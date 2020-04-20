16 обычных людей, у которых хочется взять автограф (Ведь они похожи на звезд как две капли воды)

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Сегодня существует множество приложений и сервисов, которые позволяют проверить, похожи ли вы на какую-нибудь знаменитость. Впрочем, если сходство человека со звездой действительно бросается в глаза, ему и так напоминает об этом каждый встречный. При взгляде на некоторых людей кажется, будто природа решила сильно не фантазировать по поводу их внешности, а просто создала их по образу и подобию известной личности.