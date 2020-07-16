16 человек, которые на своей шкуре познали, что такое филологический ад
Сколько раз в день вы сталкиваетесь с такими словами, как «вообщем», «ихний», «мое день рождения» и прочими, которые причиняют невероятную боль всем, кто не пропускал уроки русского языка в школе? Даже Google порой выдает больше результатов на запросы с неправильным написанием слов, чем с верным. С безграмотностью бороться сложно, но можно: поправлять, дарить книги, а порой можно и проучить юмором и сарказмом.
Мы в AdMe.ru передаем пламенный привет всем тем, кто даже в эпоху соцсетей пишет правильно и расставляет запятые, и надеемся, что ваш пример окажется заразительным для тех, кто любит погрешить с правописанием.
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А с какими неправильно написанными словами сталкивались вы?