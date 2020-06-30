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17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто

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Типичная домашняя уборка выглядит просто: вытереть пыль, почистить плиту и сантехнику, подмести и вымыть пол. Иногда мы уделяем внимание и мелким деталям и можем протереть плафоны светильников или батареи отопления. Но чаще оставляем на потом, а в итоге сами не замечаем, как дома накапливается грязь и теряется уют.

Редакция AdMe.ru составила список из 17 признаков, по которым мы оцениваем чистоту в собственных квартирах. При наведении порядка уделите несколько минут этим мелочам, и в конце года вам не придется делать генеральную уборку.

1. На кухонных поверхностях не будет скапливаться копоть, если каждый раз после готовки жирных блюд пройтись по ним чистой тряпкой

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© arixo / Imgur

2. Кухонную технику следует мыть так же тщательно, как посуду, чтобы пятна от готовки со временем не застывали

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто

3. Губки для мытья посуды рекомендуется менять каждую неделю и хранить их сухими в отдельной подставке

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© fede13 / Pixabay

4. Полотенца, прихватки и другой кухонный текстиль тоже следует менять раз в неделю

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© Depositphotos

5. Дно у кастрюль и сковородок всегда будет чистым, если сразу оттирать следы пригоревших блюд. В трудных случаях воспользуйтесь нашими лайфхаками

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© Alex4Ustas / Pikabu

6. Накипь в чайнике смотрится неаккуратно и портит вкус воды. Споласкивайте его каждый раз перед использованием, а раз в неделю мойте с мылом

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© aiditz / Pikabu

7. Запах из мусорки легко предупредить, если выбрать ведро с крышкой и раз в неделю очищать его от загрязнений

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© Depositphotos, © Depositphotos

8. Чехлы для дивана, кресел и подушек следует отдавать в химчистку минимум дважды в год

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© alexbell / Pikabu

9. Протерев пыль со столов, не забудьте о дверных ручках, выключателях и розетках. Тогда они всегда будут чистыми

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© succo / Pixabay

10. То же самое касается картин и фоторамок, висящих на стенах. Особое внимание уделите внутренним углам — там скапливается больше пыли

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© Ksenia Chernaya / Pexels

11. Балкон часто становится складом ненужных вещей. Вместо этого его можно превратить в дополнительное пространство, например рабочий кабинет или спортзал

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© ArtKuper / Pikabu

12. Во время уборки в ванной не забудьте протереть смесители, чтобы устранить следы брызг и мыльные разводы

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© MikesPhotos / Pixabay

13. Чистая занавеска для душа — признак опрятности хозяев, которые не забывают регулярно ее стирать

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© Francesca Tosolini / Unsplash

14. Бытовую химию из-под ванны лучше переместить на полки, а экран оставить выполнять декоративную функцию

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© Stika / Pikabu

15. Корзину для белья лучше выбирать с крышкой, тогда из нее не будет торчать грязная одежда

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© Depositphotos, © Depositphotos

16. Регулярно чистите подставку для мыла и избавляйтесь от засохших остатков

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© congerdesign / Pixabay

17. Резиновая манжета люка в дверце стиральной машины часто удивляет неожиданными находками. Ее регулярная чистка избавит от таких сюрпризов

17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто
© OxanaFelt / Pikabu

На какие детали вы обращаете внимание, когда оцениваете чистоту в доме?

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