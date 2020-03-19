17 хитрых английских слов, которые так и хочется перевести неправильно

13 0 22 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда мы начинаем учить английский, замечаем, что многие слова подозрительно похожи на русские. Они звучат аналогично и пишутся так же, разве что латинскими буквами. Их значения нередко совпадают с нашими: например, information, university или mathematics. Но некоторые слова настолько коварны, что при переводе выясняется: означают они совершенно другое. Лингвисты называют их межъязыковыми омонимами или ложными друзьями переводчика.

Редакция AdMe.ru проверила 17 наиболее спорных английских слов, перевод которых не так прост, как кажется.

1. Accurate

«I’m a very accurate person» — так и хочется похвалить себя за опрятность и прилежность. Только в переводе звучит странновато: «Я очень точный человек». Если стремитесь прослыть именно аккуратным, используйте слово tidy, а accurate употребляйте, когда нужно указать на точность и правильность: This report contains accurate and reliable information. — «Этот отчет содержит точную и достоверную информацию».

2. Angina

«I have angina», — говорите вы своему американскому другу, обматываетесь шарфом и завариваете ромашку. Друг в недоумении: как это поможет справиться с болью в груди? О больном горле правильнее сказать sore throat, а слово angina употреблять по назначению: He was taken to the hospital with chest pain. Doctors suspect angina. — «Его увезли в больницу с болью в груди. Врачи подозревают стенокардию».

3. Artist

Слово «артист» для нас привычно обозначает кого-либо, выступающего на сцене: певца, актера, комедианта. Для носителей английского языка существительное artist связано прежде всего с изобразительным искусством. Так можно сказать в принципе о любом творческом человеке, но чаще этим словом обозначают художника или скульптора: Banksy is a famous English artist. His street art is familiar to many people. — «Бэнкси — знаменитый английский художник. Его уличное искусство знакомо многим людям».

4. Baton

Выражением baton of bread, или «дубинка хлеба», можно в равной степени удивить и продавца нью-йоркской булочной, и городского полицейского. Хлеб лучше называть просто bread, а под удары baton стараться не попадать: A police officer may use a baton on an offender. — «Полицейский может применить дубинку к правонарушителю».

5. Climax

Русское слово «климакс» происходит от древнегреческого κλῖμαξ — «лестница». У нас оно прижилось как название физиологического перехода женщин к другому гормональному периоду — менопаузы. В английский язык слово пришло из латыни, где climax обозначает «развязка» или «кульминация» — чаще всего фильма, театральной пьесы или другого художественного произведения. С таким же значением оно существует и в английском: The climax of «Harry Potter and the Half-Blood Prince» starts when Harry collects a memory from Slughorn. — «Развязка фильма „Гарри Поттер и Принц-полукровка“ начинается, когда Гарри забирает воспоминание у Слизнорта».

6. Data

Слово data отлично знакомо программистам, ученым, экономистам и госслужащим. Оно переводится как «данные», «информация» или «сведения» и часто используется в формальных документах, отчетах и статистике. Ну а существительное для обозначения порядкового номера календарного дня пишется немного по-другому — date. Open data from private sources can help the global economy. — «Открытые данные из частных источников могут помочь мировой экономике».

7. Insult

Слово «инсульт» в русском языке используется в значении «острое нарушение кровоснабжения мозга». В английском же этот недуг называется stroke, а insult обозначает «оскорбление». Например, Зигмунд Фрейд иронично отмечал: «The first human who hurled an insult instead of a stone was the founder of civilization». — «Первый человек, который бросил оскорбление вместо камня, был основателем цивилизации».

8. Italic

Italic в английском означает «курсив», но все-таки имеет связь с Италией. Именно там этот наклонный шрифт оказался наиболее популярным в эпоху Возрождения. Поэтому его и назвали итальянским, в отличие от прямого римского шрифта — Roman. Кстати, для обозначения принадлежности к Италии в английском языке есть прилагательное Italian. Important points in the text I have highlighted in italic. — «Важные моменты в тексте я выделил курсивом».

9. Magazine

Пожалуй, magazine — первый межъязыковой омоним, который мы встречаем при изучении английского. И тут же удивляемся тому, что это никакой не магазин, а журнал. Сюрпризы продолжаются, когда journal оборачивается газетой. Немного утешает то, что само слово «магазин» превращается в английском языке в знакомое shop. Диалог из сериала:

«I read it in a magazine». — «Я прочитала это в журнале», — говорит Шарлотта.

«What magazine? „Convenient Theories for You Monthly“?» — «В каком журнале? „Удобные теории для вас ежемесячно“?» — отвечает Миранда.

10. Parole

Хотя многие знают, что «пароль» по-английски будет password, слово parole все равно кажется синонимом. Но при взгляде на перевод — «условно-досрочное освобождение» — брови в удивлении бесконтрольно поднимаются вверх. Впрочем, как и другие слова, оно может употребляться в переносном значении. Так, английский литератор Сэмюэл Джонсон говорил: «Classical quotation is the parole of literary men all over the world». — «Цитирование — это условно-досрочное освобождение литературных людей со всего мира».

11. Preservative

Тысячи туристов и новоиспеченных жителей англоязычных стран пытаются купить в аптеках консервант. Именно так переводится на русский слово preservative. Чтобы не повторять их ошибку, спрашивайте в аптеках condom, а preservative ищите в описании бытовой химии и косметики: Ascorbic Acid (vitamin C) and tocopherol (vitamin E) are natural preservatives. They inhibit the oxidation of cosmetics. — «Аскорбиновая кислота (витамин С) и токоферол (витамин Е) — натуральные консерванты. Они предотвращают окисление компонентов косметики».

12. Prospect

Слово «проспект» в русском языке часто употребляется для обозначения типа улицы. Однако для этого в английском есть avenue, а prospect означает «перспективу» или «возможность». Изобретатель Никола Тесла говорил: «From my childhood I had been intended for the clergy. This prospect hung like a dark cloud on my mind». — «С детства я был предназначен для духовенства. Эта перспектива нависла надо мной как черное облако».

13. Receipt

Было бы неплохо, если бы вместе с продуктами на кассе мы получали кулинарные рецепты. Однако вместо них покупателям дают чек. В США он именуется receipt, а собственно описание приготовления блюда — очень похожим на него словом recipe. «Take your receipt, please!» — «Возьмите ваш чек, пожалуйста!»

14. Routine

Если жизнь стала скучной и однообразной, мы мгновенно нарекаем ее рутиной. От рутины сбегают в отпуск или хотя бы на рыбалку. А вот носителю английского такие телодвижения непонятны: слово routine носит нейтральный оттенок и переводится как «режим». Оно может употребляться в значении «распорядок дня» и «ежедневная процедура» (daily routine) или обозначать регулярную схему ухода за кожей (skincare routine). Вот что говорит о своих музыкальных вкусах певица Тейлор Свифт: «I’ve been singing Shakira songs in front of my bathroom mirror into my hairbrush forever. It’s like a daily routine». — «Я постоянно пою песни Шакиры с расческой в руках перед зеркалом в ванной. Это как ежедневная процедура».

15. Trap

«Пройдите на посадку по трапу», — мило говорит сотрудница аэропорта, протягивая паспорт и посадочный талон. Это ловушка! В прямом смысле: именно так с английского переводится слово trap, а по совместительству обозначает глагол «ловить». Вот что поет Регина Спектор в заглавном саундтреке к сериалу «Оранжевый — хит сезона»: «The animals, the animals trap, trap, trap ‘till the cage is full». — «Животные, животные ловятся, ловятся, ловятся, пока клетка не переполнится».

16. Valet

Слово valet в англоязычных странах можно часто увидеть на табличках возле ресторанов, отелей, столичной оперы и других заведений, куда люди приезжают на дорогих машинах. Собственно valet — это сотрудник, который ту самую машину заботливо отгоняет на парковку, а потом пригоняет обратно. Вот, например, однажды певица Селена Гомес пожаловалась на рэпера Паффа Дэдди: «P. Diddy gave me his valet ticket once... because he thought I was the valet lady». — «Пафф Дэдди дал мне как-то раз его парковочный талон... потому что подумал, что я парковщик».

17. Velvet

Хлопчатобумажная ткань с рубчиками под названием «вельвет» легким движением русско-английского словаря превращается в элегантный «бархат». Cам вельвет при этом именуется замысловатым corduroy. Не перепутайте! The velvet trend is most definitely back on the world’s catwalks. — «Мода на бархат, безусловно, вернулась на мировые подиумы».