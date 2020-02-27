17 наших звезд, узнав настоящие имена которых, хочется воскликнуть: «Да ладно!»
Будто по счастливому стечению обстоятельств все звезды имеют красивые и звучные имена. Они приятны для нашего слуха, легко запоминаются и даже подходят к внешности артистов. Хотя на самом деле случайности неслучайны, а то, что мы принимаем за реальные имена, — лишь удачно подобранные их варианты или псевдонимы.
AdMe.ru вспомнил российских звезд, которые стали популярными после смены имен или фамилий.
Стас Пьеха — Станислав Герулис
До 7 лет Стас носил фамилию отца, литовского певца и композитора Пятраса Герулиса. Но когда всерьез решил заниматься музыкой и поступил в Хоровое училище имени Глинки, взял фамилию известной бабушки и стал Стасом Пьехой.
Михаил Галустян — Ншан Галустян
При рождении известный комик и актер получил имя Ншан, в честь деда со стороны отца. Но позднее сменил его на более привычное для русского слуха, став Михаилом.
Пелагея — Полина Смирнова
Родители Пелагеи хотели дать ей это звучное имя с самого начала, но из-за невнимательности работника загса в свидетельстве о рождении девочки значилось имя Полина. При выдаче паспорта эта ошибка была исправлена. Также еще в девичестве Пелагея сменила фамилию, став Хановой, как и ее мать.
Сергей Астахов — Сергей Козлов
В юношеские годы популярный актер мечтал стать военным, как отец, и всерьез готовился к поступлению в Суворовское училище. Но служба в армии изменила его планы. Там он впервые попал на сцену в составе военного духового оркестра. Вернувшись, Сергей поступил в театральное училище. Также он решил сменить родную фамилию Козлов на более подходящую для актера — Астахов.
Алексей Чумако́в — Алексей Чума́ков
Изначально ударение в фамилии популярного певца, который унаследовал ее от отца-болгарина, ставилось на 2-й слог. Но позднее Алексей решил использовать более привычный для русской речи вариант и стал Чумако́вым.
Жасмин — Сара Манахимова
Кажется, имя Жасмин идеально подходит певице с утонченной восточной внешностью. Но родители дали девушке совсем другое имя — Сара, а Манахимова — фамилия ее отца.
Борис Акунин — Григорий Чхартишвили
Автор популярных детективов об Эрасте Фандорине — грузин по национальности и в жизни носит фамилию Чхартишвили. Псевдоним Б. Акунин (позднее Борис Акунин) писатель придумал, опираясь на японское наречие. С японского «акунин» переводится как «выдающаяся личность, стоящая на стороне зла». Об этом сам автор рассказал в романе «Алмазная колесница».
Николай Ба́сков — Николай Баско́в
Когда-то певец Николай Басков носил фамилию с ударением на последнем слоге. Но для эстрадных выступлений немного подкорректировал ее звучание и при объявлении выступлений попросил ставить ударение на 1-й слог.
Зара — Зарифа Мгоян
Сценический псевдоним популярной певицы Зары — сокращение от ее реального имени. На самом деле девушку, у которой есть армянские корни, зовут Зарифа́ Мгоян.
Александр Панкратов-Черный — Александр Гузев
Актер театра и кино Александр Панкратов-Черный дважды трансформировал свою фамилию. Первый раз он сделал выбор в пользу фамилии матери, превратившись из Гузева в Панкратова. А потом добавил приставку Черный, чтобы его не путали с другим Александром Панкратовым, учившимся с ним на одном курсе.
Лариса Долина — Лариса Кудельман
Отцовской еврейской фамилии Кудельман певица предпочла благозвучную фамилию матери и стала известной всем как Лариса Долина.
Мигель — Сергей Мигельевич Шестепёров
Сергей Шестепёров взял яркий псевдоним в честь своего отца, Мигеля Фернандо Чамблен Месса, кубинца по национальности. Такое имя очень гармонично сочетается с его колоритной внешностью.
Ксения Бородина — Ксения Амоева
До 18 лет актриса и телеведущая Ксения Бородина носила фамилию отца и была Амоевой. Но с наступлением совершеннолетия, обидевшись на папу, который оставил семью, взяла фамилию матери. И уже с ней обрела известность.
Сосо Павлиашвили — Иосиф Павлиашвили
Для выступления на сцене Иосиф Павлиашвили взял уменьшительно-ласкательную форму своего имени и стал зваться Сосо.
Ева Польна — Елена Польная
От отца-поляка экс-солистке группы «Гости из будущего» досталась красивая фамилия — Польная. Но для сцены певица все же решила немного ее изменить, исправив окончание. А еще для выступлений артистка придумала себе другое имя: заменила простое Елена на более экзотичное Ева.
Дельфин — Андрей Лысиков
Один из самых знаменитых рэперов 90-х получил свое сценическое имя случайно. Когда-то он торговал на Арбате и стал свидетелем того, как милиция избивает такого же мальчишку-торговца. Музыкант пытался вступиться за парня, но услышал в ответ: «Молчи, а то сейчас поедешь у нас как дельфин». Прозвище к певцу приклеилось, а позднее стало его псевдонимом на сцене. В обычной жизни Дельфина зовут Андрей Лысиков.
Кети Топурия — Кетеван Топурия
Как некоторые другие исполнители отечественной эстрады, в качестве сценического псевдонима Кетеван Топурия выбрала сокращенный вариант своего имени — Кети. Он показался ей более благозвучным.
Бонус: Крис Кельми — Анатолий Кельми
Довольно неожиданно, но факт. Настоящее имя популярного в 80-90-х певца и композитора Криса Кельми — Анатолий. Свою фамилию он получил в наследство от отца, узбека по национальности. А для работы на сцене придумал к ней более подходящее и звучное имя — Крис.
Кто, по-вашему, удачно сменил имя, а кто сделал это совершенно зря?
Фото на превью migelshow / instagram, m_galustyan / instagram