AdMe
AdMe

16 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл одевались cхоже, и мы не можем решить, кто из них выглядит лучше

1427210

Кейт Миддлтон и Меган Маркл умеют выбирать наряды, идеально соответствующие поводу, и бывало, что они черпали вдохновение в образах друг друга. Герцогини неоднократно появлялись в очень похожей одежде, и все же им обеим удавалось выглядеть стильно и индивидуально.

AdMe.ru выбрал 16 нарядов, в которых и Кейт, и Меган выглядели потрясающе.

1. Яркое желтое платье

2. Маленькое черное платье

3. Уютное пальто из шотландки

4. Серое платье миди

5. Образ в коричневом

6. Темно-синий берет, надетый набок

7. Светлое пальто с беретом

8. Универсальный черный пиджак

9. Элегантное сочетание светлого пиджака с темными брюками

10. Минималистичное бежевое платье

11. Изящное кружевное платье

12. Длинное изумрудно-зеленое пальто

13. Пастельно-розовая шляпка, надетая набок

14. Стильный образ в бордовом цвете

15. Элегантное черное пальто

16. Винтажное красное платье

Как вы думаете, у Кейт Миддлтон и Меган Маркл одинаковое чувство стиля или эти совпадения случайны?

Фото на превью Javier Garcia / BPI / Shutterstock, unknown author / Shutterstock, WPA Pool / Getty Images Entertainment / Getty Images, AFP / East News
1427210
Поделиться этой статьёй