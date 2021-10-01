17 наших звезд, которые оделись с таким эпатажем, что даже Леди Гага померкла бы на их фоне
Чтобы все таблоиды заговорили о какой-то звезде эстрады или кино, ей достаточно пройти по красной дорожке любого мероприятия, просто надев экстравагантный наряд. Одни постоянно прибегают к такому способу привлечения внимания, другие появляются в таком виде лишь на тематических вечеринках. Но и те и другие, благодаря своим ярким и зачастую нелепым нарядам, навсегда остаются в истории культурных событий. Например, Наталья Водянова и Ольга Бузова.
Мы в AdMe.ru порылись в фотоархивах и откопали снимки отечественных знаменитостей, которые надели такие наряды, что даже Леди Гага позавидовала бы им.
Наталья Водянова
Людмила Порывай и Наташа Королева
Ольга Бузова
Лена Ленина
Андрей Бартенев
Зиверт
Сергей Зверев
Валерий Леонтьев
Анита Цой
Филипп Киркоров
Кети Топурия
Жанна Агузарова
Эвелина Бленданс
Шура
Митя Фомин
Николай Басков
Наряд какой звезды показался вам наиболее экстравагантным?
Фото на превью MM / ABACA / East News, East News
Поделиться этой статьёй