности своим партнерам.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам женщин, перед обаянием которых не смогли устоять знаменитые красавцы современности.

Крис Пайн и Аннабелль Уоллис

Том Хиддлстон и Заве Эштон

Гарри Стайлз и Оливия Уайлд

Том Холланд и Зендая

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс

Зак Брафф и Флоренс Пью

Гаспар Ульель и Гаэль Пьетри

Джош Дюамель и Одра Мари

Рафаэль Надаль и Мария Перелло

Тейлор Лотнер и Тэй Доум

Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц

Сет Макфарлейн и Энн Уинтерс

Джеймс Нортон и Имоджен Путс

Том Уэллинг и Джессика Роуз Ли

Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд

Марио Касас и Дебора Франсуа

Хью Грант и Анна Эберштейн

А вы знаете популярных холостяков, которые внезапно обрели вторую половинку?

Фото на превью AP / Associated Press / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
8363
Поделиться этой статьёй