16 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл одевались cхоже, и мы не можем решить, кто из них выглядит лучше
Кейт Миддлтон и Меган Маркл умеют выбирать наряды, идеально соответствующие поводу, и бывало, что они черпали вдохновение в образах друг друга. Герцогини неоднократно появлялись в очень похожей одежде, и все же им обеим удавалось выглядеть стильно и индивидуально.
AdMe.ru выбрал 16 нарядов, в которых и Кейт, и Меган выглядели потрясающе.
1. Яркое желтое платье
2. Маленькое черное платье
3. Уютное пальто из шотландки
4. Серое платье миди
5. Образ в коричневом
6. Темно-синий берет, надетый набок
7. Светлое пальто с беретом
8. Универсальный черный пиджак
9. Элегантное сочетание светлого пиджака с темными брюками
10. Минималистичное бежевое платье
11. Изящное кружевное платье
12. Длинное изумрудно-зеленое пальто
13. Пастельно-розовая шляпка, надетая набок
14. Стильный образ в бордовом цвете
15. Элегантное черное пальто
16. Винтажное красное платье
Как вы думаете, у Кейт Миддлтон и Меган Маркл одинаковое чувство стиля или эти совпадения случайны?
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