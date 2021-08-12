17 фото, которые покажут, какие следы оставило время на лицах обожаемых нами звезд
Каждый человек с годами меняется внешне, и звезды шоу-бизнеса тоже не исключение. Одни решают стареть естественно, и это заслуживает уважения. Другие же пытаются удержать уходящую молодость с помощью пластических операций, но и такие методы довольно сильно меняют лицо.
AdMe.ru рассмотрел фотографии наших любимых звезд в молодости и сейчас. Мы обнаружили, что некоторые знаменитости до сих пор выглядят великолепно, хотя и по-другому. Но есть и те, кого время не пощадило.
Кристина Агилера, 24 года и 38 лет
Хайди Клум, 29 лет и 46 лет
Киану Ривз, 28 лет и 55 лет
Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен, 17 лет и 32 года
Джонни Депп, 31 год и 53 года
Кирстен Данст, 17 лет и 35 лет
Вайнона Райдер, 23 года и 45 лет
Джина Дэвис, 38 лет и 58 лет
Мег Райан, 32 года и 55 лет
Шэрон Стоун, 25 лет и 63 года
Кеша, 23 года и 31 год
Ванесса Уильямс, 26 лет и 58 лет
Роуз Макгоуэн, 28 лет и 45 лет
Ума Турман, 24 года и 47 лет
Эшли Симпсон, 19 лет и 34 года
Леди Гага, 28 лет и 34 года
Кейт Миддлтон, 25 лет и 39 лет
Чье изменение поразило вас больше всего?
Фото на превью BIGPICTURESPHOTO.COM / East News, Pool / i-Images/ East News
Поделиться этой статьёй