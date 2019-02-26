16 ситуаций, которые больше всего раздражают пользователей инстаграма

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В своем инстаграме хочется выглядеть чуть ярче и успешнее, чем в реальной жизни. Кто-то скрупулезно выбирает лучшую фотографию с вечеринки, долго возится с фильтрами, ищет подходящие хештеги и ждет сотен сердечек под новым постом. Но порой лучшие друзья, не особо беспокоясь о вашем имидже в социальной сети, с легкой руки отмечают вас на не самых удачных снимках.

Мы в AdMe.ru вспомнили практически все ситуации, которые осложняют жизнь владельцам аккаунтов в популярном приложении.

1. Когда стараешься выглядеть шикарно в своем профиле, но тебя обязательно отметят на фотографии, где ты забыл втянуть живот

2. Когда вы больше не встречаетесь, а он продолжает выкладывать старые совместные фотографии

3. Когда выкладывают селфи с маленьким кусочком тебя

4. Когда ведешь роскошную инстаграмную жизнь, а тебя неожиданно отмечают в реальной

5. Когда на совместных фотографиях твоя подруга перетягивает все внимание на себя

6. Когда выкладываешь свою не лучшую фотографию, а она получает больше всего сердечек

7. Когда решил незаметно сходить на вечеринку, но тебя все равно отметили на фото

8. Когда сказал коллегам, что будешь работать сегодня из дома, а друзья выкладывают фотку с тобой из спортбара

9. Когда тебя отмечают на фотографиях во время тренировок

10. Когда подруга получилась чуть лучше тебя на фотографии и не может ее не запостить, хотя ты и против

11. Как ты просишь сфотографировать тебя в бассейне и как тебя снимают на самом деле

12. Когда увидела крутую фотографию у подруги и решила повторить

13. Когда заморочилась с фотосессией, но погода была не на твоей стороне

14. Когда решила повторить образ звезды, но не смогла подобрать достойный фон

15. Когда хочешь произвести впечатление на подписчиков, но в реальной жизни тебя любят не за это

16. Когда долго выбираешь фотографию, где ты хорошо получилась, а подруга выкладывает первую попавшуюся