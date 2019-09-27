17 случаев, когда звезды оделись одинаково. И мы не можем понять, кому больше идет

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При выборе туалета знаменитостями движет желание выглядеть эффектно и привлекательно. Неудивительно, что звезды шоу-бизнеса и публичные лица нередко выбирают одинаковые образы. Обычно это происходит, когда они делают ставку на одежду мировых дизайнеров и брендов. Да и нет ничего зазорного в том, что знаменитости черпают вдохновение из образов друг друга — обыгрывают они их все равно каждый по-своему.

AdMe.ru вспомнил случаи, когда известным людям приглянулись одни и те же наряды, и предлагает вам решить, кому из них образ идет больше.

Дженнифер Лопес и Крис Дженнер

Аманда Пит и Меган Маркл

Марго Робби и Мелания Трамп

Ники Хилтон и Николь Кидман

Майли Сайрус и Лина Данэм

Донателла Версаче и Кристина Агилера

Сальма Хайек и Ирина Шейк

Зои Салдана и Ким Кардашьян

Риз Уизерспун и Пола Абдул

Наоми Уоттс и Линдси Лохан

Шакира и Пинк

Леди Гага и Бейонсе

Кендалл Дженнер и Рита Ора

Люси Хейл и Селена Гомес

Майли Сайрус и Тараджи Хенсон

Зои Салдана и Пэрис Хилтон

Кейт Миддлтон и Дрю Бэрримор

Как вы считаете, кто из знаменитостей заметно проигрывает в модной дуэли, а на каких парах звезд наряды смотрятся одинаково хорошо?

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