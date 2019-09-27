17 случаев, когда звезды оделись одинаково. И мы не можем понять, кому больше идет

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При выборе туалета знаменитостями движет желание выглядеть эффектно и привлекательно. Неудивительно, что звезды шоу-бизнеса и публичные лица нередко выбирают одинаковые образы. Обычно это происходит, когда они делают ставку на одежду мировых дизайнеров и брендов. Да и нет ничего зазорного в том, что знаменитости черпают вдохновение из образов друг друга — обыгрывают они их все равно каждый по-своему.