16 знаменитостей, чьи имена мы произносим неправильно

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Думаем, многие помнят то относительно недавнее время, когда актера Эштона Кутчера журналисты упорно называли Катчером и даже Кэтчером. И только когда кто-то сменил эту лингвистическую тенденцию на правильную, фамилию звезды фильма «Эффект бабочки» стали произносить как Кутчер. Но в то же время некоторых других знаменитостей у нас, а зачастую и во всем остальном мире без зазрения совести величают неверно.

Мы в AdMe.ru выяснили, как нужно звать к себе на вечеринку Кейт Бланшетт, Джейка Джилленхола и Ченнинга Татума, чтобы они не отказались прийти, обидевшись на то, что вы коверкаете их имя.

Стив Бусэми (Steve Buscemi)

Распространенный неверный вариант произношения: Бушеми. Предки отца замечательного актера родом из сицилийского города Менфи. Потому фамилию Стива часто произносят неверно, причем во всем мире. В одном из выступлений звезда фильмов «Бешеные псы», «Армагеддон» и многих других заявил, что правильно произносить фамилию как Бусэми. И при этом добавил, что в Сицилии такая фамилия звучит как Бушейми. Но он не согласен с таким звучанием.

Аманда Сайфред (Amanda Seyfried)

Распространенный неверный вариант произношения: Сейфрид. Русская «Википедия» говорит, что фамилия звезды фильмов «Хлоя» и «Дорогой Джон» произносится как Сейфрид. В то же время на сайте «КиноПоиск» она значится как Сайфред. Забавно, что даже старшая сестра Аманды считает, что фамилию нужно произносить как Сайфрид. Дело в том, что у актрисы немецкие корни, и на этом языке слово Seyfried звучит как Зайфрид. Вероятно, потому и существует такая неразбериха. Сама Аманда свыклась с таким положением дел, хотя еще в 2012 году в одном из интервью заявила, что единственное верное произношение ее фамилии — Сайфред.

Юэн Макгрегор (Ewan McGregor)

Распространенные неверные варианты произношения: Эван, Иван. Когда фильмы с участием этого британского актера появились на наших экранах, поначалу Макгрегора называли Эваном, а иногда даже Иваном. Но позднее в прессе и на сайтах, посвященных кино и шоу-бизнесу, имя звезды стали писать правильно — Юэн.

Ченнинг Тейтум (Channing Tatum)

Распространенный неверный вариант произношения: Татум. Звезда фильмов «Супер Майк» и «Шаг вперед» имеет ирландские, французские и индейские корни. Несмотря на то что имя актера звучит непривычно даже для англоговорящих людей, проблем с его произношением не возникает: Ченнинг он и в Африке Ченнинг. А вот фамилию его у нас произносят неверно, правильнее все же говорить Тейтум.

Серша Ронан (Saoirse Ronan)

Распространенный неверный вариант: Сирша. Серша Ронан — американская актриса, известная большинству зрителей по фильмам «Ханна. Совершенное оружие», «Бруклин» и «Леди Бёрд». У Ронан ирландские корни, поэтому имя у нее тоже ирландское, а переводится оно как «свобода». Из-за обилия гласных в слове Saoirse большинство людей, в том числе журналисты и знаменитости, произносят его неправильно. Забавно, что даже на премии «Золотой глобус» известный актер Деннис Куэйд прочитал имя актрисы как Шиша. А на YouTube есть длинная подборка моментов из разных телешоу, где Ронан учит ведущих и зрителей правильно произносить свое имя. В этом видео актриса не только сама озвучивает свое имя, но и пробует произнести другие трудные имена и фамилии. Кстати, русская «Википедия» и сайт «КиноПоиск» пишут, что актрису зовут Сирша. Но мы будем называть ее Серша (нечто среднее между «е» и «ё»).

Джейк Йилленхал (Jake Gyllenhaal)

Распространенные неверные варианты произношения: Джилленхол, Джилленхал. Отец звезды фильмов «Горбатая гора», «Эверест» и «Послезавтра» происходит из шведской аристократической семьи Йилленхал. Поэтому правильнее все же называть актера именно так. Но дело в том, что Джейк родился и живет в США, и всем удобнее и привычнее Gyllenhaal произносить как Джилленхол. Кстати, в одном из телешоу ведущий Конан О’Брайен произнес фамилию знаменитости на шведском. Немного переусердствовал, конечно, но все равно вызвал неподдельный восторг у Джейка. Актер затем добавил, что правильно его зовут только в Швеции и... магазинах IKEA.

Уакин Финикс (Joaquin Phoenix)

Распространенный неверный вариант произношения: Хоакин Феникс. Этот знаменитый актер и музыкант родился в Пуэрто-Рико. Его мама происходила из семьи еврейских иммигрантов из Венгрии и России, перебравшихся в Нью-Йорк, а отец — из испано-ирландской семьи. Joaquin — испанское имя, поэтому оно произносится Уакин (так же, в принципе, оно звучит и в английском языке). По поводу фамилии: да, мифологическую птицу, обладающую способностью сжигать себя и затем возрождаться, мы называем Фениксом. Но фамилии ведь никогда не переводятся. Мы ведь не называем, к примеру, Еву Грин Зеленой. Поэтому и актера следует называть Финикс.

Шарлиз Тéрон (Charlize Theron)

Распространенный неверный вариант произношения: Терóн. Эта оскароносная актриса родилась в Южной-Африканской Республике, в которой только официальных языков 11. В ЮАР фамилию звезды чаще всего произносят как Трон. Но сама Шарлиз признается, что ей приятно, когда ее называют Тéрон, обязательно с ударением на первый слог. Популярному ведущему Джимми Фэллону она призналась, что такое звучание является музыкой для ее ушей, так как правильное произношение она слышит довольно редко.

Деми Мор (Demi Moore)

Распространенный неверный вариант произношения: Мур. У жителей США произношение фамилии звезды фильмов «Привидение» и «Солдат Джейн» не вызывает проблем. А вот носители других языков часто называют актрису Мур. Дело в том, что звук «о» в слове Moore такой длинный, что многим слышится как «у». Но на самом деле нужно говорить Мор (с протяжным звучанием «о»). Вот, к примеру, как она сама представилась на шоу Джимми Фэллона. Кстати, фамилии таких звезд кино, как Роджер Мур и Джулианна Мур, тоже следует произносить как Мор.

Кейт Бланчитт (Cate Blanchett)

Распространенный неверный вариант произношения: Бланшетт. Из-за нестандартного написания фамилии Кейт Бланчитт почему-то часто называют Бланшетт, что неверно. Вот, к примеру, как представляют актрису на церемонии вручения ей премии «Оскар».

Миа Вашиковска (Mia Wasikowska)

Распространенный неверный вариант произношения: Васиковска. Фамилию этой австралийской актрисы, получившей широкую известность после исполнения главной роли в фильме Тима Бертона «Алиса в Стране чудес» (2010), почти всегда произносят как Васиковска. Дело в том, что такая фамилия у нее от матери, у которой польские корни. Поэтому американцам и носителям других языков так сложно ее правильно произносить — Вашиковска, хотя сама актриса так и представляется. Кстати, Миа признается, что иногда она до сих пор слышит вариант Уасикаске.

Клоуи Грейс Морец (Chloë Grace Moretz)

Распространенный неверный вариант произношения: Хлоя. Молодую голливудскую звезду, которая стала известна после роли Убивашки в комедийном боевике «Пипец», часто называют Хлоя. Такое произношение в корне неверно, следует говорить Клоуи. Это одно из самых популярных имен в Великобритании и Северной Ирландии. Кстати, в этом видео можно услышать, как актриса сама представляется.

Чуител Эджиофор (Chiwetel Ejiofor)

Распространенные неверные варианты произношения: Чиветел, Чиветель, Чивател. Этот актер, ставший особенно популярным после исполнения роли Соломона в драме «12 лет рабства», имеет нигерийское происхождение, хотя и родился в Лондоне. Забавно, что даже англоговорящие люди не могут правильно произнести его имя. Но давайте все вместе запомним раз и навсегда, что его зовут Чуител. И, кстати, послушайте, как называют его имя во время вручения ему премии BAFTA.

Джейсон Стейтем (Jason Statham)

Распространенные неверные варианты произношения: Стэтэм, Стэтхэм. После выхода фильма «Перевозчик» английский актер приобрел мировую известность. Долгое время журналисты и зрители разных стран называли Джейсона Стэтхэмом. И только недавно закрепилось правильное произношение фамилии героя боевиков — Стейтем.

Сандра Буллок (Sandra Bullock)

Распространенный неверный вариант произношения: Баллок. То же самое можно сказать и об исполнительнице главной роли в фильме «Мисс Конгениальность» Сандре Буллок. Сначала ее упорно называли Баллок, но по прошествии времени зрители и СМИ начали говорить и писать правильно. Хотя в русскоязычном интернете иногда еще встречается написание фамилии актрисы через «а».

Ким Бейсингер (Kim Basinger)

Распространенные неверные варианты произношения: Бесинджер, Бесингер. Эту знаменитую актрису и фотомодель, обладательницу премий «Оскар» и «Золотой глобус» даже в родных США называют неправильно. Вариант Бесинджер встречается там так часто, что этот момент даже обыграли в мультсериале «Симпсоны». В одной из серий 10-го сезона есть момент, когда Гомер неверно обращается к актрисе. Потому неудивительно, что и у нас поначалу говорили Бесинджер. И только недавно прижился вариант Бейсингер.

Майкл Дуглас, Сильвестр Сталлоне

Можно было бы еще включить в подборку Майкла Дугласа, которого все в США называют Дагласом, но мы не стали этого делать. Дело в том, что имя Дуглас — ирландского происхождения, оно переводится как «черная река». И жителями этой страны произносится именно как «Дуглас» (точно так же, как Дублин, а не Даблин на английский манер). Поэтому пусть американцы и называют этого великого актера Дагласом, мы будем продолжать звать его Дугласом. Также хотелось бы упомянуть и Сильвестра Сталлоне, которого американцы называют Стэллоун. Но так как у актера итальянские корни и на языке этой страны его фамилия звучит как Сталлоне, давайте мы и дальше будем произносить ее как привыкли. А у вас редкая фамилия? Часто ли люди произносят ее неправильно? Напишите нам в комментариях.