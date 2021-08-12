17 фото, которые покажут, какие следы оставило время на лицах обожаемых нами звезд

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Каждый человек с годами меняется внешне, и звезды шоу-бизнеса тоже не исключение. Одни решают стареть естественно, и это заслуживает уважения. Другие же пытаются удержать уходящую молодость с помощью пластических операций, но и такие методы довольно сильно меняют лицо.

AdMe.ru рассмотрел фотографии наших любимых звезд в молодости и сейчас. Мы обнаружили, что некоторые знаменитости до сих пор выглядят великолепно, хотя и по-другому. Но есть и те, кого время не пощадило.

Кристина Агилера, 24 года и 38 лет

Хайди Клум, 29 лет и 46 лет

Киану Ривз, 28 лет и 55 лет

Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен, 17 лет и 32 года

Джонни Депп, 31 год и 53 года

Кирстен Данст, 17 лет и 35 лет

Вайнона Райдер, 23 года и 45 лет

Джина Дэвис, 38 лет и 58 лет

Мег Райан, 32 года и 55 лет

Шэрон Стоун, 25 лет и 63 года

Кеша, 23 года и 31 год

Ванесса Уильямс, 26 лет и 58 лет

Роуз Макгоуэн, 28 лет и 45 лет

Ума Турман, 24 года и 47 лет

Эшли Симпсон, 19 лет и 34 года

Леди Гага, 28 лет и 34 года

Кейт Миддлтон, 25 лет и 39 лет