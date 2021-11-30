16 фактов, после которых мы по-новому взглянем на давно известных нам людей

За новостями из жизни популярных личностей следят миллионы. Публике интересно, чем известные люди живут, какие события происходят с ними, сколько денег они зарабатывают и многое другое. А потому ежедневно в мире публикуется огромное количество статей на эту тему.

Мы в AdMe.ru начитались новостей из таблоидов и выделили те, о которых, на наш взгляд, мало кто знает. В качестве бонуса расскажем о вымышленном персонаже, который также попал в сводки новостей из-за непредвиденных обстоятельств.

Несостоявшийся дуэт Джексона и Меркьюри

Дуэтом короля поп-музыки Майкла Джексона и фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри должна была звучать песня «There Must Be More to Life Than This», выпущенная в 1985 году. Однако этому не суждено было осуществиться из-за самой настоящей ламы. По словам менеджера группы, Джексон настаивал на том, чтобы на записи трека присутствовало его животное, на что Меркьюри ответил категорическим отказом.

Марк Цукерберг выучил китайский язык, чтобы общаться с родственниками жены

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в 2014 году ошеломил китайских студентов, когда провел получасовую дискуссию на китайском языке. Как пишет пресса, у медиамагната произношение не было идеальным, однако поражает тот факт, что такой занятой человек вообще нашел время для изучения языка. Впрочем, для такого занятия причины две: во-первых, это может помочь продвижению медиапродуктов Цукерберга на китайском рынке, а во-вторых, по словам миллиардера, ему стало удобнее общаться с семьей своей жены Присциллы Чан.

Кайли Миноуг судилась с Кайли Дженнер из-за имени

Кайли Миноуг выиграла дело в суде со звездой реалити-шоу Кайли Дженнер, которая подала заявку на регистрацию торговой марки «Кайли» в США. По словам австралийской певицы, она выступала в роли «Кайли» еще до рождения Дженнер, к тому же владеет сайтом www.kylie.com. Если модель назовет их общим именем свой бизнес, это может, по мнению Миноуг, навредить ее бренду. В итоге обладательница косметической марки выкрутилась, добавив к своему имени приставку Cosmetics.

Создатель Шерлока Холмса раскрыл реальное преступление

Артур Конан Дойл в большей степени известен как автор рассказов о Шерлоке Холмсе. Однако помимо писательства он занимался защитой проигравших в суде, и самым громким из его дел стало освобождение Оскара Слейтера. Мигрант из Германии стал жертвой судебной ошибки в Шотландии. Его несправедливо приговорили к каторге. Спустя почти 20 лет узник написал письмо Конан Дойлу с просьбой разобраться в этом деле. Известный борец за справедливость принял вызов и сумел доказать невиновность несчастного, применив знаменитый дедуктивный метод.

Бритни Спирс должна была петь в группе

Прямо перед тем, как заключить сольный контракт, Бритни Спирс взяли на работу в девичью поп-группу. Коллектив рассматривали как возможного конкурента популярным на тот момент The Spice Girls. Согласно таблоидам, группа называлась Innosense. Впоследствии Спирс заменили, и команда несколько раз выступала на разогреве для нее и NSYNC, но большей популярности так и не добилась.

После выхода «Сумерек» муж Стефани Майер ушел с работы

Первая книга саги о вампирах и оборотнях вышла в 2005 году. Уже через месяц она заняла пятое место в списке бестселлеров New York Times, а позже и первое. Роман «Сумерки» был назван одним из лучших подростковых книг. Голливудская экранизация принесла хорошую прибыль создателям фильма и мировое имя писательнице Стефани Майер. Ее жизнь так изменилась, что супруг Стефани смог позволить себе уйти с должности аудитора, чтобы заботиться о детях.

В честь Греты Тунберг назвали пауков

Борец за климат Грета Тунберг может добавить к списку личных наград, помимо многочисленных премий и номинаций на них, включая Нобелевскую премию, еще один факт: ее именем назван паук. Thunberga gen. nov. — новый вид пауков-охотников с Мадагаскара. По словам ученых, изменение климата, с которым борется школьница, меняет образ жизни в том числе паукообразных. Дав им имя активистки, арахнологи надеются привлечь внимание всего мира к проблеме утраты биоразнообразия на Мадагаскаре.

Майкл Джексон хотел поставить мюзикл «Гарри Поттер»

Во время интервью Опре Уинфри в 2010 году Джоан Роулинг поделилась интересной историей. Писательница рассказала, что однажды к ней подошел Майкл Джексон, который предложил поставить мюзикл по книгам о юном волшебнике. Однако автор ответила отказом, так как, по ее словам, с опаской относилась к коммерческим предложениям.

До актерской карьеры Джереми Реннер был визажистом

До того как получить свою первую значимую роль в фильме «Повелитель бури», чтобы сводить концы с концами, актер Джереми Реннер трудился визажистом. В интервью он рассказал, что опыт работы в театре вкупе с умением хорошо рисовать помогли ему получить временную работу. Актер, по его словам, до сих пор без проблем может сделать ослепительный «смоки айс».

У Дэвида Боуи после драки зрачки стали разными

После школьной драки с другом Джорджем Андервудом один из зрачков Дэвид Боуи навсегда остался расширенным. К слову, дрались ребята за сердце дамы.

Бэнкси отослал в журнал Time свое фото с пакетом на голове

Бэнкси, один из самых ярких современных художников, — личность неизвестная. В СМИ то и дело всплывали предположения, кем бы он мог быть. Однако ответа так и не последовало. Бэнкси умудряется уже много лет оставаться анонимным, при этом успешно продавая свои картины, снимая кино и выпуская книги. В 2010 году он был назван одним из 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. В своем профиле художник представил себя с бумажным пакетом на голове.

Джона Хилл попал в больницу из-за витамина D

Оскароносный актер Джона Хилл во время съемок фильма «Волк с Уолл-стрит» загремел в больницу с бронхитом. Дело в том, что для воплощения роли торговца Донни Азоффа актеру приходилось перед камерами нюхать витамин D. Хилл проделывал этот трюк на протяжении 7 месяцев, что впоследствии и сказалось на здоровье.

У Стивена Болдуина есть тату в честь «Ханны Монтаны»

У младшего из четырех братьев-актеров Болдуинов много татуировок. Среди них можно разглядеть на левом плече две маленькие буквы: HM. Они означают Ханна Монтана. Майли Сайрус как-то пошутила, что доверит Стивену эпизодическую роль в ее сериале о Ханне Монтане, если он сделает такую татуировку. Болдуин принял вызов и сделал. К слову, в этом шоу он так и не снялся.

Телеведущий Джерри Спрингер родился в метро

Популярный американский телесудья Джерри Спрингер родился в лондонском метро на станции Highgate, в то время как станция использовалась в качестве укрытия от бомбардировок во время Второй мировой войны.

Эдди Редмэйн и принц Уильям знакомы со школы

Эдди Редмэйн учился в английской школе-интернате с принцем Уильямом. По его словам, они с монаршей особой были в одной команде по регби. Актер отмечает, что принц — замечательный человек. А то, что он королевских кровей, в то время играло с ним злую шутку: все хотели сразиться с будущим королем Англии, потому парню приходилось принимать на себя все удары.

Упущенное наследство Анны Николь Смит

Неравный союз модели Анны Николь Смит и американского бизнес-магната Джеймса Говарда Маршалла II в СМИ обсуждали часто. Пара была и правда необычной: на момент бракосочетания жениху было 89 лет, а невесте — 26. Спустя год после свадьбы мужчины не стало, а для вдовы начались многолетние судебные тяжбы за наследство. В итоге Анне Николь Смит не досталось ни копейки, а все миллионы Маршалла II перешли его сыну.

Бонус: Рональд Макдональд исчез из виду из-за сводок новостей

Рональд Макдональд когда-то был одним из самых узнаваемых корпоративных талисманов в мире. Но ему пришлось повесить свои клоунские туфли на гвоздь, и все из-за злых розыгрышей, которые появились в 2016 году. Полиция Ньюкасла получила сообщения о том, что кто-то в костюме клоуна выскакивал из кустов, чтобы напугать детей. В течение следующих нескольких дней было зафиксировано несколько подобных клоунских инцидентов. Компании по продаже фастфуда пришлось на время отправить свой талисман на заслуженный отдых. Хотя не исключено, что когда-нибудь Рональд Макдональд вернется к своей работе.