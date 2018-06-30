16 язвительных фото, авторы которых превращают надоевший стереотип в национальную фишку

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Мир так многообразен, что кажется невероятным, насколько живучи оказываются национальные стереотипы. Хорошо, что творческая половина интернет-пользователей относится к этому явлению с юмором и не устает ежедневно «подкалывать» самих себя и соседей, фантазируя на тему ярлыков.

AdMe.ru верит, что смех сближает и не оставляет места для конфликтов на такой прекрасной планете.

1. Человек германорожденный

2. В Испании самые опасные шахты

3. Типичная итальянская вода

4. В которой моют типичные итальянские вилки

5. Европейцы vs. Азиатские банкоматы

6. Теперь со вкусом роскоши

7. Покажите мне более «русское» фото, чем это

8. Народные протесты в Канаде выходят из-под контроля

9. Значение цветов бельгийского флага

10. Ирландский армейский нож

11. Лето приходит в Скандинавию

12. Японская семья обнаружила калькулятор в комнате сына

13. Как выявить настоящего поляка

14. Вся суть австралийской фауны в одном фото

15. Le селфи

16. Как устроена физиология англичанина

Какой самый нелепый стереотип знаете вы? Возможно, он вдохновит кого-то на новый мем!