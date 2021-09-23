16 знаменитостей, которые не только талантливы и красивы, но еще и чувством юмора блещут

Следить за публикациями знаменитостей в социальных сетях — особое удовольствие. Красивые, задорные, много чего умеют, делятся советами, а некоторые еще и шутить не забывают. Наверное, поэтому мы так их любим.

Мы в AdMe.ru внимательно ознакомились с постами звезд, а теперь давайте вместе похохочем над их шутками.

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