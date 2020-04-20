16 обычных людей, у которых хочется взять автограф (Ведь они похожи на звезд как две капли воды)
Сегодня существует множество приложений и сервисов, которые позволяют проверить, похожи ли вы на какую-нибудь знаменитость. Впрочем, если сходство человека со звездой действительно бросается в глаза, ему и так напоминает об этом каждый встречный. При взгляде на некоторых людей кажется, будто природа решила сильно не фантазировать по поводу их внешности, а просто создала их по образу и подобию известной личности.
Мы в AdMe.ru обожаем всевозможные совпадения, поэтому хотим познакомить вас с пользователями соцсетей, которые вполне могли бы подменять наших кумиров на фотосессиях.
1. Дженнифер Лопес
Конни Пена
2. Алисса Милано
Кристи Маккэми
3. Ума Турман
Кэтрин Мауч
4. Галь Гадот
Лиз Уандер
5. Питер Динклэйдж
Коко Портилло
6. Анджелина Джоли
Мелисса Бейзен
7. Селена Гомес
Лара Валентини
8. Джонни Депп
Александр Падуков
9. Адель
Лейла Хелберт
10. Белла Хадид
Дилара Топраки
11. Леди Гага
Кэти Хиллиард
12. Эмилия Кларк
Александра Лукьянова
13. Рианна
Ина Сертальф
14. Майли Сайрус
Марди Шеклфорд
15. Меган Маркл
Акиша Лэнд
16. Кендалл Дженнер
Теона Чачуа
А среди ваших друзей и близких есть люди, которых не отличить от знаменитостей? Или, может, вам самим постоянно говорят, что вы похожи на какую-нибудь звезду?
Фото на превью katrin_mauch / Instagram, Derek Storm / Everett Collection / EAST NEWS