17 случаев, когда звезды появились на публике в нарядах из массмаркета и были просто очаровательны

Мы привыкли считать, что знаменитости, зарабатывающие десятки миллионов долларов, всегда носят одежду и обувь за сотни, а то и тысячи долларов. Тем более если они выходят на красную дорожку. Но на самом деле мы заблуждаемся и многие звезды совершенно спокойно щеголяют в нарядах и в обуви недорогих брендов. И все равно при этом они выглядят сногсшибательно.