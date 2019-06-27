16 знаменитостей, чьи имена мы произносим неправильно
Думаем, многие помнят то относительно недавнее время, когда актера Эштона Кутчера журналисты упорно называли Катчером и даже Кэтчером. И только когда кто-то сменил эту лингвистическую тенденцию на правильную, фамилию звезды фильма «Эффект бабочки» стали произносить как Кутчер. Но в то же время некоторых других знаменитостей у нас, а зачастую и во всем остальном мире без зазрения совести величают неверно.
Мы в AdMe.ru выяснили, как нужно звать к себе на вечеринку Кейт Бланшетт, Джейка Джилленхола и Ченнинга Татума, чтобы они не отказались прийти, обидевшись на то, что вы коверкаете их имя.
Стив Бусэми (Steve Buscemi)
- Распространенный неверный вариант произношения: Бушеми.
Предки отца замечательного актера родом из сицилийского города Менфи. Потому фамилию Стива часто произносят неверно, причем во всем мире. В одном из выступлений звезда фильмов «Бешеные псы», «Армагеддон» и многих других заявил, что правильно произносить фамилию как Бусэми. И при этом добавил, что в Сицилии такая фамилия звучит как Бушейми. Но он не согласен с таким звучанием.
Аманда Сайфред (Amanda Seyfried)
- Распространенный неверный вариант произношения: Сейфрид.
Русская «Википедия» говорит, что фамилия звезды фильмов «Хлоя» и «Дорогой Джон» произносится как Сейфрид. В то же время на сайте «КиноПоиск» она значится как Сайфред. Забавно, что даже старшая сестра Аманды считает, что фамилию нужно произносить как Сайфрид. Дело в том, что у актрисы немецкие корни, и на этом языке слово Seyfried звучит как Зайфрид. Вероятно, потому и существует такая неразбериха. Сама Аманда свыклась с таким положением дел, хотя еще в 2012 году в одном из интервью заявила, что единственное верное произношение ее фамилии — Сайфред.
Юэн Макгрегор (Ewan McGregor)
- Распространенные неверные варианты произношения: Эван, Иван.
Когда фильмы с участием этого британского актера появились на наших экранах, поначалу Макгрегора называли Эваном, а иногда даже Иваном. Но позднее в прессе и на сайтах, посвященных кино и шоу-бизнесу, имя звезды стали писать правильно — Юэн.
Ченнинг Тейтум (Channing Tatum)
- Распространенный неверный вариант произношения: Татум.
Звезда фильмов «Супер Майк» и «Шаг вперед» имеет ирландские, французские и индейские корни. Несмотря на то что имя актера звучит непривычно даже для англоговорящих людей, проблем с его произношением не возникает: Ченнинг он и в Африке Ченнинг. А вот фамилию его у нас произносят неверно, правильнее все же говорить Тейтум.
Серша Ронан (Saoirse Ronan)
- Распространенный неверный вариант: Сирша.
Серша Ронан — американская актриса, известная большинству зрителей по фильмам «Ханна. Совершенное оружие», «Бруклин» и «Леди Бёрд». У Ронан ирландские корни, поэтому имя у нее тоже ирландское, а переводится оно как «свобода». Из-за обилия гласных в слове Saoirse большинство людей, в том числе журналисты и знаменитости, произносят его неправильно. Забавно, что даже на премии «Золотой глобус» известный актер Деннис Куэйд прочитал имя актрисы как Шиша. А на YouTube есть длинная подборка моментов из разных телешоу, где Ронан учит ведущих и зрителей правильно произносить свое имя. В этом видео актриса не только сама озвучивает свое имя, но и пробует произнести другие трудные имена и фамилии.
Кстати, русская «Википедия» и сайт «КиноПоиск» пишут, что актрису зовут Сирша. Но мы будем называть ее Серша (нечто среднее между «е» и «ё»).
Джейк Йилленхал (Jake Gyllenhaal)
- Распространенные неверные варианты произношения: Джилленхол, Джилленхал.
Отец звезды фильмов «Горбатая гора», «Эверест» и «Послезавтра» происходит из шведской аристократической семьи Йилленхал. Поэтому правильнее все же называть актера именно так. Но дело в том, что Джейк родился и живет в США, и всем удобнее и привычнее Gyllenhaal произносить как Джилленхол. Кстати, в одном из телешоу ведущий Конан О’Брайен произнес фамилию знаменитости на шведском. Немного переусердствовал, конечно, но все равно вызвал неподдельный восторг у Джейка. Актер затем добавил, что правильно его зовут только в Швеции и... магазинах IKEA.
Уакин Финикс (Joaquin Phoenix)
- Распространенный неверный вариант произношения: Хоакин Феникс.
Этот знаменитый актер и музыкант родился в Пуэрто-Рико. Его мама происходила из семьи еврейских иммигрантов из Венгрии и России, перебравшихся в Нью-Йорк, а отец — из испано-ирландской семьи. Joaquin — испанское имя, поэтому оно произносится Уакин (так же, в принципе, оно звучит и в английском языке). По поводу фамилии: да, мифологическую птицу, обладающую способностью сжигать себя и затем возрождаться, мы называем Фениксом. Но фамилии ведь никогда не переводятся. Мы ведь не называем, к примеру, Еву Грин Зеленой. Поэтому и актера следует называть Финикс.
Шарлиз Тéрон (Charlize Theron)
- Распространенный неверный вариант произношения: Терóн.
Эта оскароносная актриса родилась в Южной-Африканской Республике, в которой только официальных языков 11. В ЮАР фамилию звезды чаще всего произносят как Трон. Но сама Шарлиз признается, что ей приятно, когда ее называют Тéрон, обязательно с ударением на первый слог. Популярному ведущему Джимми Фэллону она призналась, что такое звучание является музыкой для ее ушей, так как правильное произношение она слышит довольно редко.
Деми Мор (Demi Moore)
- Распространенный неверный вариант произношения: Мур.
У жителей США произношение фамилии звезды фильмов «Привидение» и «Солдат Джейн» не вызывает проблем. А вот носители других языков часто называют актрису Мур. Дело в том, что звук «о» в слове Moore такой длинный, что многим слышится как «у». Но на самом деле нужно говорить Мор (с протяжным звучанием «о»). Вот, к примеру, как она сама представилась на шоу Джимми Фэллона.
Кстати, фамилии таких звезд кино, как Роджер Мур и Джулианна Мур, тоже следует произносить как Мор.
Кейт Бланчитт (Cate Blanchett)
- Распространенный неверный вариант произношения: Бланшетт.
Из-за нестандартного написания фамилии Кейт Бланчитт почему-то часто называют Бланшетт, что неверно. Вот, к примеру, как представляют актрису на церемонии вручения ей премии «Оскар».
Миа Вашиковска (Mia Wasikowska)
- Распространенный неверный вариант произношения: Васиковска.
Фамилию этой австралийской актрисы, получившей широкую известность после исполнения главной роли в фильме Тима Бертона «Алиса в Стране чудес» (2010), почти всегда произносят как Васиковска. Дело в том, что такая фамилия у нее от матери, у которой польские корни. Поэтому американцам и носителям других языков так сложно ее правильно произносить — Вашиковска, хотя сама актриса так и представляется. Кстати, Миа признается, что иногда она до сих пор слышит вариант Уасикаске.
Клоуи Грейс Морец (Chloë Grace Moretz)
- Распространенный неверный вариант произношения: Хлоя.
Молодую голливудскую звезду, которая стала известна после роли Убивашки в комедийном боевике «Пипец», часто называют Хлоя. Такое произношение в корне неверно, следует говорить Клоуи. Это одно из самых популярных имен в Великобритании и Северной Ирландии. Кстати, в этом видео можно услышать, как актриса сама представляется.
Чуител Эджиофор (Chiwetel Ejiofor)
- Распространенные неверные варианты произношения: Чиветел, Чиветель, Чивател.
Этот актер, ставший особенно популярным после исполнения роли Соломона в драме «12 лет рабства», имеет нигерийское происхождение, хотя и родился в Лондоне. Забавно, что даже англоговорящие люди не могут правильно произнести его имя. Но давайте все вместе запомним раз и навсегда, что его зовут Чуител. И, кстати, послушайте, как называют его имя во время вручения ему премии BAFTA.
Джейсон Стейтем (Jason Statham)
- Распространенные неверные варианты произношения: Стэтэм, Стэтхэм.
После выхода фильма «Перевозчик» английский актер приобрел мировую известность. Долгое время журналисты и зрители разных стран называли Джейсона Стэтхэмом. И только недавно закрепилось правильное произношение фамилии героя боевиков — Стейтем.
Сандра Буллок (Sandra Bullock)
- Распространенный неверный вариант произношения: Баллок.
То же самое можно сказать и об исполнительнице главной роли в фильме «Мисс Конгениальность» Сандре Буллок. Сначала ее упорно называли Баллок, но по прошествии времени зрители и СМИ начали говорить и писать правильно. Хотя в русскоязычном интернете иногда еще встречается написание фамилии актрисы через «а».
Ким Бейсингер (Kim Basinger)
- Распространенные неверные варианты произношения: Бесинджер, Бесингер.
Эту знаменитую актрису и фотомодель, обладательницу премий «Оскар» и «Золотой глобус» даже в родных США называют неправильно. Вариант Бесинджер встречается там так часто, что этот момент даже обыграли в мультсериале «Симпсоны». В одной из серий 10-го сезона есть момент, когда Гомер неверно обращается к актрисе. Потому неудивительно, что и у нас поначалу говорили Бесинджер. И только недавно прижился вариант Бейсингер.
Майкл Дуглас, Сильвестр Сталлоне
Можно было бы еще включить в подборку Майкла Дугласа, которого все в США называют Дагласом, но мы не стали этого делать. Дело в том, что имя Дуглас — ирландского происхождения, оно переводится как «черная река». И жителями этой страны произносится именно как «Дуглас» (точно так же, как Дублин, а не Даблин на английский манер). Поэтому пусть американцы и называют этого великого актера Дагласом, мы будем продолжать звать его Дугласом.
Также хотелось бы упомянуть и Сильвестра Сталлоне, которого американцы называют Стэллоун. Но так как у актера итальянские корни и на языке этой страны его фамилия звучит как Сталлоне, давайте мы и дальше будем произносить ее как привыкли.
А у вас редкая фамилия? Часто ли люди произносят ее неправильно? Напишите нам в комментариях.
Фото на превью Stephen Smith / Sipa USA / East News