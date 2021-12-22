18 бьюти-товаров, которыми пользуются японки, а мы о них и слыхом не слыхивали

Замечали, что японцы даже в зрелом возрасте выглядят молодо и свежо? Возможно, дело не только в генетике, но еще и в хитрых аксессуарах для наведения красоты. Ведь жители Страны восходящего солнца горазды на всякие изобретения.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть на японские бьюти-атрибуты, о которых у нас мало кто знает.

Паровая маска для глаз

Мундштук для подтяжки лица

Ультразвуковой аппарат для лифтинга

Тренажер для двойного века

Аппарат для ультразвукового пилинга

Носки от усталости с разделителями для пальцев

Тренажер для коррекции формы носа

Подтягивающая маска, которая улучшает кровообращение

Приспособление для тренировки голоса

Пояс для лица

Тренажер улыбки

Маска для электрической стимуляции мышц

Надувной пояс для подтяжки лица

Выпрямитель носа

Силиконовая маска для лифтинга

Спрей с карбоновой кислотой для увлажнения и защиты кожи

Вставки для изменения высоты и толщины носа

До и после использования вставок для носа.

Подтягивающий бюстгальтер для лица