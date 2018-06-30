16 язвительных фото, авторы которых превращают надоевший стереотип в национальную фишку
Мир так многообразен, что кажется невероятным, насколько живучи оказываются национальные стереотипы. Хорошо, что творческая половина интернет-пользователей относится к этому явлению с юмором и не устает ежедневно «подкалывать» самих себя и соседей, фантазируя на тему ярлыков.
AdMe.ru верит, что смех сближает и не оставляет места для конфликтов на такой прекрасной планете.
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Какой самый нелепый стереотип знаете вы? Возможно, он вдохновит кого-то на новый мем!
Фото на превью 呪怨 / Toei