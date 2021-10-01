17 наших звезд, которые оделись с таким эпатажем, что даже Леди Гага померкла бы на их фоне

Чтобы все таблоиды заговорили о какой-то звезде эстрады или кино, ей достаточно пройти по красной дорожке любого мероприятия, просто надев экстравагантный наряд. Одни постоянно прибегают к такому способу привлечения внимания, другие появляются в таком виде лишь на тематических вечеринках. Но и те и другие, благодаря своим ярким и зачастую нелепым нарядам, навсегда остаются в истории культурных событий. Например, Наталья Водянова и Ольга Бузова.