17 случаев, когда звезды оделись одинаково. И мы не можем понять, кому больше идет
При выборе туалета знаменитостями движет желание выглядеть эффектно и привлекательно. Неудивительно, что звезды шоу-бизнеса и публичные лица нередко выбирают одинаковые образы. Обычно это происходит, когда они делают ставку на одежду мировых дизайнеров и брендов. Да и нет ничего зазорного в том, что знаменитости черпают вдохновение из образов друг друга — обыгрывают они их все равно каждый по-своему.
AdMe.ru вспомнил случаи, когда известным людям приглянулись одни и те же наряды, и предлагает вам решить, кому из них образ идет больше.
Дженнифер Лопес и Крис Дженнер
Аманда Пит и Меган Маркл
Марго Робби и Мелания Трамп
Ники Хилтон и Николь Кидман
Майли Сайрус и Лина Данэм
Донателла Версаче и Кристина Агилера
Сальма Хайек и Ирина Шейк
Зои Салдана и Ким Кардашьян
Риз Уизерспун и Пола Абдул
Наоми Уоттс и Линдси Лохан
Шакира и Пинк
Леди Гага и Бейонсе
Кендалл Дженнер и Рита Ора
Люси Хейл и Селена Гомес
Майли Сайрус и Тараджи Хенсон
Зои Салдана и Пэрис Хилтон
Кейт Миддлтон и Дрю Бэрримор
Как вы считаете, кто из знаменитостей заметно проигрывает в модной дуэли, а на каких парах звезд наряды смотрятся одинаково хорошо?