17 случаев из жизни ученых, которые больше похожи на эпизоды из фильмов ужасов

В каждой работе есть свои нюансы. И порой эти издержки профессии могут удивлять или даже шокировать окружающих. Пользователи твиттера под хештегом #СерийныйУбийцаИлиУченый рассказали о том, каково это — быть человеком науки.

Мы в AdMe.ru любим юмор ученых, поэтому с удовольствием отобрали самые пикантные истории о том, как люди вызвали недоумение окружающих просто своей ежедневной работой.

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«Нож для мозгов».

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Происходили ли с вами такие же странные ситуации? Или, может, вы были свидетелем чего-то подобного?

Фото на превью Robert Gray / Twitter

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1 Комментарии
  • 17 августа 2018
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