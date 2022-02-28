16 знаменитостей, которые стали звездами случайно

Сложно себе представить, чтобы Райан Рейнольдс патрулировал улицы, вместо того чтобы сниматься в очередном блокбастере, а Памела Андерсон вела тренировки в спортзале, забыв о коммерческих фотосессиях. Но в действительности эти сценарии вполне могли сбыться, если бы этим и некоторым другим знаменитостям не повезло оказаться в нужном месте в нужное время.

Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от головокружительных историй звезд экрана, которые прославились благодаря счастливому случаю. Некоторые из них претендуют на то, чтобы затмить сказку о Золушке.

Дженнифер Энистон заправляла машину, когда встретила президента крупнейшей телекомпании

До того как стать всемирно известной актрисой, Дженнифер Энистон пробовалась на разные роли в провальных проектах. Но она не отчаивалась однажды прославиться. Как-то раз актриса столкнулась на заправке на бульваре Сансет в Голливуде с тогдашним президентом NBC Entertainment Уорреном Литтлфилдом. Когда он заправил свою машину, Энистон спросила: «Мне когда-нибудь повезет?» Литтлфилд подумал: «Как бы я этого хотел». Вскоре ее пригласили на прослушивание в сериал «Друзья», где актриса получила свою культовую роль Рэйчел Грин.

Шарлто Копли был телепродюсером

Шарлто Копли участвовал в школьных постановках и изучал драму в колледже, но испугался туманной карьеры актера и в 19 лет стал соучредителем медиакомпании Channel 69 Studios. В это же время он познакомился со своим будущим проводником на большой экран, Нилом Бломкампом, которого нанял тогда на позицию дизайнера компьютерной графики. Несколько лет спустя Бломкамп раскрыл режиссерский талант и пригласил своего бывшего работодателя сняться в фильме «Район № 9». После своего дебюта Шарлто сыграл еще ряд громких ролей в паре с Джоди Фостер, Мэттом Деймоном, Анджелиной Джоли и другими гигантами Голливуда.

Хлоя Севиньи каталась на скейтборде, когда ее заметила модный фотограф

17-летняя Хлоя Севиньи каталась с друзьями на скейтборде в Ист-Виллидж в Нью-Йорке, когда случайно встретилась с фотографом журнала о музыке и моде i-D. Та предложила ей съемку, и Хлоя не стала упускать свой шанс. Сейчас всемирно известная модель и актриса считает ту публикацию лучшей в своей карьере.

Дэвид Борианаз попал на судьбоносный кастинг, гуляя с собакой

Дэвид Борианаз годами пытался пробиться на экран, проходя прослушивание за прослушиванием, но его мечте суждено было сбыться благодаря банальной случайности. В 1996 году Марсия Шульман, директор по кастингу культового сериала «Баффи — истребительница вампиров», безуспешно разыскивала красавца, подходящего на роль Ангела — измученного вампира со светлой душой. Тогда ей пришла на помощь подруга, которая заметила Борианаза на прогулке с собакой. Она попала в яблочко. Актера утвердили на роль, и следующие 25 лет он оставался звездой телесериалов.

Брэд Питт перебивался случайными заработками

В студенческие годы Брэд Питт изучал журналистику, но бросил университет за 2 недели до выпуска. Мировая слава не свалилась на него в одночасье, Питту пришлось соглашаться на любые подработки, чтобы оплачивать счета. Он работал зазывалой в кафе в ростовом костюме цыпленка и развозил танцовщиц по мальчишникам. По словам знаменитости, эта работа дала ему возможность установить нужное знакомство и привела к педагогу по актерскому мастерству Рою Лондону, который помог ему раскрыть талант и получить первые роли в кино.

Лана Тернер обрела нужные знакомства, зайдя в кафе за газировкой

Лана Тернер, или Джулия Джин Милдред Фрэнсис Тернер, как ее звали до начала голливудской карьеры, обязана своей славе знакомству с Уильямом Р. Вилкерсоном, основателем ведущего американского журнала о киноиндустрии The Hollywood Reporter. Бизнесмен впервые увидел будущую икону 1940–50-х в кафе, когда она пила газировку в компании друзей, и сразу понял, что перед ним звезда. Вилкерсон познакомил шестнадцатилетнюю Тернер с агентом по поиску талантов Зеппо Марксом, который помог ей получить небольшую роль в фильме «Они не забудут». И вскоре после этого ее ждало грандиозное экранное будущее.

Джон Уэйн был игроком в американский футбол

Прежде чем стать звездой кино, Джон Уэйн носил имя Мэрион Моррисон и играл на позиции нападающего за Университет Южной Калифорнии. Но после серьезной травмы он лишился спортивной стипендии и был вынужден искать новое дело жизни. Уэйн начал экранную карьеру, сыграв в паре фильмов футболистов (в том числе в «Дроп-кик»). А затем постепенно переключился на более знаковые роли и в 1970 году даже был удостоен «Оскара».

Джастин Бибер выкладывал каверы на YouTube, когда его заметил продюсер

Джастин Бибер с раннего детства занимался музыкой: он играл на барабанах, фортепиано, гитаре и трубе. В 12 лет он принял участие в конкурсе певцов в канадском Стратфорде, где занял второе место. Мама юного музыканта выложила на YouTube видео его выступления для членов семьи и друзей, которые не смогли присутствовать на выступлении лично. А после загрузила еще несколько записей, на которых Джастин исполнял каверы на популярные песни в стиле ритм-энд-блюз. Постепенно аудитория YouTube-канала росла, видео начали набирать около 60 000 просмотров. Среди тех, кто слушал Бибера, оказался музыкальный продюсер Скотт Браун, который и пригласил 13-летнего певца записать свое первое демо на студии в Атланте.

Эллен Помпео разливала напитки

Эллен Помпео прославилась, сыграв Мередит Грей в телесериале «Анатомия страсти», который не сходит с телеэкранов вот уже 17 лет. Прежде чем получить культовую роль, будущая актриса работала в одном из ресторанов в районе Сохо в Нью-Йорке. Все изменилось, когда на Помпео обратила внимание агент талантов, проводившая вечер в заведении. Вскоре Эллен уже снималась в телерекламе и дебютировала как профессиональная актриса в фильме «У тебя есть время?».

Кейт Мосс встретила модельного скаута в зале ожидания аэропорта

Юной девушкой Кейт Мосс и подумать не могла, что станет одной из знаковых супермоделей 1990-х и 2000-х. По собственному признанию, она была не в восторге от своей внешности: стеснялась улыбки и небольшого в то время роста. Все изменилось, когда в нее поверила модельный скаут Сара Дукас. Мосс столкнулась с братом Дукас в аэропорту Нью-Йорка. 14-летняя девушка слонялась в ожидании рейса, когда тот подошел к ней и спросил: «Ты когда-нибудь задумывалась о карьере модели?» И уже в 16 лет Кейт снялась для своей первой обложки журнала The Face.

Райан Рейнольдс чуть не стал полицейским

Райан Рейнольдс вырос в семье полицейского и в детстве мечтал продолжить дело отца. Его двоих старших братьев приняли на службу, и это только подогревало рвение Райана. «Я бы наверняка продолжил семейную традицию, если бы у меня не получилось с актерством», — признался он в одном из интервью. К счастью для фанатов Рейнольдса, его приняли в Голливуде, где на счету актера уже более 100 работ.

Опра Уинфри получила работу на радио после победы в конкурсе красоты

Когда Опре Уинфри было 17 лет, местная радиостанция Нэшвилла пригласила ее на конкурс красоты. Победительнице был обещан титул «Мисс пожарная безопасность», а среди конкурсанток были сплошь рыжеволосые девушки. Казалось, у Опры нет ни шанса на победу. Но затем прозвучал вопрос: «Как бы вы распорядились миллионом долларов?» Пока другие участницы конкурса состязались в великодушии, Уинфри честно ответила: «Если бы у меня был миллион долларов, я бы стала транжирой. Не знаю, на что именно я бы потратила деньги, но я бы тратила, тратила и тратила. Как настоящая мотовка». Искренность и чувство юмора девушки покорили жюри, и корона досталась ей. А в довесок к триумфу Опра получила предложение о работе на той самой радиостанции и начала свою грандиозную карьеру в мире медиа.

Билл Косби выступал на разогреве в кафе

В студенческие годы Билл Косби подрабатывал барменом и выступал на разогреве в кафе Нью-Йорка. Его юмор нравился публике, и очень скоро Билл стал выступать со стендапами по всем США. Комика заметили на телевидении, и в 1965 году он попал на «Вечернее шоу». А вскоре за экранным дебютом получил контракт от студии Warner Brothers, вместе с которой создал несколько успешнейших комедийных проектов.

Памелу Андерсон «открыли» на футбольном матче

Памела Андерсон работала фитнес-инструктором, пока ее не «открыли» на футбольном матче в Канаде. Она пришла на игру в облегающей футболке с мерчем и попала в трансляцию на гигантском экране стадиона. Неожиданная реклама понравилась представителям компании, и Андерсон предложили контракт. Вскоре после этого она уже снималась для журналов, а затем получила культовую роль в «Спасателях Малибу».

Жизель Бюндхен обедала в McDonald’s

Жизель Бюндхен родилась и выросла в маленьком городе на юге Бразилии, Оризонтине, который почти ничего не мог ей предложить. В 13-летнем возрасте будущая звезда мировых подиумов записалась на курсы моделей — не потому, что у нее были амбиции в этой профессии, а из-за обещанной поездки в Сан-Паулу по окончании обучения. Когда Жизель наконец оказалась в столице штата, она впервые в жизни отправилась в McDonald’s. Там к ней подошел модельный агент и спросил, не интересует ли ее модельный бизнес. «Я никогда не видела модных журналов», — сперва ответила Жизель. Но позже, посовещавшись с мамой, согласилась и так открыла дверь в большое успешное будущее.

Ева Мендес просто помогала соседу

Карьера Евы Мендес началась, когда она просто бескорыстно помогала соседу. Тот попросил ее стать моделью для своего портфолио и сделал несколько кадров. Когда готовые снимки увидел агент, он был ошеломлен красотой модели и бросился разыскивать ее контакт. Связавшись с Мендес, рекрутер тут же подписал с ней контракт на пару второстепенных ролей, за которыми скоро последовало большое экранное будущее.