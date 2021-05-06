16 звездных сердцеедов, которые еще недавно были робкими юнцами. А так и не скажешь
Что ни делай, а возраст неумолим. Но есть исключительная категория людей, к которым время на удивление милостиво, и среди этих счастливчиков немало знаменитостей. Иначе как объяснить, что некоторые актеры с годами становятся все краше и обольстительнее? Хотя дальше уже, наверное, некуда.
Мы в AdMe.ru загляделись на прославленных красавцев и с изумлением убедились, что время порою действительно творит чудеса.
Иэн Сомерхолдер
Генри Кавилл
Роберт Паттинсон
Джонатан Рис-Майерс
Эд Вествик
Джош Хартнетт
Джошуа Джексон
Джош Дюамель
Алекс Петтифер
Эзра Миллер
Юэн Макгрегор
Александр Скарсгард
Эрик Бана
Чарли Ханнэм
Мэтт Деймон
Марио Касас
А вам встречались подобные люди? Как вы считаете, годы идут на пользу или все же нет ничего прекраснее юности?
Фото на превью mario_houses / Instagram, SMS, sin miedo a soñar / Globomedia
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