17 слов и выражений, которые выдадут безграмотного человека с головой

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Глобализация уверенно проникает во все сферы жизни. Вот и нормы языка идут с ней в ногу. Уже лет 10 допустимо называть «кофе» в среднем роде, а в «договорах» делать ударение на последний слог. Да что уж там, произношение «звОнит», к ужасу филологов, заняло свое место в словарях с пометкой «разговорное». И все же употреблять слова в точном их значении и с верно поставленным ударением — это здорово.

Нам в AdMe.ru хочется верить, что вам тоже важно говорить правильно. Поэтому мы собрали слова и выражения, в которых многие часто допускают ошибки.

1. «Богема»

Реакцией на нестандартный поступок какой-либо звезды шоу-бизнеса часто становится характерный вздох: «М-да, одним словом, богема». На самом деле селебрити ничего общего с богемой не имеют. От французского boheme, это слово буквально переводится как «цыганщина». Эдакая среда художественной интеллигенции, ведущей беспорядочную и весьма необеспеченную жизнь. В богеме нет ни намека на роскошь и богатство, и ничего общего с элитой она не имеет.

2. «Квинтэссенция»

В слове «квинтэссенция» сложности не только в том, чтобы с первого раза выговорить его и не запнуться, но еще и сделать это к месту. Нередко его используют как синоним слова «объединение». Но настоящее его значение — «пятый элемент», то есть нечто иллюзорное, тонкая материя.

3. «Заём»

Несмотря на то что во множественном числе это «займы», а при склонении — «договор займа», в единственном числе правильный вариант — «заём». Какой привычной ни казалась бы нам буква «й» в этом слове, она возникает там по ошибке.

4. «С 9:00 до 00:00»

Вывески на дверях кафе и ресторанов гласят, что заведение работает с 9:00 до 24:00. Несмотря на очевидность закрытия заведения в полночь, все-таки правильнее писать: «...до 00:00».

5. «Командировочный» и «командированный»

Эти схожие прилагательные постоянно заставляют говорящего хорошенько подумать, прежде чем выбрать необходимое существительное каждому в пару. Итак, командированным может быть только человек, отправляющийся по служебному заданию. А вот деньги в поездке он будет тратить командировочные.

6. «Скабрёзный»

Образованное от французского scabreux («опасный, непристойный»), это слово читается как «скабрё». Поэтому произносить «скабрёзный» через «е» в корне неверно.

7. «Ванная» и «ванна»

Еще одна пара, которую легко перепутать. На помощь может прийти проверочное слово. К «ванной» всегда можно органично добавить слово «комната». А значит, ванная — отдельное помещение в квартире. А вот к «ванне» добавить нечего, соответственно, в нее можно только сесть и искупаться.

8. «Фетиш»

«Есть арбуз с солью — мой фетиш». Эта фраза не несет в себе смысла, если только вы не поклоняетесь соли и не являетесь тайным адептом арбуза. Фетиш — неодушевленный предмет, наделенный в представлениях верующих сверхъестественными свойствами и служащий поэтому объектом религиозного культа. В значении «привычка» или «необычное предпочтение» это слово употреблять не стоит. Кстати, ударение в слове «фетиш» стоит на «и».

9. Президент страны или государства

Как в повседневной речи, так и в заявлениях официальных лиц порой проскальзывает: «президент нашей страны». Однако слово «страна» в первую очередь обозначает территорию и народ, ее населяющий, где форма власти может быть любой. В то время как, говоря о президенте, мы подразумеваем политическую организацию общества с конкретным правительством. В этом случае лучше говорить именно «президент государства» или «глава государства».

10. «Забытьё», «бытие», «житие»

«Забытьё», но «бытие» — именно такого употребления букв «е» и «ё» стоит придерживаться в этих словах. Для подсказки можно вспоминать крылатое «житие мое» в гайдаевском «Иване Васильевиче»: герой Пуговкина произносит каверзное слово правильно.

11. «Ценник» и «цена»

С недавних пор появилась тенденция говорить «завышенный ценник», «приемлемый ценник», подразумевая цену. Дело в том, что ценник — это бирка/этикетка с написанной на ней ценой. И при необходимости охарактеризовать стоимость товаров и услуг лучше использовать слово «цена».

12. «Репост» и «перепост»

Когда мы делимся понравившейся информацией на своей странице в соцсети, делаем репост. В английской приставке «ре-» уже заложено значение русского «пере-». Именно поэтому «сделать перепост» — это не что иное, как плеоназм, то есть употребление излишних слов или его частей.

13. Цифра или число 10

Цифр в русском языке 10: от 0 до 9. Все остальное — числа.

14. «Жёлчь»

Некоторые словари признают слово «желчь» как второй допустимый вариант произношения. Правильным же был и остаётся «жёлчь», прилагательное — «жёлчный».

15. Написать или нарисовать картину

Если речь идет о красках, картину пишут. Если о карандаше или меле, то рисуют. Хотя в последнем случае это скорее набросок или скетч. Поэтому с уверенностью можно сказать, что картина как полноценное произведение искусства написана художником.

16. Католическое и православное Рождество

Эти два определения Рождества бессмысленны, потому что не может быть 2 дня рождения даже у Иисуса. Да и к тому же царская Россия была православным государством, а праздник отмечала 25 декабря. Дело здесь не в религии, а в старом и новом стилях летоисчисления. Разница в календарях составляла как раз 14 дней. Вот и получается, что по Григорианскому календарю Рождество 7 января, а по Юлианскому — на 2 недели раньше.

17. «Не ровён час»

Устойчивое просторечное выражение произносят именно с ударением на последний слог (ведь буква «ё» всегда ударная). Логики здесь мало, согласны. Обычно мы произносим «рОвен» как сокращенный вариант слова «ровный». Но с устоявшимися формами, увы, не спорят, поэтому «ровЁн» — и только так.

А вам часто встречаются слова, употребленные в неверном значении или некорректно произнесенные? Поправляете ли вы собеседника или предоставляете ему возможность самому когда-нибудь узнать о своей ошибке?