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17 отечественных знаменитостей, которые с возрастом стали только краше

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Не стоит грустить по ушедшей молодости, ведь иногда с годами люди становятся даже лучше. И наши знаменитости — тому подтверждение. Многие отечественные артисты кино и эстрады со временем кардинально сменили имидж с помощью стилистов, поработали над внешностью с косметологами и в итоге расцвели в полную силу.

Мы в AdMe.ru сравнили образы наших звезд, чей пример лишний раз доказывает, что годы красоте не помеха.

Федор Бондарчук

Рената Литвинова

Дима Билан

Кристина Орбакайте

Наталья Чистякова-Ионова

Сергей Лазарев

Дана Борисова

Тина Канделаки

Анфиса Чехова

Ляйсан Утяшева

Ксения Кутепова

Зоя Бербер

Михаил Галустян

Кристина Асмус

Алена Бабенко

Настя Ивлеева

Павел Дуров

По вашим наблюдениям, в каком возрасте происходит расцвет красоты и привлекательности?

Фото на превью _agentgirl_ / Instagram, _agentgirl_ / Instagram
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