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16 человек, которые на своей шкуре познали, что такое филологический ад

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Сколько раз в день вы сталкиваетесь с такими словами, как «вообщем», «ихний», «мое день рождения» и прочими, которые причиняют невероятную боль всем, кто не пропускал уроки русского языка в школе? Даже Google порой выдает больше результатов на запросы с неправильным написанием слов, чем с верным. С безграмотностью бороться сложно, но можно: поправлять, дарить книги, а порой можно и проучить юмором и сарказмом.

Мы в AdMe.ru передаем пламенный привет всем тем, кто даже в эпоху соцсетей пишет правильно и расставляет запятые, и надеемся, что ваш пример окажется заразительным для тех, кто любит погрешить с правописанием.

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© MilkAndNuts / pikabu

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© mama_lilya / twitter

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© Gorusha / pikabu

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© alexey.ost / pikabu

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© tmcswell / pikabu

8.

© Я люблю русский язык! / vk

9.

© Len04ka22 / pikabu

10.

© ZlojVolk / pikabu, © yoVzhikCrazy / pikabu

11.

© N_a_fuc / twitter

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13.

© 3uMvirAd / pikabu

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15.

© toptomysh / pikabu

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© Ирина Романова / facebook, © Любовь Пасько / facebook

А с какими неправильно написанными словами сталкивались вы?

6854089
5k