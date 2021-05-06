16 звездных сердцеедов, которые еще недавно были робкими юнцами. А так и не скажешь

Что ни делай, а возраст неумолим. Но есть исключительная категория людей, к которым время на удивление милостиво, и среди этих счастливчиков немало знаменитостей. Иначе как объяснить, что некоторые актеры с годами становятся все краше и обольстительнее? Хотя дальше уже, наверное, некуда.

Мы в AdMe.ru загляделись на прославленных красавцев и с изумлением убедились, что время порою действительно творит чудеса.

Иэн Сомерхолдер

Генри Кавилл

Роберт Паттинсон

Джонатан Рис-Майерс

Эд Вествик

Джош Хартнетт

Джошуа Джексон

Джош Дюамель

Алекс Петтифер

Эзра Миллер

Юэн Макгрегор

Александр Скарсгард

Эрик Бана

Чарли Ханнэм

Мэтт Деймон

Марио Касас