17 отечественных знаменитостей, которые с возрастом стали только краше

Не стоит грустить по ушедшей молодости, ведь иногда с годами люди становятся даже лучше. И наши знаменитости — тому подтверждение. Многие отечественные артисты кино и эстрады со временем кардинально сменили имидж с помощью стилистов, поработали над внешностью с косметологами и в итоге расцвели в полную силу.