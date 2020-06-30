17 неочевидных признаков того, что у вас дома действительно чисто

Типичная домашняя уборка выглядит просто: вытереть пыль, почистить плиту и сантехнику, подмести и вымыть пол. Иногда мы уделяем внимание и мелким деталям и можем протереть плафоны светильников или батареи отопления. Но чаще оставляем на потом, а в итоге сами не замечаем, как дома накапливается грязь и теряется уют.

Редакция AdMe.ru составила список из 17 признаков, по которым мы оцениваем чистоту в собственных квартирах. При наведении порядка уделите несколько минут этим мелочам, и в конце года вам не придется делать генеральную уборку.

1. На кухонных поверхностях не будет скапливаться копоть, если каждый раз после готовки жирных блюд пройтись по ним чистой тряпкой

2. Кухонную технику следует мыть так же тщательно, как посуду, чтобы пятна от готовки со временем не застывали

3. Губки для мытья посуды рекомендуется менять каждую неделю и хранить их сухими в отдельной подставке

4. Полотенца, прихватки и другой кухонный текстиль тоже следует менять раз в неделю

5. Дно у кастрюль и сковородок всегда будет чистым, если сразу оттирать следы пригоревших блюд. В трудных случаях воспользуйтесь нашими лайфхаками

6. Накипь в чайнике смотрится неаккуратно и портит вкус воды. Споласкивайте его каждый раз перед использованием, а раз в неделю мойте с мылом

7. Запах из мусорки легко предупредить, если выбрать ведро с крышкой и раз в неделю очищать его от загрязнений

8. Чехлы для дивана, кресел и подушек следует отдавать в химчистку минимум дважды в год

9. Протерев пыль со столов, не забудьте о дверных ручках, выключателях и розетках. Тогда они всегда будут чистыми

10. То же самое касается картин и фоторамок, висящих на стенах. Особое внимание уделите внутренним углам — там скапливается больше пыли

11. Балкон часто становится складом ненужных вещей. Вместо этого его можно превратить в дополнительное пространство, например рабочий кабинет или спортзал

12. Во время уборки в ванной не забудьте протереть смесители, чтобы устранить следы брызг и мыльные разводы

13. Чистая занавеска для душа — признак опрятности хозяев, которые не забывают регулярно ее стирать

14. Бытовую химию из-под ванны лучше переместить на полки, а экран оставить выполнять декоративную функцию

15. Корзину для белья лучше выбирать с крышкой, тогда из нее не будет торчать грязная одежда

16. Регулярно чистите подставку для мыла и избавляйтесь от засохших остатков

17. Резиновая манжета люка в дверце стиральной машины часто удивляет неожиданными находками. Ее регулярная чистка избавит от таких сюрпризов