16 доказательств того, что девушки смешанных кровей по-особенному красивы
Красота людей, в жилах которых течет кровь разных национальностей, подтверждена исследованиями. Но находятся и противники этой теории, которые считают, что привлекательность не имеет ничего общего с происхождением.
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Бразилия + Нигерия
Россия + Мексика
Корея + Марокко
Ирландия + США
Филиппины + Шотландия
Египет + Пакистан
Мексика + Ирландия
Англия + Япония
Египет + Пакистан + Кения
Мексика + Дания + Испания
Пуэрто-Рико + Италия
Индия + Италия
Мексика + Чехия
Австрия + Таиланд
Россия + Ливан
Китай + Франция + Голландия + Испания
Как вы считаете, можно найти объяснение красоте или это субъективная категория?
Фото на превью LifeAsLera / Reddit, mollyzedolly / Reddit
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