17 случаев, когда звезды появились на публике в нарядах из массмаркета и были просто очаровательны
Мы привыкли считать, что знаменитости, зарабатывающие десятки миллионов долларов, всегда носят одежду и обувь за сотни, а то и тысячи долларов. Тем более если они выходят на красную дорожку. Но на самом деле мы заблуждаемся и многие звезды совершенно спокойно щеголяют в нарядах и в обуви недорогих брендов. И все равно при этом они выглядят сногсшибательно.
Мы в AdMe.ru посмотрели ни эти фотографии и снова убедились, что даже в дешевом платье или туфлях можно выглядеть на миллион.
1. Кендалл Дженнер в платье из коллаборации Giambattista Valli и H&M
Эти платья продаются за $ 58 (чуть больше ₽ 4 200).
2. Керри Вашингтон в свитере с высоким горлом J.Crew Fair Isle, который продавался за $ 77 (чуть более ₽ 5 600)
3. Диана Крюгер в босоножках Aldo Bravyan стоимостью $ 90 (чуть более ₽ 6 500)
4. Дженнифер Лопес в платье ASOS, которое выглядит на тысячи, хотя стоит £ 45 (₽ 4 400)
5. Кара Делевинь в джегинсах с высокой талией от American Eagle, которые стоят менее $ 50 (₽ 3 650)
6. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в платье от Zara стоимостью £ 16 (чуть больше ₽ 1 500)
7. Эмили Ратаковски на своей свадьбе в горчично-желтом пиджаке и брючном костюме от Zara
8. Мелисса Маккарти тоже предпочитает обувь бренда Aldo. На фото ниже актриса в туфлях-лодочках за $ 46 (₽ 3 350)
9. Элизабет Бэнкс в клетчатом платье-рубашке от Nasty Gal, которое со скидкой стоило всего $ 16 (₽ 1 200)
10. Галь Гадот в сандалиях от Aldo, которые стоят $ 50 (₽ 3 650)
12. Крисси Тайген в комбинезоне от Scruffy Swanks за £ 80 (₽ 7 800)
13. Селена Гомес в длинной юбке-шортах American Apparel за $ 41 (₽ 3 000)
14. Виктория Бекхэм в леггинсах Express за $ 35 (₽ 2 560)
15. Эмма Робертс в боди с открытыми плечами American Apparel за $ 39 (₽ 2 850)
16. Диана Крюгер в полосатой укороченной майке Lucca Couture за $ 20 (₽ 1 500)
17. Риз Уизерспун в платье Gab за $ 55 (₽ 4 100)
А вы когда покупаете себе одежду, на что ориентируетесь: на цену, бренд, или главное — дизайн?
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