17 открытий ученых, которые вот-вот перевернут наш мир с ног на голову

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Ежедневно наш мир приближается к научно-фантастическому будущему, ведь этому способствует многотысячная армия специалистов из самых различных областей. Ученые не перестают удивлять нас, объявляя об успешной пересадке человеческой головы или отправке автомобиля Tesla на околоземную орбиту.

Прошедшие несколько лет стали для всех нас настоящим прорывом. И поэтому AdMe.ru собрал для вас список самых значимых научных открытий 2017 и 2018 годов, которые сделают наш мир намного лучше.

17. Ученые вернули парализованному человеку способность ходить

Группе нейрофизиологов из России и США удалось сделать практически невозможное: вернуть парализованному человеку возможность ходить. Мужчина, которого парализовало несколько лет назад после падения со снегохода, принял участие в международном эксперименте. Методика, которую использовали ученые, была применена впервые. Пациента поставили на ноги с помощью электростимуляторов. Причем они изначально были предназначены совсем для других целей, а именно для снятия болевого синдрома. Теперь благодаря электростимуляции даже при значительных спинномозговых повреждениях можно будет восстановить травмированному человеку полную подвижность. По данным нейрофизиологов, частичная реабилитация их пациента заняла 44 недели. На данный момент мужчина может самостоятельно стоять, ходить по беговой дорожке и даже передвигаться. И все это лишь с небольшой помощью медицинского персонала.

16. Первый в истории цветной рентген

Ученые из Новой Зеландии сделали первый в истории человечества 3-мерный цветной рентгеновский снимок. Новое устройство создано на основе традиционного черно-белого рентгеновского аппарата, но с использованием технологии отслеживания и захвата частиц Medipix. Стоит отметить, что благодаря этой технологии в 2012 году в Большом адронном коллайдере были обнаружены неуловимые частицы — бозоны Хиггса. Medipix работает как камера, но на уровне субатомных частиц. В результате этого получаются высококонтрастные изображения. На снимках цветного рентгена отчетливо видны различия между мышцами, костями и хрящами, в том числе размер и положение раковых опухолей.

15. Ученые создали жилет, который за несколько дней предупредит о сердечном приступе

Жилет Smart Vest выглядит довольно просто, но при этом в его внутренней части встроены специальные беспроводные сенсоры и электроды. Именно они позволяют следить за ЭКГ, регистрируют давление и звуки сердцебиения. И все это непрерывно в течение 24 часов. Владелец такого чудо-жилета сможет установить специальное приложение на свой смартфон, где будут храниться все данные о работе его сердца. Автор данной разработки отмечает, что приложение способно ставить диагноз и даже предсказывать серьезные проблемы с сердцем, ведь аномальная активность сердечной мышцы становится видна на ЭКГ за 2 дня до предстоящего приступа. Жилет уже удачно прошел испытания на добровольцах.

14. Израильские офтальмологи изобрели глазные капли, которые восстанавливают роговицу глаза

Можете ли вы представить, что совсем скоро очки для коррекции зрения перестанут пользоваться спросом, а их основное предназначение будут выполнять обычные капли. Именно над этим и работает группа израильских офтальмологов. Ученые уже удачно протестировали капли на свиньях. И результаты исследований превзошли все ожидания. Капли показали высокую эффективность в борьбе с близорукостью и дальнозоркостью. В том числе, по словам ученых, капли смогут заменить мультифокальные линзы.

13. Полицейским Китая выдали «умные» очки с функцией распознавания лиц

С начала 2018 года китайским полицейским города Чжэнчжоу выдали «умные» очки GLXSS, оснащенные технологией распознавания лиц. Очки могут делать фотографии, записывать видео в HD-качестве, а также отображать информацию на линзах благодаря технологии дополненной реальности. Это функциональное устройство уже помогло задержать почти 40 преступников, 7 из которых — подозреваемые в совершении преступлений. Стоимость GLXSS составляет $ 635, но купить для личного пользования данные очки пока нельзя.

12. «Самопаркующиеся» тапочки от Nissan

Наконец-то проблема с постоянно теряемой обувью для дома может остаться в прошлом, ведь компания Nissan представила тапки на колесах. Также тапочки оснащены двигателями и датчиками с использованием технологии ProPilot. Благодаря этому обувь возвращается на указанное место. Сейчас каждый желающий может испытать это чудо техники в одной из гостиниц Японии.

11. В Китае удачно испытали воздушное такси

Аэроавтомобиль EHang 184 похож на квадрокоптер, но при этом имеет просто отличную функциональность. Он вмещает 2 пассажиров, способен пролететь до 15 км на одной зарядке, а также разогнаться до 130 км/ч. Однако главная изюминка EHang 184 заключается в его автономности. Разработчики предполагают, что коммерческая версия летающего такси будет работать от автопилота. Управляющему транспортом придется лишь указать конечную точку маршрута. Стоит отметить, что в испытании приняли участие инженеры и глава стартапа, а также заместитель мэра Гуанчжоу. Возможно, уже в скором времени именно это воздушное такси избавит жителей мегаполиса от необходимости стоять в многокилометровых пробках.

10. Искусственный интеллект на страже человечества

Эту новость вряд ли можно отнести к научным открытиям, однако все, что произошло в истории, является отличным примером колоссального развития искусственного интеллекта. Итак, в январе нынешнего года женщина из Аргентины опубликовала в Facebook пост, в котором попрощалась со своими друзьями и близкими. К посту была прикреплена фотография упаковки сильнодействующих препаратов. Ее пост был мгновенно распознан алгоритмами социальной сети, которая использует для подобных целей искусственный интеллект. Программа отправила сигнал администрации сайта в США, а те связались с экстренными службами Буэнос-Айреса. Прибывшие спасатели обнаружили женщину уже без сознания. Благодаря оперативным действиям ее удалось спасти.

9. Создан экзоскелет руки, управляемый силой мысли

Инженеры швейцарской Федеральной политехнической школы создали прототип экзоскелета руки, которым можно управлять силой мысли. При этом электроды устройства размещаются на специальном головном шлеме. В ранних разработках электроды нужно было вживлять под кожу. Сам экзоскелет легок в обращении, а его установка займет несколько минут. Устройство уже опробовано людьми, пережившими инсульт и травмы позвоночника. Сейчас инженеры усовершенствуют экзоскелет, чтобы уже в ближайшем будущем выпустить его в массовое производство.

8. Масштабное тестирование беспилотных автомобилей

В 2017 году стало очевидно, что беспилотные автомобили станут неотъемлемой частью жизни землян. В США пальма первенства в этой отрасли принадлежит компании Tesla, которая ежегодно совершенствует свои электромобили, оснащенные беспилотными системами. Жители и гости Парижа уже могут прокатиться на экспериментальном беспилотном мини-автобусе с электродвигателем. А совсем недавно служба «Яндекс.Такси» испытала автомобили без водителя, но пока только на закрытой территории. В ближайшие годы мы столкнемся с изменением правил дорожного движения на международном уровне, а также станем свидетелями принятия государственных законов, в которых полноправно будут прописаны беспилотные транспортные средства на дорогах нашей планеты.

7. Криптовалюта — новая составляющая мира экономики

В 2017 году мировая экономика столкнулась с неожиданным вызовом, а точнее с небывалым ростом популярности электронных денег — криптовалют. Несмотря на то что первая и самая известная на данный момент криптовалюта под названием биткоин была запущена в 2009 году, всемирно популярной она стала только летом прошлого года. С августа по декабрь курс биткоина резко менялся, взлетев с $ 2 000 до $ 20 000, а после рухнув почти до $ 6 500 за 1 биткоин. При этом аналитики крупнейших финансовых организаций пророчат криптовалютам уверенное место в мировой экономике наряду с евро и долларом. Ведь закачать обратно в сеть это явление, откуда оно так стремительно выбралось, уже вряд ли получится.

6. Исследователи доказали несостоятельность теории происхождения человека разумного — нас с вами

В 2017 году человечество существенно продвинулось в познании самого себя. Долгое время считалось, что ныне живущие Homo sapiens выделились из древнейшего рода людей около 200 000 лет назад где-то в Восточной Африке. Большинство известных на сегодня антропологических и археологических данных подтверждали эту версию. Однако летом в журнале Nature была опубликована статья международного коллектива ученых, обнаруживших останки людей, которым более 300 000 лет. И жили они в совсем другой части африканского континента. Исследователи утверждают, что если одеть их в современную одежду и выпустить в толпу, то они совсем бы не отличались от нас. Это открытие полностью доказало несостоятельность устоявшейся теории о происхождении человека, в которой ученым предстоит разбираться заново.

5. Астрономы обнаружили в Солнечной системе объект галактического происхождения Оумуамуа

Еще один совершенно новый вызов бросил современной науке 2017 год. Впервые в истории наблюдения в Солнечной системе обнаружено космическое тело галактического происхождения. На Гавайских островах в обсерватории Кека астрономы обнаружили уникальный астероид, который не является частью Солнечной системы. Это значит, что он был образован где-то в неизведанном галактическом пространстве. Гиперболическая скорость астероида позволит ему продолжить свое путешествие по космосу, так как объект неподвластен центру нашего притяжения — Солнцу. Стоит отметить, что от разных ученых посыпались гипотезы об искусственном происхождении этого астероида. Дошло до того, что в сторону астероида развернули мощнейший радиотелескоп, чтобы поймать сигналы «братьев по разуму» в 4 радиодиапазонах.

4. Китайские ученые клонировали обезьяну

Это первый успешный опыт клонирования по методу «овечки Долли», благодаря которому молекулярным биологам удалось вырастить 2 полноценных клонов одной и той же мартышки. Рожденные от суррогатной матери обезьянки имеют одинаковую ДНК. Этот успех поможет в будущем найти способ избавить человечество от рака, избежать наследственных заболеваний ну и, конечно же, клонировать уже вымерших животных.

3. Генное редактирование для терапии живого пациента

В 2017 году биоинженеры впервые произвели изменение генов живого человека. В августе прошлого года специалисты Орегонского университета провели первую попытку генетической модификации эмбриона, удалив ген, отвечающий за возникновение наследственного заболевания сердца. Операция прошла успешно. Также уже другая компания провела операцию по изменению генома свиней с помощью технологии CRISPR. Цель компании — сделать органы животных пригодными для трансплантации человеку. Благодаря генному редактированию родились 37 абсолютно здоровых поросят, в организме которых не обнаружили вредоносных для человека вирусов. Ну и напоследок была проведена генная модификация на живом человеке. Пациентом стал 44-летний мужчина, страдающий от синдрома Хантера. Пока ученые ждут результатов примененного метода. И если они окажутся положительными, то уже в скором будущем врачи смогут лечить тяжелые заболевания.

2. Ученые вот-вот избавят человечество от онкологических заболеваний

Бытует мнение, что онкология — болезнь XXI века. И если это действительно так, то современные специалисты уже на пути к тому, чтобы наконец-то избавить мир от этого страшного слова. Конечно же, совсем искоренить онкологические заболевания не получится, однако ученые всего мира приближаются к тому, чтобы приравнять болезнь к ОРВИ. В 2017 году были протестированы различные методы борьбы с раковыми клетками, но самым прогрессивным оказался безоперационный способ лечения онкологии матки. Сперматозоиды, обработанные лекарственным препаратом, направляли в нужное место, достигнув которого прикрепленный к матке сперматозоид выделял лекарство. В результате проведенных тестирований удалось достичь удаления 90 % зараженных клеток. Данный метод позволит избежать химиотерапии.

1. Первая в мире удачная трансплантация головы человека

Согласитесь, что эта новость звучит так, словно ее поведал нам человек, вернувшийся из далекого будущего. Но если подумать, то будущее — это сейчас. Это и пытаются доказать наши ученые. Китайские хирурги под руководством Серджо Канаверо осуществили первую в мире пересадку человеческой головы с одного трупа на другой. Операция длилась 18 часов, и результатом ее стало успешное соединение позвоночника, нервов и кровеносных сосудов. 25 декабря 2017 года Серджо Канаверо заявил, что уже в 2018 будет проведена операция по трансплантации головы живого человека, гражданина Китая.

Помимо всех этих открытий и достижений период 2017–2018 годов запомнится нам следующими научными событиями:

Повторное использование 1-й ступени ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Специалисты компании Илона Маска совершили прорыв, запустив на околоземную орбиту уже отработанную ракету-носитель Falcon 9. Таким образом они сэкономили $ 18 млн за 1 запуск. В дальнейшем это поможет удешевить космические исследования.

Обнаружение экзопланет. Это, пожалуй, одна из главнейших новостей прошлого года от NASA. В системе TRAPPIST-1 обнаружили 7 планет, 3 из которых попадают в зону обитаемости. Это тот диапазон расстояния между планетой земного типа и звездой, в котором может существовать пригодная для жизни среда.

Победа искусственного интеллекта Alpha Go над человеком. В прошлом году машина, а точнее специально разработанная программа, победила лучшего в мире игрока в го. Эту игру считают сложнее шахмат.

В начале февраля SpaceX запустили ракету Falcon Heavy. Согласно проекту, ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 64 тонн грузов, а на Марс — 16,8 тонны. Ракета отправила в космос темно-вишневый автомобиль Tesla Roadster, принадлежавший Илон Маску. В авто находится манекен, одетый в скафандр SpaceX. Это настоящий прорыв, ведь сегодня самая тяжелая ракета-носитель, находящаяся в эксплуатации, имеет грузоподъемность в 28,7 тонны.