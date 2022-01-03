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16 доказательств того, что девушки смешанных кровей по-особенному красивы

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Красота людей, в жилах которых течет кровь разных национальностей, подтверждена исследованиями. Но находятся и противники этой теории, которые считают, что привлекательность не имеет ничего общего с происхождением.

Взгляните на героинь статьи AdMe.ru и решите самостоятельно, на чьей вы стороне.

Бразилия + Нигерия

Россия + Мексика

Корея + Марокко

Ирландия + США

Филиппины + Шотландия

Египет + Пакистан

Мексика + Ирландия

Англия + Япония

Египет + Пакистан + Кения

Мексика + Дания + Испания

Пуэрто-Рико + Италия

Индия + Италия

Мексика + Чехия

Австрия + Таиланд

Россия + Ливан

Китай + Франция + Голландия + Испания

Как вы считаете, можно найти объяснение красоте или это субъективная категория?

Фото на превью LifeAsLera / Reddit, mollyzedolly / Reddit
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