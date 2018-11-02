16 человек опробовали на себе разные методы похудения и показали результаты всему миру
Похудение на несколько десятков килограммов без операций, голодания и вреда для здоровья? На первый взгляд, это похоже на сказку и звучит весьма неправдоподобно, однако даже людям с весом более 100 кг такой трюк удавался, и к волшебству они не прибегали.
AdMe.ru нашел счастливчиков, которые сумели совершить невозможное, и выяснил, как и за какой срок им удалось привести себя в отличную форму.
1. Спорт + правильное питание
Довольно необычная техника питания, в которой нет никакого подсчета калорий или белковых диет, а есть только внимание к желаниям собственного тела, плюс упорные тренировки в спортзале дали отличный результат всего за 1,5 года: от 108 кг осталось лишь 75 кг.
2. Белковое питание + спорт
Этот парень придерживался низкоуглеводной диеты, ежедневно пил протеиновые коктейли и перестал употреблять пиво. Режим питания был такой: насыщенный завтрак, средний обед и очень легкий ужин. Разумеется, не обошлось и без упорных тренировок. Разница между фото — 1 год.
3. Спорт
По 6 тренировок в неделю и полное отсутствие алкоголя за 10 месяцев дали отличный результат: минус 36 кг.
4. Подсчет калорий + спорт
Похудеть со 131 кг до 78 кг этой девушке удалось за 3 года самостоятельной работы в тренажерном зале и ежедневного подсчета калорий.
5. Личный тренер + правильное питание
1 год разделяет эти фотографии. С помощью занятий в спортзале с личным тренером и согласованного с ним режима питания девушка похудела примерно на 40 кг.
6. Кардиотренировки + низкоуглеводная диета
Углеводы эта девушка ест только 1 раз в день, остальные приемы пищи — чистый белок. Результат не заставил себя ждать: 95 кг против 72 кг.
7. Веганство + тяжелая атлетика
Девушке на фото удалось избавиться от 65 кг за 1 год. Поводом к похудению послужили ожирение и невозможность вести нормальный образ жизни.
8. Подсчет калорий + фитнес
На левом фото девушка весит 119 кг, на правом — 71 кг. Помимо подсчета калорий, она минимум 1 раз в неделю ходила в спортзал.
9. Уменьшение порций
Начальный вес — 64 кг, конечный — 52 кг. Секрет прост: никаких бургеров и вообще «поменьше есть».
10. Белковая диета + бег + фитнес
Первые килограммы удалось сбросить с помощью низкоуглеводной диеты и легких тренировок в спортзале. Когда вес прилично снизился, занятия стали более интенсивными, также девушка начала считать калории, чтобы снова не набрать массу. Результат впечатляет: за год 108 кг превратились в 45 кг.
11. Фитнес + овощи + фрукты + протеиновая диета
3-недельные фитнес-марафоны и легкая пища в течение дня: фрукты, овощи. Итог: 95 кг против 75 кг за 4 месяца.
12. Занятия с личным тренером
Парень на фото весил 111 кг, а теперь его вес составляет всего 97 кг. Основной целью было подтянуть тело, и добиться этого помог личный тренер. Способ похудения — спортзал.
13. Бассейн + пешие прогулки + прерывистое голодание
Разница между фотографиями составляет 5 лет: 199 кг против 114 кг. У парня наблюдались проблемы со здоровьем, и худеть ему было очень трудно. Общая схема такая:
- отказ от антидепрессантов;
- бассейн 6 раз в неделю (альтернатива — прогулки на велосипеде);
- ежедневные пешие прогулки с собакой по 5–8 миль;
- полное отсутствие алкоголя и газировки;
- прерывистое голодание (есть можно только с 14:00 до 18:00).
14. Растительная пища + пешие прогулки
140 кг на левом фото и всего 86 кг на правом. Этой девушке в похудении также помогли собаки: ежедневно она проходит с ними более 10 миль. Разница между фото — 9 месяцев.
15. Подсчет калорий + питьевой режим
За 3 года этот парень лишился 55 кг. Его рецепт прост: меньше еды и больше воды. Ну и, конечно, никаких быстрых углеводов в виде сладостей и фастфуда.
16. Пешие прогулки + дробное питание + фитнес
Дробное питание, запрет на быстрые углеводы, ежедневные пешие прогулки по 10+ км и фитнес сотворили настоящее чудо: в небытие ушло более 100 кг.
Расскажите, вас вдохновили наши герои? Как думаете, кому из них было тяжелее всего?
Фото на превью healthyhappy42 / reddit