16 фактов, после которых мы по-новому взглянем на давно известных нам людей

Несостоявшийся дуэт Джексона и Меркьюри

Дуэтом короля поп-музыки Майкла Джексона и фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри должна была звучать песня «There Must Be More to Life Than This», выпущенная в 1985 году. Однако этому не суждено было осуществиться из-за самой настоящей ламы. По словам менеджера группы, Джексон настаивал на том, чтобы на записи трека присутствовало его животное, на что Меркьюри ответил категорическим отказом.