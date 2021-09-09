Как выглядят девушки, которых из сотен претенденток выбрали в спутницы закоренелые холостяки

Казалось бы, еще вчера эти покорители женских сердец были свободны и весь мир знал их как закоренелых холостяков. А сегодня рядом с ними появились прекрасные спутницы. Имена некоторых дам до этого не были известны публике, а вот другие девушки не уступают по популярности своим партнерам.