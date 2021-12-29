17 трендов, глядя на которые так и подмывает сказать: «Уж лучше буду немодной»

В наше время наблюдается переизбыток модных трендов, которые сменяют друг друга так стремительно, что и следить не успеваешь. Но иногда выстреливают такие веяния, на которые точно все обратят внимание, потому что выглядят они как минимум диковинно.

Мы в AdMe.ru провели модное расследование и узнали, какие непонятные тенденции сейчас хитуют.

«Кукольные губы»

Кукла Bratz — икона стиля 2021 года. В попытках походить на куколок модницы делают себе подходящий макияж. Для этого они обводят губы, выходя за контур сверху и снизу, а уголки рта по возможности оставляют без помады. Это создает иллюзию пухлых губ и маленького «кукольного» рта.

3D-ногти

Мода на выпуклый маникюр пришла из Кореи и Японии, и ее с радостью подхватили главные модницы Голливуда — Кайли Дженнер и Дуа Липа. Сделали бы себе такой маникюр?

Нарядные джинсы

Вот и вернулся в моду деним с вышивкой, стразами и блестками. Это свежий тренд, и, судя по всему, пик его популярности придется как раз на 2022 год.

Очки «глаза мухи»

Дизайнеры утверждают, что последний писк моды — огромные очки в стиле «кошачий глаз», только оверсайз. Их уже прозвали «глаза мухи».

Туфли на платформе

Такая обувь — еще один привет от кукол Bratz. Ведущие дизайнеры обувают моделей в туфли на платформе, а за ними и голливудские звезды одобрили тренд.

Джинсы-трубы с заниженной талией

К одежде оверсайз мы вроде уже привыкли, но теперь в моде свободный крой вкупе с заниженной линией талии. Признавайтесь, носили в юности трубы?

Очки с мехом

В 2021 году хитуют вещи из искусственного меха: не только шубы, но и сумки, шапки, обувь. А самым неоднозначным меховым аксессуаром можно смело назвать очки.

Резиновые сапоги

Неважно, идет ли дождь на улице, резиновые сапоги теперь можно носить всегда и всюду. Едва ли не все модные дома представили разнообразные варианты резиновой обуви осенью 2021 года.

Размытые губы

Неравномерно нанесенная помада, будто красилась на ходу и без зеркала, — таков новый тренд в макияже. Визажисты говорят, что это придает более мягкий и романтичный вид.

«Дедушкин жилет»

Жилеты уже пробрались в гардеробы практически всех модниц. Стилисты говорят, что в ближайшее время популярность тренда не утихнет, так что пора присмотреться к вязаным жилетам в «дедушкином» стиле.

Пластиковая бижутерия

Самое время вспомнить детство, когда мы надевали по несколько пластиковых колец всех цветов радуги. Сейчас это модно и стильно.

Сабо

Кажется, все успели забыть про такую обувь, а она снова появилась на подиумах. Сабо всех цветов и фасонов, на платформе и без нее, на босу ногу и даже с носками — экспериментируйте и будьте в тренде.

Фиолетовые румяна

В TikTok новый тренд. Пока неизвестно, выйдет ли мода на фиолетовые румяна за пределы социальной сети, но все может быть, учитывая невероятную популярность и влиятельность TikTok-блогеров.

Попкорн-топы

Такие сморщенные футболки хитовали в начале 2000-х. Сейчас они переживают второе рождение, и звезды мирового уровня уже подхватили эту тенденцию.

Балаклава

Этот неоднозначный предмет гардероба вновь вернулся на подиумы в 2021 году. Дизайнеры призывают не стесняться и заменять привычные шапки на балаклавы, ведь это не только модно, но и тепло.

«Жидкие волосы»

Речь не о редких волосах, а о супергладких и блестящих. Волосы должны быть идеально прямыми, даже прилизанными, но при этом сохранять мягкость и подвижность.

Губы с произвольным контуром

Мало того, что теперь снова приветствуется использование карандаша для губ на пару оттенков темнее помады, так еще и обводить контур желательно за пределами губ. И ничего страшного, если это будет заметно. Зато модно.