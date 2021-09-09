Как выглядят девушки, которых из сотен претенденток выбрали в спутницы закоренелые холостяки
Казалось бы, еще вчера эти покорители женских сердец были свободны и весь мир знал их как закоренелых холостяков. А сегодня рядом с ними появились прекрасные спутницы. Имена некоторых дам до этого не были известны публике, а вот другие девушки не уступают по популярности своим партнерам.
Мы в AdMe.ru хотим показать вам женщин, перед обаянием которых не смогли устоять знаменитые красавцы современности.
Крис Пайн и Аннабелль Уоллис
Том Хиддлстон и Заве Эштон
Гарри Стайлз и Оливия Уайлд
Том Холланд и Зендая
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс
Зак Брафф и Флоренс Пью
Гаспар Ульель и Гаэль Пьетри
Джош Дюамель и Одра Мари
Рафаэль Надаль и Мария Перелло
Тейлор Лотнер и Тэй Доум
Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц
Сет Макфарлейн и Энн Уинтерс
Джеймс Нортон и Имоджен Путс
Том Уэллинг и Джессика Роуз Ли
Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд
Марио Касас и Дебора Франсуа
Хью Грант и Анна Эберштейн
А вы знаете популярных холостяков, которые внезапно обрели вторую половинку?
Фото на превью AP / Associated Press / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
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