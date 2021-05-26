17 отечественных знаменитостей, которые с возрастом стали только краше
Не стоит грустить по ушедшей молодости, ведь иногда с годами люди становятся даже лучше. И наши знаменитости — тому подтверждение. Многие отечественные артисты кино и эстрады со временем кардинально сменили имидж с помощью стилистов, поработали над внешностью с косметологами и в итоге расцвели в полную силу.
Мы в AdMe.ru сравнили образы наших звезд, чей пример лишний раз доказывает, что годы красоте не помеха.
Федор Бондарчук
Рената Литвинова
Дима Билан
Кристина Орбакайте
Наталья Чистякова-Ионова
Сергей Лазарев
Дана Борисова
Тина Канделаки
Анфиса Чехова
Ляйсан Утяшева
Ксения Кутепова
Зоя Бербер
Михаил Галустян
Кристина Асмус
Алена Бабенко
Настя Ивлеева
Павел Дуров
По вашим наблюдениям, в каком возрасте происходит расцвет красоты и привлекательности?
Фото на превью _agentgirl_ / Instagram, _agentgirl_ / Instagram
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