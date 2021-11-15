16 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл одевались cхоже, и мы не можем решить, кто из них выглядит лучше

Кейт Миддлтон и Меган Маркл умеют выбирать наряды, идеально соответствующие поводу, и бывало, что они черпали вдохновение в образах друг друга. Герцогини неоднократно появлялись в очень похожей одежде, и все же им обеим удавалось выглядеть стильно и индивидуально.