16 вопросов из «Что? Где? Когда?», которые оказались не по зубам команде знатоков. А вы ответите на раз-два

В популярной телевизионной игре «Что? Где? Когда?», которая скоро отметит свой полувековой юбилей, традиционно принимают участие 2 команды: знатоки и телезрители. Команда знатоков представлена 6 игроками, включая капитана. Команда телезрителей составлена из приславших свои вопросы любителей игры.

Ведущие неоднократно подчеркивали: «Что? Где? Когда?» является игрой не на знания и эрудицию, а на интеллект и умение рассуждать. Мы в AdMe.ru предлагаем проверить свои способности вместе со знатоками. Кстати, ни на один из этих вопросов они не дали верного ответа.

1.

Вопрос: Вилла миллионера XIX века Гришэма в городе Галвестон, штат Техас, была оснащена по последнему слову техники: здесь было электричество, лифт, водопровод. Гришэм был не только рачительным хозяином, но и заботливым отцом своих дочерей, поэтому ванные в этой вилле необычные, у них 3 крана: из первого крана текла горячая вода, из второго крана — холодная. Что текло из третьего крана? Виктор Сиднев: Поскольку речь идет о богатом доме и о каком-то довольно новом изобретении, и мы знаем, что по английской традиции обычно нет смесителей, то есть холодная и горячая вода текут из разных кранов, и чтобы умыться, вы должны смешать это в раковине. В этой ванне был один из первых в мире смесителей, из него текла теплая вода.

Правильный ответ: Как вы помните, у Гришэма было несколько дочерей, а для промыва длинных волос дождевая вода лучше водопроводной, поэтому Гришэм в своей вилле организовал сбор и подачу дождевой воды прямо в ванну.

2.

Вопрос: Эту рыбку придумал канадский ученый Кристофер Чарльз, выяснив, что многие жители Камбоджи подвержены одному заболеванию. Как нужно использовать такую рыбку? Михаил Скипский: Она обеззараживает воду.

Правильный ответ: В Камбодже у жителей низкий гемоглобин, и Кристофер Чарльз предлагает опускать эту рыбку в кастрюлю с готовящейся едой на 10 минут. В кипящей воде железо частично попадает в пищу.

3.

Вопрос: Кривое зеркало. Ворона. Злой мальчик. То была она! Талант. Мечты. Дочь Альбиона. Налим. Пари. Кошмар. Жена. Припадок. Пьяные. Задача. Студент. Супруга. Тиф. Враги. Страдальцы. Старость. Неудача. Святою ночью. Сапоги. Что стало поводом для написания стихотворения, фрагмент которого вы только что слышали? Денис Потехин: Поводом стал выход стихотворения Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...». И это сатира на него.

Правильный ответ: Поводом для написания стихотворения стали рассказы Антона Павловича Чехова. Оно целиком состоит из названий рассказов писателя.

4.

Вопрос: Специалист по живописи XVI–XVII веков Шанталь Рэдклифф водит своих студентов на экскурсии в музей. В черном ящике находится то, что преподаватель рекомендует использовать своим ученикам при изучении подлинников картин старых мастеров, в частности Караваджо. Что это? Алена Повышева: Преподаватель рекомендовал использовать своим студентам при изучении подлинников картин гигиенические маски для лица, чтобы не дышать на картину, когда ты смотришь на нее слишком близко.

Правильный ответ: Старые мастера творили до появления электричества. По мнению Шанталь Рэдклифф, современное освещение мешает восприятию картин того времени, они теряют свою глубину. Преподаватель рекомендует своим ученикам смотреть на такие картины через солнцезащитные очки. Обычные солнцезащитные очки.

5.

Вопрос: Цзацзуань — это оригинальный вид китайской литературы: остроумные живые изречения. У китайского поэта IX века Ли Шанъиня есть серия таких изречений под общим заголовком «Очень напоминает». Например, «Печать очень напоминает ребенка — всегда таскаешь с собой»; «Служанка очень напоминает кошку — где тепло, там и приютится». А эти женщины «очень напоминают ласточек, которые в одиночку не летают; а еще — мышей, потому что вечно прячутся». О ком речь? Елизавета Овдеенко: Сплетницы.

Правильный ответ: Монахини.

6.

Вопрос: Отгадайте армянскую загадку: «Что такое: конь ускакал, седло осталось?». Алесь Мухин: Радуга. «Конь ускакал» — это дождь прошел, а «седло» — радуга (она напоминает по форме), «седло осталось».

Правильный ответ: Река и мост.

7.

Вопрос: С этой схемой телезритель столкнулся в одном американском журнале. С чем примерно 100 лет назад произошла такая метаморфоза? Максим Поташев: Изменился цвет долларов.

Правильный ответ: Такая метаморфоза произошла со статуей Свободы в Нью-Йорке. Она была установлена в 1886 году, а за 30 лет, то есть примерно 100 лет назад, медь окислилась, и статуя стала зеленой, покрылась патиной.

8.

Вопрос: Японцы говорят, что мужчина — это дерево, а кто, по их мнению, женщина? Дмитрий Авдеенко: Мужское начало — ян, что-то твердое, на что опирается мягкое женское начало. Мужское начало символизирует дерево, а вьющееся растение, например лиана или вьюнок, символизируют женщину.

Правильный ответ: Это птица, сидящая на дереве.

9.

Вопрос: Телезритель посчитал, что за 41 год из художников чаще всего мы задавали вопросы о Леонардо да Винчи, из поэтов говорили о Пушкине, из писателей — о Набокове. А какой ученый чаще всего упоминался в игре за 41 год? Елизавета Овдеенко: Альфред Нобель.

Правильный ответ: Сергей Павлович Королев. Почти в каждой передаче ведущий напоминает адрес, на который нужно присылать вопросы: 127427, ул. Академика Королева, 12.

10.

Вопрос: «Его триумфальная дрожь, его сердитый шепот и игривое легкое постукивание». То, о чем так сказал английский писатель XVIII века Соам Дженинс, находится сейчас в черном ящике. Что там? Ким Галачян: Перо писчее.

Правильный ответ: Веер.

11.

Вопрос: Мэр Хамагучи японского города Вакаяма острова Хонсю, правивший 200 лет назад, прославился тем, что поджег рисовые поля на горных склонах, примыкающих к городу. За это благодарные горожане впоследствии установили ему памятник. Опишите событие того дня в городе Вакаяма. Что произошло? Дмитрий Авдеенко: Произошло нашествие саранчи, и таким образом мэр города спас основной урожай города от нашествия.

Правильный ответ: В городе произошло землетрясение, и на остров надвигалось цунами. Системы быстрого оповещения не было, и мэр хотел, чтобы люди покинули город и спаслись от цунами.

12.

Вопрос: На северо-востоке Австралии в тропическом регионе Дейнтри вдоль дорог местные жители устанавливают вышедшие из строя микроволновые печи. Для чего они используются? Борис Белозеров: То, что можно положить в эти микроволновые печи, не промокнет — это важно. И если случилась авария, то в этой непромокаемой микроволновой печи может лежать что-то, что поможет эту аварию пережить. Либо у вас закончился бензин, и там бензин, либо там запчасть какая-то для автомобиля.

Правильный ответ: Данные микроволновые печи используются здесь вместо почтовых ящиков, так как регион очень склонен к циклонам. И только микроволновка оставит вашу почту нетронутой дождем.

13.

Вопрос: Какие 2 продукта помогали Гоголю создавать свои великие произведения, вдохновляя его? Инна Семенова: Насколько мы знаем, Гоголь очень долго жил в Италии. Он вдохновлялся, и ему очень понравились там традиционные итальянские макароны с сыром. Это макароны и сыр.

Правильный ответ: Сладости и хлеб.

14.

Вопрос: «Он иной раз проговаривается о том, о чем человек умалчивает. Это самое существенное в человеке, как бы квинтэссенция личности, все передается в нем, как в крохотной миниатюре». О чем так сказал Стефан Цвейг? Михаил Новоселов: Так он сказал о взгляде.

Правильный ответ: Это почерк.

15.

Вопрос: Что от вас скрыто на фотографии 1949 года, которую вы видите на экране? Станислав Мереминский: Миниатюрный рентгеновский аппарат.

Правильный ответ: На этой фотографии тестируют жевательную резинку, измеряют размер пузыря.

16.

Вопрос: В одной французской деревне сфотографировали такую конструкцию. Для чего она предназначена? Михаил Скипский: Оставляют там молоко. Молочник приезжает и оставляет там бутылку молока, и на солнце оно не портится. Наоборот, не попадают на него солнечные лучи, и оно меньше портится.

Правильный ответ: По утрам развозят свежевыпеченный хлеб. Эта конструкция — своеобразный почтовый ящик для багета.